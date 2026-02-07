El público dicta sentencia a 'Salvador', la nueva serie de Netflix con Luis Tosar, y el veredicto es masivo

Netflix ha estrenado este fin de semana una de las series más aclamadas en el primer trimestre de este año: 'Salvador', un thriller impactante que nos habla desde las entrañas sobre la radicalización de los jóvenes y los peligros de la extrema derecha, que protagoniza Luis Tosar junto a Claudia Salas y que, en solo 24 horas, ocupa ya la primera posición en la categoría de series más populares en España.
Esta serie dramática, que consta de ocho episodios cargados de una tensión insostenible, está creada por Aitor Gabilondo ('Patria', 'Yo, adicto') y cuenta en su ficha técnica con un director con solvencia como Daniel Calparsoro ('Asalto al banco central'). Además de Tosar y Claudia Salas también tiene en su reparto artístico a Leonor Watling ('La vida breve', 'No me gusta conducir'), Fariba Sheikhan ('La Unidad'), Patricia Vico ('Hasta el cielo: La serie'), César Mateo ('La noche más larga') o Candela Arestegui ('Valeria'), entre otros.
'Salvador' cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena (Candela Arestegui), miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.
Mientras que la actriz Claudia Salas juega uno de los papeles más importantes de la trama, con un personaje clave que puede dar un vuelco a toda la investigación de la policía y del propio Salvador. La intérprete de series como 'Élite' o 'Furia' encarna en 'Salvador' a Julia, una militante del grupo de extrema derecha White Souls y gran amiga de Milena Aguirre, la hija de Salvador.
Pues bien, tras su lanzamiento, los espectadores que ya han podido ver 'Salvador' están dictando un clamoroso veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que las críticas recabadas están siendo muy positivas hacia la nueva producción española de la plataforma de streaming.
La aclamada reacción de los usuarios de Netflix: "Se me ha descompuesto todo el cuerpo"
"No soy, a estas alturas, de los que se impresionan o sorprende con facilidad. Pero el primer episodio de esta serie me ha dejado clavado y hundido en el sofá. Sin respirar. Pausándolo por momentos por la dureza de lo que cuenta", ha apuntado un usuario de X. "Tengo el corazón encogido"; "se me ha descompuesto todo el cuerpo", "por ratos cuesta verla, es buenísima pero toca el corazón" o "me está pareciendo durísimo, es lo que nos espera como no frenemos a la ultraderecha", son algunas de las reacciones más sonadas.
Por su parte, las reacciones internacionales no se han hecho esperar, y el periodista estadounidense Rama's Screen no ha dudado en calificar a 'Salvador' como "una de las mejores series nuevas que he visto este año", y el crítico añade que "es oportuna, actual, impactante y cautivadora. Una serie crucial y sin duda imprescindible. Un thriller dramático con una base emotiva que también ofreció una mirada profundamente inquietante a la radicalización moderna".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram