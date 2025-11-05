La nueva apuesta de ficción que reúne a este protagonista de 'Sueños de Libertad' y a actores de 'La Promesa'

Titulada 'Las hijas de la criada', esta basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, y aspira a ser un pelotazo en ficción esta temporada. Aterrizará en la plataforma Atresplayer este mes de noviembre. Concretamente el domingo 30.

Esta producción, realizada por Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios, consta de ocho capítulos de 50 minutos de duración aproximadamente. Y su elenco artístico está encabezado por Verónica Sánchez, que vuelve a Atresmedia tras el éxito de 'Ángela', y Alain Hernández, que también regresa al grupo después de protagonizar 'Sueños de Libertad', la serie más vista de la televisión.

El resto del reparto de 'Las hijas de la criada' lo completan otros nombres de la talla de Carlota Baró, Martina Cariddi (Élite'), Judith Fernández ('Mía es la venganza'), Álex Villazán ('Alma'), Tomy Aguilera ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén' y 'La Promesa'), Álex Gadea ('El secreto de Puente Viejo, 'La que se avecina'), Xoel Fernández ('Vivir sin permiso'), Fede Pérez ('Rapa'), Alicia Armenteros ('La vida breve'), Iolanda Muíños ('El caso Asunta', 'Rapa'), Alba Loureiro y Alejandro Vergara ('La Promesa'), entre otros.

'Las hijas de la criada' se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias y se trata de un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. La trama se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias y los secretos más inconfesables como adictivos ingredientes.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Las hijas de la criada'

Esta gran apuesta de Atresmedia con Alain Hernández ('Sueños de libertad') y Verónica Sánchez ('Ángela') a la cabeza nos retrotrae a la Galicia de 1900, en el pazo de Espíritu Santo, donde nacen dos niñas marcadas por el destino: Clara, hija de la criada Renata, y Catalina, primogénita del poderoso matrimonio formado por don Gustavo y doña Inés Valdés.

Un giro inesperado de venganza y secretos sacudirá sus vidas, obligando a doña Inés a sobrevivir al desamor, al abandono y a las intrigas y luchas de poder para convertir a su verdadera hija en heredera de un imperio en una época en la que las mujeres apenas podían decidir sobre su propio futuro ni eran dueñas de sus vidas.