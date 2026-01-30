Los 8 estrenos más potentes de Netflix en febrero de 2026: De 'Salvador' al regreso de su serie de época más exitosa

El mes de febrero llega con fuerza a Netflix, aunque no con la misma potencia que en enero. Pero no alarmarse, porque sí, porque tiene suficientes títulos de estreno importantes como para poder disfrutar plenamente de todas las ofertas que nos traen. Empezando por dos con firma española. Por un lado, la serie 'Salvador', con Luis Tosar y Claudia Salas como protagonistas de un relato que profundiza sobre la seria radicalización actual de los jóvenes. Por otro lado, tenemos 'Cortafuegos', el nuevo proyecto de David Victori, que cuenta con Belén Cuesta y Enric Auquer enfrentándose a un infierno: un incendio forestal fuera de control.

Entre medias, tenemos la cruda 'Niños de plomo', de Netflix Polonia, sobre un caso grave de envenenamiento en la Polonia de los años 70; 'La reina del ajedrez', un documental que explora la vida de la ajedrecista más joven de la historia en ser maestra mundial; una nueva entrega de 'El agente nocturno', una de las series más vistas de la plataforma. Y para series que rompen récords, ahí tenemos también 'Los Bridgerton', que llega con la segunda parte de su cuarta temporada.

Estrenos de series

Salvador

Sinopsis: Es la historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó. Salvador Aguirre debe acercarse a la banda para intentar rescatar a su hija y comprender qué la ha llevado hasta allí. Durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, el padre, que es conductor de ambulancia, rescata a la hija, Milena, que ha resultado herida.

La nueva serie de Netflix con firma española es 'Salvador', y está protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas. Esta historia reflexiona sobre la radicalización de los más jóvenes, y cómo pueden verse arrastrados por grupos de pensamientos más extremos, solo por la necesidad de sentirse parte de algo. Por momentos, la premisa puede recordarnos a 'Diario de un skin', aquel libro reconvertido en película de principios de los 2000, cuando los skinheads campaban a sus anchas por la capital española. "La temática ya me parecía muy actual hace dos años cuando empezamos a tener conversaciones sobre la serie, pero hoy en día mucho más aún", afirmó Salas durante la presentación de la ficción en Madrid. Esta serie es una de las potentes de este primer semestre del año, en cuanto a ficciones originales de la plataforma hechas en nuestro país. Pero es que uno de los principales detalles a tener en cuenta es el creador detrás de la serie: Aitor Gabilondo, principal responsable de 'Entrevías', la serie de José Coronado, una de las más vistas de Netflix (pese a ser de Mediaset).

Fecha de estreno: 6 de febrero

Niños de plomo

Sinopsis: Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo, y se juega su carrera y la vida para salvarlos.

Ambientada en la Polonia de los años 70, esta producción del país de Europa del Este se centra en un caso real y muy inquietante. La serie aborda una situación extrema que tuvo lugar cuando varios niños en Polonia empezaron a mostrar síntomas graves de saturnismo, una intoxicación por plomo causada por la contaminación industrial. Y en el centro de la historia tenemos a una médico-pediatra que, al darse cuenta de lo que está pasando, decide investigar… chocando con los intereses del Estado, que quiere silenciar los casos, en vez de apostar por la salud pública.

'Niños de plomo' acierta en su reconstrucción de época, y nos trae una historia que perturba, y recuerda a los casos de intoxicación por teflón que abordaba la película de Mark Ruffalo 'Aguas oscuras'. La serie ha sido dirigida por Maciej Pieprzyca a partir de un guión de Jacob Korolczuk, que a su vez se basa en la novela de Michal Jedryka.

Fecha de estreno: 11 de febrero

Cómo llegar al cielo desde Belfast

Sinopsis: Tres grandes amigas se embarcan en una disparatada aventura para desentrañar la misteriosa y sospechosa muerte de otra amiga mientras tratan de mantener oculto su oscuro secreto.

Lisa McGee nos trae su nuevo proyecto después de la maravillosa ‘Derry Girls’. Sí, esa serie que nos descubrió a Nicola Coughlan antes de que llegaran ‘Los Bridgerton’. La serie está protagonizada por tres amigas: Saoirse, guionista de TV; Robyn, madre glamurosa y Dara, una cuidadora, cuya amistad se remonta al colegio y a pesar del paso de los años se han mantenido unidas como cuando eran pequeñas. Pero al morir la cuarta amiga del grupo, todo desemboca en un viaje por Irlanda repleto de humor y misterio. ‘Cómo llegar al cielo desde Belfast’ se centra en la importancia de la amistad y de la memoria. Pero también en la sororidad femenina. Aunque no tiene ese humor ácido de ‘Derry girls’, funciona igual de bien, demostrando que su creadora es la mejor en este tipo de historias. Roísín Gallagher, Sinéad Keenan y Caoilfhionn Dunne son las actrices principales de la historia, y se compenetran a la perfección.

Fecha de estreno: 12 de febrero

El agente nocturno (Temporada 3)

Sinopsis: Peter Sutherland es llamado para rastrear a un joven agente del Tesoro que huyó a Estambul con información sensible del gobierno tras matar a su jefe. Esto desencadena una cadena de acontecimientos en la que Peter investiga una red de dinero oscuro mientras esquiva a sus asesinos a sueldo, lo que lo pone en rumbo de colisión con una periodista implacable. Trabajando juntos, destapan secretos enterrados y viejos rencores que amenazan con poner al gobierno de rodillas… y con matarlos a los dos en el proceso.

