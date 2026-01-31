Los estrenos de Amazon Prime Video en febrero, uno por uno: De la serie de 'Padre no hay más que uno' al nuevo programa de citas

Este mes de febrero de 2026 llega una nueva batería de series y películas a Prime Video, dispuestas a liderar la conversación en redes, sobre todo gracias a su nuevo programa de citas 'Esto no es un dating' con el influencer Galder Varas como presentador. Pero no es lo único interesante que nos llega este 'mes del amor', porque ahí tenemos la película 'Love me, love me', una adaptación de la novela juvenil superventas, y que planea recoger el testigo de otros éxitos como 'El verano en que me enamoré'. También podremos ver 'Padre no hay más que uno, la serie', que hasta ahora solo estaba disponible en Atresplayer, o la segunda temporada de la adaptación portuguesa de 'La que se avecina'.

Pero si hay dos proyectos grandes que nos llegan este febrero gracias a Prime Video son: la película de piratas protagonizada por Karl Urban y Priyanka Chopra 'El engaño'; y por otro lado, el documental definitivo sobre una leyenda viva de la música, Paul McCartney, y la historia de cómo se recicló musicalmente tras acabarse su etapa en The Beatles.

Estrenos de series

Padre no hay más que uno, la serie

Sinopsis: Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil” pero pronto descubrirá que lo es, y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

Tras el éxito en taquilla de la saga cinematográfica ‘Padre no hay más que uno’, la película se convierte en serie de televisión. Estará dirigida por Inés de León y protagonizada por Daniel Pérez de Prada y Mariam Hernández junto a Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero. Y es que el éxito de la saga creada por Santiago Segura es innegable, porque entrega tras entrega, siempre se sitúan como las películas más taquilleras del año en el cine español. Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige, y Juan Manuel de Vega, 'Padre no hay más que uno, la serie', es de nuevo, una producción de Mª Luisa Gutiérrez, productora de las películas.

"La película es una diversión, un entretenimiento, es una risa, y yo siempre he pensado que en la comedia se pueden decir todo tipo de cosas, incluida la crítica social, que si entra con una risa entra mejor", defendió así la saga Santiago Segura durante el estreno de una de sus entregas. ¿Tendrá el mismo éxito su salto televisivo? Después de su estreno en Atresplayer, ahora le toca el turno a Prime Video, algo que hará que su éxito se dispare y pueda llegar a otros países, volviéndose un poco más internacional.

Fecha de estreno: 6 de febrero

La que se avecina Portugal (Temporada 2)

Sinopsis: versión portuguesa de 'La que se avecina'.

'Vizinhos', que así se llama la versión portuguesa de 'La que se avecina', llega a Prime Video con su segunda temporada. Se trata de una producción de TVI, See My Dreams y Prime Video y su argumento se centra en una comunidad de vecinos del condominio Terraços do Glamour, a las afueras de Lisboa. La serie tiene entre sus actores a Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio Pereira y Paula Neves. Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos y por ahora, cada temporada ha estado compuesta de 10 episodios cada una.

"Es una responsabilidad enorme hacer este programa porque 'La que se se avecina' es muy popular y podemos sentirlo en cada lugar que vamos. Así que hacemos una serie de unos primeros 20 episodios", contó su productor, Piet Hein Bakker, en una entrevista para Telecinco.

Fecha de estreno: 9 de febrero

Cross (Temporada 2)

Sinopsis: La trama arranca cuando Lance Durand, un empresario millonario, solicita protección tras recibir una amenaza vinculada al asesinato de otro magnate. Este punto de partida abre una investigación que involucra a organismos federales y que se entrelaza con un entramado de poder, negocios y rivalidades. Alex Cross colabora con la agente del FBI Kayla Craig en una misión destinada a evitar nuevos ataques y a desentrañar la identidad del responsable.

Aldis Hodge vuelve a meterse en la piel de mítico detective Alex Cross, protagonista de la saga de libros escritos por James Patterson. Ya tuvo su versión cinematográfica con Morgan Freeman en la reivindicable 'El coleccionista de amantes', y la bastante olvidable 'La hora de la araña'. Ahora le toca a su versión televisiva gracias a su creador Ben Watkins, que ha decidido ahondar un poco más en la psique del protagonista mientras se enfrenta a un nuevo caso criminal.

"Sólo tiro de mis propias experiencias personales. Quiero decir, la primera vez que Ben y yo nos sentamos a hablar de esto, no lo hicimos sobre el personaje en absoluto, o sobre cómo queríamos que el personaje fuera retratado. Hablamos de… Ya sabes, de dónde estábamos en nuestra vida como hombres y dónde estaba yo. Y hablamos mucho sobre salud mental e ir a ver a los terapeutas, la paternidad, ser un esposo, cosas así. Aprender a crecer de verdad y ser un hombre. He dicho que en realidad nunca lo hice. No sabía realmente lo que significaba ser realmente un hombre hasta que tuve que aprender cómo ser padre y esposo, ¿no? Así que cuando nos encontremos con Cross, todas esas cosas creo que se alimentan de experiencias personales", comentó su protagonista para Infobae.

Fecha de estreno: 11 de febrero

56 días

Sinopsis: Tras conocerse por casualidad en un supermercado, Oliver y Ciara se enamoran rápida y peligrosamente. 56 días después, los investigadores de homicidios llegan al apartamento de Oliver y encuentran un cuerpo sin identificar, brutalmente asesinado y descompuesto intencionadamente. ¿La mató él? ¿Lo mató ella?

Basada en la novela de Catherine Ryan Howard 'Obsesión', esta nueva serie de Prime Video está protagonizada por Dove Cameron, estrella de Disney Channel gracias a la serie 'Liv and Maddie' y las películas de 'Los descendientes'. Además de ser la prometida del cantante Damiano David, líder de Manneskin. De hecho, el cantante fue clave para que Cameron aceptara el papel de la serie y se sintiera un poco más liberada a la hora de interpretar a la protagonista.

"Mi pareja es europea y tiene mucho menos reparos con el complejo de pureza que los estadounidenses", confesó en una entrevista para Nylon. "Fui a la playa con él durante un descanso del rodaje, y todas las chicas se estaban quitando la parte de arriba. Él me dijo: 'Nadie te va a mirar. Estás totalmente segura. Si quieres, eres libre de hacerlo'. No es que me diera permiso, pero me dijo: 'Nunca has hecho esto. Es normal'". Y eso hizo que se quitara la vergüenza por completo. Junto a Avan Jogia, Cameron se mete de lleno en un thriller repleto de mentiras y contada en toda tiempos, protagonizando uno de las apuestas fuertes de la plataforma para este mes de febrero.

Fecha de estreno: 18 de febrero

Esto no es un dating

'Esto no es un dating', nuevo programa de citas de Prime Video.

Cien solteros de diverso perfil, edad, procedencia y orientación sexual se sentarán ante Galder Varas en el patio de butacas de un teatro. Los asientos de todos ellos estarán iluminados por una potente luz que será su herramienta para responder a las hilarantes preguntas que el cómico les irá formulando a lo largo del programa. El más desastroso de todos, 'La Joyita', será el elegido para subir al escenario y dejarse asesorar para encontrar a su media naranja. Los 99 solteros restantes decidirán si le dan una oportunidad al amor convirtiéndose en sus pretendientes.

El influencer Galder Varas es el encargado de presentar este nuevo programa de citas, que busca darle un giro a los planteamientos de siempre. Durante la emisión, tendrá la visita de 11 famosos que ayudarán a los concursantes a la hora de conseguir pareja: Silvia Abril, Carlos Areces, Le Cocó, La Dani, María Gómez, Inés Hernand, Gorka Otxoa, Carles Tamayo, Judith Tiral, Adriana Torrebejano y Abril Zamora.

Fecha de estreno: 20 de febrero

Estrenos de películas

Love me, love me

Sinopsis: June se muda a Italia para empezar de cero tras la muerte de su hermano. En su nueva escuela de élite, se siente atraída por James, un peligroso bully involucrado en peleas clandestinas de MMA, pero comienza a salir con su mejor amigo, Will, el estudiante de honor perfecto. Sin embargo, las apariencias engañan, y June pronto descubre que nadie en su escuela es quien parece ser y todos esconden un secreto. A medida que aumenta la tensión y salen a la luz verdades ocultas, June debe decidir adónde pertenece realmente su corazón.

Después de 'Dímelo bajito', la saga 'Culpables' o la serie 'El verano en que me enamoré', le toca el turno a 'Love me, love me', nuevo triángulo amoroso que llega a Prime Video con sello italiano. Se trata la adaptación de la novela homónima de Stefanie M., una autora italiana que cuenta con más de 23 millones de lecturas en Wattpad. Dirigida por Roger Kumble, que ya se encargara de una de las entregas de la saga de 'After', está escrita por Veronica Galli y Serena Tateo, y tiene un reparto internacional formado por el italiano Luca Belucci, que encarnará al perfecto Will; la inglesa Mia Jenkins dando vida a June; y el español Pepe Barroso como James. Un nuevo éxito juvenil en manos de Prime Video que promete arrasar este febrero.

Fecha de estreno: 13 de febrero

El engaño

Sinopsis: Ercell “Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra) pensaba que había escapado de su violento pasado como pirata, encontrando la paz en las Islas Caimán con su amado marido T.H. (Ismael Cruz Cordova), su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth (Safia Oakley-Green). Pero cuando su infame antiguo capitán Connor (Karl Urban) llega buscando venganza, el mundo de Ercell se desmorona. Forzada a enfrentarse a los demonios que intentó enterrar, Ercell se ve arrastrada de nuevo a un juego mortal de secretos y supervivencia. Armada con su habilidad con la espada, trampas ingeniosas y una feroz voluntad por proteger a sus seres queridos, lleva a cabo una guerra brutal contra la despiadada tripulación de Connor.

Priyanka Chopra y Karl Urban unen fuerzas en esta película de aventuras que nos vuelve a traer a la actualidad a los piratas. Frank E. Flowers, que co-escribe el guion junto a Joe Ballarini, dirige esta epopeya pirata rodada en las Islas Caimán, y que tiene unos impresionantes exteriores para hacer las delicias de los fans del género. La actriz vuelve a Prime Video después del fracaso de 'Citadel', la serie de los hermanos Russo, y pretende recuperar el terreno perdido con esta película de aventuras, en la que también comparte protagonismo con Ismael Cruz Cordova, uno de los principales personajes de la serie 'Los anillos de poder'.

Fecha de estreno: 25 de febrero

Parecido a un asesinato

Sinopsis: Eva vive un momento feliz con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso; y por ello decide esconderse en el refugio de su infancia. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar que afectará a todo su entorno.

Dirigida por Antonio Hernández, esta cinta protagonizada por Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Novas llegó a los cines el pasado 2025. Basada en la novela homónima de Juan Bolea, es un thriller que explora no solo temas como la ansiedad y los traumas, sino también las relaciones tóxicas y violentas. La película se rodó entre Valencia y el Pirineo de Huesca y el reparto lo completan la joven debutante Claudia Mora, Marian Álvarez ('La unidad'), Raúl Prieto ('Antidisturbios') y Joaquín Climent ('La promesa'), entre otros. "Ha sido un personaje difícil porque no tiene que ver conmigo. No esperaba que me eligieran cuando hice el casting pero les llamaron la atención mis miradas", comentó la actriz para la revista Woman.

Fecha de estreno: 26 de febrero

Paul McCartney: Man on the run

Sinopsis: El documental nos cuenta la ascensión de Paul McCartney en los años posteriores a The Beatles, junto a su banda Wings.

Dirigido por Morgan Neville, podrá verse en cines el día 19 de febrero, para saltar a la semana siguiente a Prime Video. Captura la década transformadora de Paul tras la ruptura de The Beatles y el auge de su nueva banda Wings. A través de impresionantes imágenes de archivo, las excepcionales fotografías de Linda McCartney, entrevistas con Paul, Linda, Mary y Stella McCartney, varios miembros de la banda Wings, Sean Ono Lennon, Mick Jagger, Chrissie Hynde y más, la película examina esta época desde un prisma singularmente vulnerable. Tras la publicación en 2025 del libro 'Wings: The Story of a Band on the Run' y una antología de tres LP que recorre toda su trayectoria, 'Man on the Run' aporta la pieza visual definitiva de una etapa que vio a McCartney volver a la cima de la industria musical mundial. Un imprescindible para los fans del artista, sin ninguna duda.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Más estrenos en Prime Video