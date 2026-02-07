El público dicta sentencia a 'Salvador', la nueva serie de Netflix con Luis Tosar, y el veredicto es masivo

Netflix ha estrenado este fin de semana una de las series más aclamadas en el primer trimestre de este año: 'Salvador', un thriller impactante que nos habla desde las entrañas sobre la radicalización de los jóvenes y los peligros de la extrema derecha, que protagoniza Luis Tosar junto a Claudia Salas y que, en solo 24 horas, ocupa ya la primera posición en la categoría de series más populares en España.

Esta serie dramática, que consta de ocho episodios cargados de una tensión insostenible, está creada por Aitor Gabilondo ('Patria', 'Yo, adicto') y cuenta en su ficha técnica con un director con solvencia como Daniel Calparsoro ('Asalto al banco central'). Además de Tosar y Claudia Salas también tiene en su reparto artístico a Leonor Watling ('La vida breve', 'No me gusta conducir'), Fariba Sheikhan ('La Unidad'), Patricia Vico ('Hasta el cielo: La serie'), César Mateo ('La noche más larga') o Candela Arestegui ('Valeria'), entre otros.

'Salvador' cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena (Candela Arestegui), miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.

Mientras que la actriz Claudia Salas juega uno de los papeles más importantes de la trama, con un personaje clave que puede dar un vuelco a toda la investigación de la policía y del propio Salvador. La intérprete de series como 'Élite' o 'Furia' encarna en 'Salvador' a Julia, una militante del grupo de extrema derecha White Souls y gran amiga de Milena Aguirre, la hija de Salvador.

Pues bien, tras su lanzamiento, los espectadores que ya han podido ver 'Salvador' están dictando un clamoroso veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que las críticas recabadas están siendo muy positivas hacia la nueva producción española de la plataforma de streaming.

La aclamada reacción de los usuarios de Netflix: "Se me ha descompuesto todo el cuerpo"

"No soy, a estas alturas, de los que se impresionan o sorprende con facilidad. Pero el primer episodio de esta serie me ha dejado clavado y hundido en el sofá. Sin respirar. Pausándolo por momentos por la dureza de lo que cuenta", ha apuntado un usuario de X. "Tengo el corazón encogido"; "se me ha descompuesto todo el cuerpo", "por ratos cuesta verla, es buenísima pero toca el corazón" o "me está pareciendo durísimo, es lo que nos espera como no frenemos a la ultraderecha", son algunas de las reacciones más sonadas.

Por su parte, las reacciones internacionales no se han hecho esperar, y el periodista estadounidense Rama's Screen no ha dudado en calificar a 'Salvador' como "una de las mejores series nuevas que he visto este año", y el crítico añade que "es oportuna, actual, impactante y cautivadora. Una serie crucial y sin duda imprescindible. Un thriller dramático con una base emotiva que también ofreció una mirada profundamente inquietante a la radicalización moderna".

Vaya serión #Salvador

Tengo el corazón encogido con el primer capítulo.@NetflixES — Antonio Fernández de Peñaranda (@ToniTeacher) February 7, 2026

No soy, a estas alturas, de los que se impresionan o sorprende con facilidad. Pero el primer episodio de esta serie me ha dejado clavado y hundido en el sofá. Sin respirar. Pausándolo por momentos por la dureza de lo que cuenta. En @NetflixES #Salvador pic.twitter.com/JAjmSDuKxT — Iván Vilches  / ❤️ (@i_vilches) February 6, 2026

#Salvador es probablemente uno de los mejores acercamientos dramatizados al crecimiento del neofascismo en el siglo XXI. Quizás no haye todas las respuestas, pero sí hace muchas de las preguntas que la sociedad promulga. — Jesús Núñez 🇵🇸 (@jesuszenun) February 7, 2026

Vista #Salvador



Es un buen producto: historia sólida y entretenida, con algo de relleno en algunos capítulos, pero que funciona muy bien en conjunto.



No reinventa nada, pero engancha y cumple como entretenimiento adulto de calidad.



7,5/10 ⭐️ pic.twitter.com/4C1zkqmhuM — HugoSnyder 🔴⚪ (@hugo_snyder9) February 6, 2026

Acabo de poner la serie y el primer capítulo me está pareciendo durísimo, es lo que nos espera como no frenemos a la ultraderecha. Por otro lado, que asquito me está dando la hija y Leonor Watling #Salvador — Grace (@xanarojilla) February 7, 2026

#Salvador

Brutal serie, describe la sociedad tal y como es, empresarios que lo único que desean es poder, aupados por ultraderecha y mentiras…

Nos joden a la sombra… — Alain 🔻 (@hastalgorro73) February 7, 2026

Llevo solo dos capítulos de #salvador en Netflix y buffff🤯que brutal, por ratos cuesta verla 😢es buenísima pero toca el corazón ❤️‍🩹 — Madi 75🌹♥ (@minoe2305) February 6, 2026

Absolutamente brutal la serie #Salvador , partido de fútbol, racismo… es dura, muy muy dura.. bufffff 💔 pic.twitter.com/VpRQ0bmYJd — Jorge 🇵🇸🇪🇸 (@salmantino43) February 6, 2026

No he terminado el primer capítulo de #Salvador de @NetflixES y estoy con los pelos de punta, me encanta la trama pero es algo cruda para mí.

Bravo por los actores 👏🏽 — CRISTINA. (@cristinamr17) February 6, 2026

Sorprendido con el poco ruido que hace #Salvador en Netflix. Un capítulo y ya estoy dentrísimo.



Luis Tosar brutal como ese padre que descubre que su hija está en una banda neonazi. pic.twitter.com/h19tUZNmrY — HugoSnyder 🔴⚪ (@hugo_snyder9) February 6, 2026

Salvador was timely, topical, powerful and compelling. A crucially important show and a definite must-see. An emotionally grounded drama thriller that also provided a deeply unsettling look at modern radicalization. One of the best new shows I've seen this year#Salvador #Netflix pic.twitter.com/FEfX2jVM7e — Rama's Screen (@RamasScreen) February 6, 2026

Estoy viendo el primer capítulo de #Salvador en @NetflixES y se me ha descompuesto todo el cuerpo. — Ruth González 🔻Q+ 🍉 (Red) (@rgonviu) February 7, 2026