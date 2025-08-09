Series

Las redes dictan sentencia al estreno de 'La que se avecina Portugal' en FDF y la reacción es atronadora

por Eva Callejo

Factoría de Ficción ha estrenado este viernes en abierto 'La que se avecina Portugal', y los usuarios de X no han tenido piedad con la adaptación

Críticas al estreno de 'La que se avecina Portugal' en FDF. | Mediaset

Este viernes, 8 de agosto, Factoría de Ficción ha estrenado en abierto 'La que se avecina Portugal', la adaptación portuguesa de una de las series más exitosas de Telecinco. La comedia se podrá ver al completo en Prime Video a partir del 22 de agosto.

La versión portuguesa ubica el famoso edificio donde se desarrolla la serie a las afueras de Lisboa, donde los nuevos propietarios del condominio Terrazas del glamour descubren que su nuevo hogar no es lo que se habían esperado y habían deseado. Viviendas defectuosas, vecinos disparatados, secretos y un portero con un oscuro pasado.

'La que se avecina Portugal' está coproducida por Prime Video, See My Dreams y el canal TVI. Y está protagonizada por algunos de los actores y actrices más conocidos del país, como Diego Morgade, Patricia Tavares, Pedro Lacerda, Margarita Bakker, Alexandra Lencastre, Miguel Guilherme o Fernando Pires. Sin embargo, esta adaptación no ha tenido una buena aceptación en nuestro país, a juzgar por los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

Los usuarios de X cargan contra 'La que se avecina Portugal': "Soberana mierda"

Este mismo viernes, al poco de estrenarse la comedia portuguesa, X se llenaba de comentarios muy críticos sobre esta versión de una de nuestras series estrella. "Portugal se merece una invasión por perpetrar semejante mierda", llegaba a decir un usuario de X. Mientras otros recordaban que se trata de una "adaptación". Aunque, la inmensa mayoría coincidían en que es mejor la versión española.