Gabriel Basso regresa para meterse una vez más en la piel de Peter Sutherland, un agente nocturno. Shawn Ryan sigue al frente como creador de una serie que aún se mantiene en el top10 de lo más visto de la historia de Netflix. Concretamente en el puesto número 10. Y es que este thriller adrenalítico conquistó con una primera temporada repleta de acción y giros inesperados. La que no regresa es Luciane Buchanan, que daba vida a Rose Larkin, y cuya evolución de personaje fue bastante criticada por los fans en la segunda temporada.

Y eso que Gabriel Basso, que gracias a esta serie, aumentó exponencialmente su fama, no era para nada un fichaje seguro para dar vida a Sutherland. Así lo explicó el creador de la serie en una entrevista para ScreenRant. "Gabriel llegó muy tarde en el proceso. [En] su primera prueba, tenía esa gran y poblada barba, lo que me descolocó por completo. Estaba como 'bueno, esto no parece un agente del FBI' y todo eso. Estás obligado a ver entre 50-60 pruebas al día y estás escaneando todo rápidamente y como que lo descarté inicialmente basándome en que el look no era apropiado. Entonces, una de los de casting de Sony volvió porque sabía que estábamos teniendo problemas para dar con la gente apropiada y dijo 'puede que quieras mirar de nuevo a estas pocas pruebas', y él era uno de ellos".

Fecha de estreno: 13 de febrero

Soy Gordon Ramsay

Sinopsis: Acompaña al famoso chef Gordon Ramsay mientras compagina su vida familiar, su imperio mundial y su proyecto más importante hasta el momento.

Gordon Ramsay no necesita presentación a estas alturas. No solo es uno de los chefs más reconocidos de la actualidad (acumula 17 Estrellas Michelín), sino también una gran estrella televisiva. Era cuestión de tiempo que alguna plataforma de streaming indagara un poco más en su vida para acercar al chef al gran público. Y de eso va 'Soy Gordon Ramsay'. Durante seis episodios acompañamos al polémico chef en la apertura simultánea de cinco experiencias culinarias dentro del edificio 22 Bishopsgate, uno de los más altos de la capital británica. Pero es que es la primera vez que Ramsay permite a un equipo de grabación acercarse tanto a su vida, a su día a día, y sin ningún tipo de filtros, mostrando el equilibrio que tiene que hacer entre su carrera profesional, su labor como esposo, y como padre.

Fecha de estreno: 18 de febrero

Los Bridgerton (Temporada 4 - Parte 2)

Sinopsis: La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Esta temporada 4 se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict, interpretado por Luke Thompson. Y ahora llega la parte 2, en la que ya se ha confirmado que estará de vuelta Jonathan Bailey, dando vida de nuevo a Anthony Bridgerton; pero también volverá Simone Ashley, interpretando a Kate Bridgerton. Aunque todo parece indicar según las imágenes que hemos podido ver, que su regreso será para el final de esta temporada. Todos los fans tenían el miedo de que abandonara la serie, pero el año pasado ya confirmó que no entraba dentro de sus planes. "Nunca he sido alguien que diga: 'Gracias, adiós'. No está en mi naturaleza", explicó en una entrevista de presentación de 'Wicked'.

Fecha de estreno: 26 de febrero

Estrenos de películas

La reina del ajedrez

Sinopsis: La prodigio húngara del ajedrez Judit Polgár desafió al campeón Garry Kaspárov y a su controlador padre durante 15 años, rompiendo las barreras de género para hacerse hueco entre los grandes nombres de este juego.

La historia de la ajedrecista Judit Polgár es una de esas que merecen ser contadas. Llegó a ocupar el octavo puesto en la clasificación mundial (no en el femenino, sino en el general) y a derrotar a Kasparov, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia. Rory Kennedy, creadora del documental, repasa la vida de Polgár para explicarnos su gran fenómeno. Seguimos a la joven desde sus primeros años de niña prodigio hasta su llegada a la élite mundial, convirtiéndose a sus 15 años en la persona más joven en conseguir el título de maestra mundial. Imágenes de archivo poco conocidas, entrevistas personales y material inédito son los hilos que entretejen este tapiz, mostrando lo difícil que lo tuvo, enfrentándose a un deporte repleto de hombres.

"Tuvimos suerte, porque mis padres no nos limitaron nunca. Recibí el mensaje de que podía ser tan buena como cualquier niño . Crecí con esa idea y es lo que transmito a mis hijos. Todavía hoy, cuando un entrenador se topa con una niña con talento, le dice que puede ser campeona mundial femenina. Si es un chico, le cuenta que será como Magnus Carlsen . Es como decirle a una chica que puede conseguir un doctorado y animar al chico a conseguir el Nobel", contó Judit Polgár en una entrevista para el ABC.

Fecha de estreno: 6 de febrero

Cortafuego

Sinopsis: Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Protagonizada por Belén Cuesta ('La trinchera infinita'), Enric Auquer ('Casa en llamas'), Joaquín Furriel ('El refugio atómico') y Diana Gómez ('Valeria'), 'Cortafuego', construye una atmósfera inquietante marcada por la angustia de una búsqueda contrarreloj y el impacto emocional de una pérdida que lo pone todo en duda. David Victori ('Sky Rojo') es el creador, y completa el reparto con Candela Martínez y Mika Arias. Producida por Anxo Rodríguez y Ferran Tomás, nos encontramos ante un thriller psicológico que podría recordar en algunos puntos a la película de Angelina Jolie 'Aquellos que desean mi muerte'. Los incendios forestales siempre dan mucho juego en ficción, porque ponen a los personajes contra las cuerdas. Y en eso, Victori es un maestro, como ha demostrado en sus otros proyectos. Llega el 20 de febrero y es una apuesta firme de Netflix, al nivel de otras producciones españolas como 'El hoyo' o 'Nowhere'.

Fecha de estreno: 20 de febrero

Más estrenos: