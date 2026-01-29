Los 10 mejores estrenos que nos trae Movistar Plus+ en febrero de 2026: 'La Cena', 'Los Domingos', 'La Deuda' y más

Llegamos al segundo mes del año. Sí, ese en el que está San Valentín, aunque Movistar Plus+ no se va a caracterizar este febrero por estrenar muchas películas o series románticas. De hecho, el género que va a primar es el terror. Pero antes de eso, tenemos que hablar del gran estreno de este mes en la plataforma: 'Más que rivales', la serie de moda, que cuenta el tórrido romance de dos rivales de hockey sobre hielo. Y sí, es bastante explícita. Así que quizá sea la mejor receta para este San Valentín, ahora que lo pensamos detenidamente.

Pero es el único soplo romántico de este febrero. Porque a Movistar Plus+ llegan varios de los mayores éxitos del género de terror del año pasado. Ahí tenemos 'Destino final: Lazos de sangre', que ya está disponible en HBO MAX también; la nueva entrega de 'Sé lo que hicisteis el último verano', con el regreso de sus protagonistas o 'Devuélvemela', segundo largometraje de los responsables de 'Háblame'. Pero también nos vamos preparando para la gala de los Premios Goya del próximo 28 de febrero, y podemos ver en streaming por fin la favorita 'Los domingos', junto con 'La cena' o 'Los Tigres'.

Estrenos de series

Más que rivales

Sinopsis: Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento.

El éxito de la temporada, sin ninguna duda. Siempre nos ha gustado una buena historia de deportes, ¿verdad? Da para mucho juego. Rivalidades, compañerismo, vestuarios... Porque eso es precisamente lo que nos vende 'Más que rivales' ('Heated rivalry' en el inglés original). Basada en el segundo libro de la saga creada por Rachel Reid, el homoerotismo continuado y las escenas subidas de tono han asaltado internet desde mediados de noviembre del año pasado. Sus protagonistas, Hudson Williams y Connor Storrie, se han convertido en auténticas celebridades (hasta presentaron un premio en los pasados Globos de Oro). Es decir, estamos ante un precedente increíble. Y lo que es de celebrar, es que sea una historia entre dos hombres.

"[El sexo] no es algo que simplemente se mete en el libro, ¿sabes?, solo para que sea sexy o para excitar. Si las escenas de sexo están por ese motivo, son las que elimino del libro, porque si no hacen avanzar la trama, no hay ninguna razón para que estén. Solo están alargando el libro. Y las abordo de la misma manera que abordo las escenas de hockey", explicó la autora a The Walrus, un medio canadiense.

Fecha de estreno: 5 de febrero

Estrenos de películas

Destino final: Lazos de sangre

Sinopsis: Acosada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie se dirige a casa para localizar a la única persona que podría ser capaz de romper el ciclo y salvar a su familia de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera a todos.

El año 2025 fue muy interesante para el cine de terror, con propuestas tan variopintas como 'Good boy', (que podemos ver en Filmin) o 'Sinners', que ha roto recientemente el récord de nominaciones en los Oscar. O la nueva entrega de la saga 'Destino final'. Nadie daba mucho por ella. Parecía ser una saga ya caduca, ya demasiado exprimida. Pero llegó 'Lazos de sangre' para darle la vuelta a la tortilla, proponiéndonos una trama totalmente novedosa dentro de la historia de la saga, manteniéndose fresca y, sobre todo, ese punto de originalidad tan propio de las entregas anteriores. Se nota que Jon Watts, director de la última trilogía de 'Spider-Man' para Marvel, es uno de los involucrados en la historia de la película.

Fecha de estreno: 6 de febrero

Un simple accidente

Sinopsis: Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal. Pero... ¿Qué harán si resulta ser él?

El prestigioso director iraní Jafar Panahi, encarcelado y censurado en múltiples ocasiones, regresa al panorama cinematográfico con su última película, una de las favoritas en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, se trata de una película que reflexiona sobre la violencia y el peligroso ciclo que siempre se inicia alrededor de está. Panahi, su director, es uno de los pocos realizadores que ha conquistado los tres máximos galardones de los festivales de cine: La Palma de Oro en Cannes, el León de Oro en Venecia ('El círculo') y el Oso de Oro en Berlín ('Taxi Teherán').

