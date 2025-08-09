Las redes dictan sentencia al estreno de 'La que se avecina Portugal' en FDF y la reacción es atronadora

Este viernes, 8 de agosto, Factoría de Ficción ha estrenado en abierto 'La que se avecina Portugal', la adaptación portuguesa de una de las series más exitosas de Telecinco. La comedia se podrá ver al completo en Prime Video a partir del 22 de agosto.

La versión portuguesa ubica el famoso edificio donde se desarrolla la serie a las afueras de Lisboa, donde los nuevos propietarios del condominio Terrazas del glamour descubren que su nuevo hogar no es lo que se habían esperado y habían deseado. Viviendas defectuosas, vecinos disparatados, secretos y un portero con un oscuro pasado.

'La que se avecina Portugal' está coproducida por Prime Video, See My Dreams y el canal TVI. Y está protagonizada por algunos de los actores y actrices más conocidos del país, como Diego Morgade, Patricia Tavares, Pedro Lacerda, Margarita Bakker, Alexandra Lencastre, Miguel Guilherme o Fernando Pires. Sin embargo, esta adaptación no ha tenido una buena aceptación en nuestro país, a juzgar por los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

Los usuarios de X cargan contra 'La que se avecina Portugal': "Soberana mierda"

Este mismo viernes, al poco de estrenarse la comedia portuguesa, X se llenaba de comentarios muy críticos sobre esta versión de una de nuestras series estrella. "Portugal se merece una invasión por perpetrar semejante mierda", llegaba a decir un usuario de X. Mientras otros recordaban que se trata de una "adaptación". Aunque, la inmensa mayoría coincidían en que es mejor la versión española.

2 minutos de ver #LQSAPortugal (La que se Avecina Portugal). Conclusión: Portugal se merece una invasión por perpetrar semejante mierda — Marco G. (@marxgav_) August 8, 2025

#LQSAPortugal

Como dice Fermín tan mala tan mala que lo mismo funciona. — Sergiø (@_seergio17) August 8, 2025

Lo de que en la que se avecina Portugal los actores no se parezcan en nada a los originales ,lo de que cambian algunos nombres y el doblaje que parece hecho con IA que es??#LQSAPortugal — ABMA🪖 (@ABMA_ib) August 8, 2025

#LQSAPortugal no aguanto 5 minutos viéndola, me quedo con la versión española pero de lejos pic.twitter.com/Xqu3cuTXnd — nahuel (@ernahuee) August 8, 2025

Vaya copia barata es #LQSAPortugal

Menuda mierda, guión copiado y listo. Es que es descarado — Antonio J López (@AntonioJLpez4) August 8, 2025

Nunca digo nada, nunca! Pero lo de #lqsaportugal en @FDF_tv es la mayor mierda que he visto nunca en mi vida. Mismos diálogos, no tienen ni la decencia de cambiar algo. Pero es que es malisimo. A quién se le ha ocurrido meter esta estafa? Pero si los repetidos los vemos todos!! — Albert Carreter (@ipagreter) August 8, 2025

Esta serie me da vibes a mezcla de telenovela turca y serie portuguesa, básicamente porque me ha costado entender quién es quién y la calidad de imagen (los pisos de las series portuguesas se decoran así) y doblaje #LQSAPortugal — Marea 🌊 (@delamarea5) August 8, 2025

Nos estamos olvidando que es una adaptación hecha para el público portugués, no el español. Es normal que no nos guste. No estamos acostrumbrados a ver LQSA con doblaje o música de fondo. Claro que es la misma trama. Sabiendo que es una serie para PORTUGAL está bien #LQSAPortugal — Cris_2000 🏳️‍🌈 (@Cris_Alvarez_00) August 8, 2025

Dios, que adaptación más mala. Quiza da nostalgia a la primera temporada de la original (Aún repitiéndose mil veces en FDF) pero igualmente, es malisima #LQSAPortugal — Crespo D. Jesús 🏳️‍🌈 (@jesusdiazcrespo) August 8, 2025

La que se avecina Portugal es exactamente igual que la normal pero con menos gracia #LQSAPortugal — BichoGamer (@BichoGamer1) August 8, 2025

He visto 30 segundos de #LQSAPortugal y he apagado la tele. Que es esto? Hay que invadir Portugal y pedir explicaciones, esto no puede volver a pasar. — David Gálvez 🐺 (@dgalvez17) August 8, 2025

Como puede ser que #LQSAPortugal sea exactamente igual que la versión española pero me haga cero gracia, menudo horror — ℳ𝒾𝓈𝓈 𝒟 (@MissDlirios) August 8, 2025