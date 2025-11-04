'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 5 de noviembre: El chantaje a Marta y el vuelco con Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la venta de las acciones a Brossard tras el engaño de Gabriel y el estado de Andrés tras despertar del coma así como las marchas de Raúl y de Irene.

Además, 'Sueños de libertad' recibirá esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Chloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián se mostraba completamente hundido ante el miedo a perder la fábrica para siempre con la entrada de Brossard. Movido por la nostalgia no paraba de rememorar momentos del pasado junto a Manuela, que no dudaba en apoyar a su jefe volviendo a verse gran complicidad entre ellos.

Marta visitaba a su tía Digna para disculparse por cómo reaccionó cuando le contó que ella estuvo presente en la muerte de Jesús y en cierta medida fue la culpable de lo que sucedió. La De La Reina le reconocía que fue muy injusta con ella y finalmente, tía y sobrina terminaban dándose un abrazo muy cariñoso. Después, Digna no dudaba en encararse con don Agustín por su último encontronazo con Begoña provocando que el párroco empiece a replantearse su actitud con los De La Reina y los Merino.

Begoña visitaba por fin a Andrés en el hospital y le llevaba unas flores mostrándose feliz por su recuperación. Además le llevaba un cuaderno para que pueda dibujar como tanto le gustaba provocando gran nostalgia en el ex militar y él le confesaba que no ha parado de pensar en ella e incluso le deja caer que le encantaría poder retomar su relación. Justo cuando el doctor llegaba para darle el alta al De La Reina.

En la cantina, Gaspar le contaba a Luz el nuevo revés que han sufrido porque nadie quiere entrar en la cooperativa para lanzar la nueva crema y él le proponía invertir todos sus ahorros porque está convencido que va a ser un éxito pero la doctora le paraba los pies porque es un riesgo que no pueden correr. A su vez, Claudia también se encontraba con un nuevo obstáculo pues se queda sin nadie para encargarse de la casa cuna.

Marta y Pelayo se encontraban en la colonia con una misteriosa mujer con gran estilo francés que levanta suspicacias entre todos. Se trataba de Chloé Dubois, la representante que ha enviado Brossard para empezar a controlar Perfumerías De La Reina. La mujer llegaba por todo lo alto anunciando a Tasio que le van a destituir como director. Por último, Marta recibía una carta de Eladio en la que le pide que le vaya a visitar a prisión. Y Andrés regresaba a casa tras el alta hospitalaria.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 430 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 5 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 430 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia recibe a su tío Andrés y ambos comparten un momento íntimo muy especial tras su regreso del hospital. Andrés le confirma a su sobrina que no recuerda nada del accidente ni nada de lo que pasó aquel día aunque parece que todo el resto de su vida si lo tiene en la memoria. Por su parte, Begoña decide confesarle a Andrés que está embarazada y que se va a casar con Gabriel dejándole en shock. Después, Andrés le pide a María que le ayude a reconstruir los últimos días antes del accidente.

Tasio le comunica a Carmen que Brossard le va a destituir como director y comparte su incertidumbre porque los franceses van a llegar arramplando con todo. Mientras, Chloé Dubois no duda en interrogar a Joaquín sobre la época en la que fue el director de Perfumerías De La Reina haciendo que el Merino se ilusione con que le puedan restituir en el cargo.

Manuela se siente un tanto atormentada por su acercamiento con Damián y le deja entrever a su sobrina Claudia que se ha planteado renunciar a su cargo de gobernanta. Pero después, Manuela y Damián vuelven a vivir un encuentro íntimo después de que él le agradezca el apoyo que recibe por parte de su trabajadora.

Tras su charla con Joaquín, Chloé también visita a Luis y Cristina en el laboratorio para felicitarles por su trabajo con Pasión Oculta. Mientras la mujer conquista a Cristina, el perfumista no se fía de la enviada de Brossard y muestra sus suspicacias. Por su parte, Tasio informa a Damián de los planes de los franceses y su padre vuelve a estallar de ira por lo que han permitido todos al vender sus acciones.

Luz le cuenta a Begoña que la cooperativa para sacar adelante la crema para la piel no ha salido adelante. Y la enfermera le ofrece a su amiga utilizar todo el dinero de la herencia de su madre para sacar adelante el proyecto pero la doctora le recuerda que quizás tiene que consultarlo con Gabriel. Y Marta visita a Eladio en prisión y este le chantajea con delatar su homosexualidad y la de su marido si no le ayuda a sacarle de la cárcel.