Panahi ya ha cumplido dos condenas por su cine. De hecho, la premiere de 'Un simple accidente' fue la primera vez en 15 años que el director iraní pudo asistir a una proyección pública de una de sus propias películas. A pesar de todo, el director está convencido de que su cine no sería el mismo sin estas experiencias. 'Un simple accidente' sale directamente de su segundo arresto. "La idea inicial surgió rápidamente: me pregunté qué pasaría si una de las personas que había conocido en prisión fuera liberada y se encontrara cara a cara con alguien que lo había torturado y humillado. Me di cuenta de que lo más importante era la autenticidadde las historias sobre la vida en prisión y las distintas formas de contarlas", contó para Filmin.

Fecha de estreno: 6 de febrero

La cena

Sinopsis: Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. Adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos.

Manuel Gómez Pereira es un experto en este tipo de películas que mezcla comedia con drama costumbrista. Además de saber gestionar bien repartos corales. 'La cena' es una nueva muestra de ello. Con una cena especial para Franco como telón de fondo, hace un repaso a nuestras diferencias políticas, y cómo las dos Españas se enfrentaron incluso después de la Guerra Civil. Con un Alberto San Juan nominadísimo, porque su trabajo es espectacular, nos encontramos un reparto en el que destacan Mario Casas, Elvira Mínguez, Asier Extendía o Antonio Resines. "Franco en esta película no es ninguna caricatura. El Franco que se ve es un auténtico psicópata. Es un tipo al que la muerte del otro no le perturba lo más mínimo. Él sigue comiendo su sopa cuando matan a un tipo delante de él. La película, de hecho, es claramente antibelicista y pro-democrática", contó San Juan en una entrevista para El Mundo.

La película se ha colocado como una de las favoritas de la próxima edición de los Goya, acumulando 8 nominaciones, entre las que se incluyen Mejor Película, Mejor Actor Principal (Alberto San Juan), Mejor Actriz de Reparto (Elvira Mínguez) o (Mejor Actriz Revelación (Nora Hernádez). Una de las sensaciones en el cine español el pasado 2025.

Fecha de estreno: 13 de febrero

La deuda

Sinopsis: Lucas, un hombre de 47 años y Antonia, una anciana, conviven en un piso céntrico de la ciudad. A pesar de sus dificultades económicas, Lucas y Antonia, viven con afecto, ilusión y sentido del humor. Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio para convertirlo en pisos turísticos. Lucas intenta conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa, pero una decisión errónea cambiará el resto de sus vidas.

Protagonizada y dirigida por Daniel Guzmán, y acompañado en el reparto por Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar y Rosario García, esta película, producida en parte por RTVE, inauguró el último Festival de Málaga. Drama social con tintes de thriller. O thriller con momentos de drama social. Se mire por donde se mire, el tercer largometraje de Guzmán no deja indiferente. Y es de esas historias que te hacen pensar. "'La deuda' es, ante todo, una historia de amor. O varias historias de amor entre personas de diferentes generaciones que buscan afecto y que intentan encontrar su lugar. Es una historia emocional callejera, que tiene una parte de thriller importante donde se vertebra todo, pero yo la veo como una historia de necesidades y de afectos", reflexionó su director en una entrevista para RTVE.

Es una historia que habla sobre la gentrificación, pero también sobre el problema de la vivienda, de cómo vivimos cada vez más endeudados. Y el tema sobre la vejez y los ancianos siempre es algo que está muy presente en su cine desde que debutara en 2015, hace ya una década.

Fecha de estreno: 17 de febrero

La hermanastra fea

Sinopsis: Sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio despiadado. Elvira hará lo que haga falta para captar la atención del príncipe.

Esta película noruega, dirigida y escrita por Emilie Blichfeldt, es un retelling bastante macabro y sangriento del cuento de la 'Cenicienta'. Mutilaciones, body horror... ganó el pasado Festival de Sitges, y está protagonizada por Lea Myren. Todo con ese toque de terror que la hace tan auténtica y uno de los grandes fenómenos del género este pasado año. "Tienes permiso para taparte los ojos, pero si lo haces y te arrepientes, me he asegurado de que la prótesis estará allí cuando vuelvas a mirar", explicó su directora en una entrevista para Kinótico. Y gracias a esta visión tan particular, vemos 'La Cenicienta' desde otro punto de vista mucho más tenebroso y macabro.

Fecha de estreno: 18 de febrero

Sé lo que hicisteis el último verano

Sinopsis: Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el último verano... y está empeñado en vengarse. A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes, y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda.

Jennifer Kaytin Robinson, guionista de 'Thor: Love and Thunder' junto a Taika Waititi, es la encargada de dirigir este soft reboot de la saga de uno de los slasher más famosos del cine de terror. Contando de nuevo con la presencia de sus protagonistas Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., trae la historia a la actualidad, y además con un toque muy divertido que le sienta genial a la saga. Es verdad que no consigue sorprender como otras (véase las nuevas entregas de 'Scream' o la propia 'Destino final' de la que hemos hablado antes), pero se divierte, no se toma demasiado en serio, y nos da un buen baño de sangre con referencias y un buen cast con caras nuevas. "Sé que cuando estamos juntos, son las mejores escenas que hemos hecho de cualquiera de las tres películas. Sé que hay otra por ahí, pero nunca la he visto. Estoy realmente orgulloso del trabajo que Love y yo reflejamos en la pantalla. Creo que es lo mejor que hemos hecho en la saga. Y no creo que haya nada que se le acerque", comentó Prinze Jr. en una entrevista para People.

Fecha de estreno: 19 de febrero

Los Tigres

Sinopsis: Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo, como ellos. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es "el Tigre", un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre el hoy, sin pensar nunca en el mañana, y su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.

Rodada en la provincia de Huelva, nos lleva a conocer un poco más el duro trabajo del buzo industrial (segunda profesión más peligrosa del mundo), contado con la férrea mano de Alberto Rodríguez, triple ganador del Goya (por 'La Isla Mínima' y 'El hombre de las mil caras'). Uniendo fuerzas con dos titanes como son Antonio De la Torre y Bárbara Lennie, es un duro drama con tintes de thriller que nos habla no solo de la presión de una profesión tan dura, sino de la familia, de las deudas... de todo. "He estado pensando en realizar esta cinta desde que conocimos la profesión del buzo", contó su director en una entrevista para RTVE. "La idea del thriller apareció cuando vimos que había una tubería que salía de la ría de Huelva y se metía ocho millas en el mar, hasta donde llegan los petroleros gigantescos que los buzos enlazan y cuidan".

Es una de las tapadas de esta gala de los Goya, pero nunca hay que descartar ni a Alberto Rodríguez ni a Antonio De la Torre, ambos nominados por su trabajo en la película. Y nos llega a Movistar Plus+ justo una semana antes de la 40ª gala de los premios.

Fecha de estreno: 20 de febrero

Devuélvemela

Sinopsis: Tras el fallecimiento de su padre, dos hermanos son adoptados por una mujer que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas.

Michael y Danny Philippou saltaron al estrellato cinematográfico gracias a su debut en el cine de terror con 'Háblame'. Sí, la película de la mano que, cuando la tocas, entras en comunión con los espíritus. Los dos ex-youtubers australianos se han reconvertido y ahora mismo, hacen un cine de terror diferente y original, al que no estamos muy acostumbrados. Esta segunda película, 'Devuélvemela', también fue aplaudida por la crítica y por el público. De hecho, los gemelos confirmaron que habían trabajado a la vez en el guion de ambas. Visualmente poderosa, tiene una historia macabra y dura, con tintes dramáticos que la hacen especial. Y, además, cuenta con la increíble interpretación de Sally Hawkins.

"Trabajar con una actriz de ese calibre fue la experiencia más increíble de nuestra vida. Estamos obsesionados con el cine y ella también. Quiso explorar nuevos horizontes, y eso es precisamente lo que nos encanta hacer. Así que, desde el primer día, esa colaboración fue la experiencia más extraordinaria", contaron los hermanos en una entrevista para Aullidos.

Fecha de estreno: 22 de febrero

Los domingos

Sinopsis: Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu son los protagonistas de la película con más nominaciones en esta edición de los Premios Goya. Y merecidas todas, porque ha sido uno de los títulos que más ha movido al público en este año pasado. Más de 4 millones de espectadores se ha llevado hasta el momento el filme de Alauda Ruiz de Azúa, que regresa tras la maravillosa serie 'Querer', que estrenó Movistar Plus+ en 2024. 'Los domingos' ha estado en el centro de la polémica debido a su visión de la religión. Algunos dicen que la defiende, otros que la ataca frontalmente.

Para su directora, "lo religioso es la primera capa, es el detonante, la llama que enciende la hoguera de todo lo demás, porque al final estamos hablando de las fragilidades de una familia". Así lo contó en una entrevista para Fotogramas. Y sí, parte como gran favorita para la gala de este año. Y no es para menos, porque es una buena reflexión sobre la importancia de la religión y de nuestras creencias en este mundo actual en el que vivimos, en el que nada parece importar más allá de las redes sociales y nuestra presencia digital.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Más estrenos: