Los 10 estrenos más señalados de Netflix, uno por uno, que llegan este mes de octubre de 2025

El mes de octubre, como todos sabemos, es la spooky season. Y aunque tampoco lleguen este año muchos estrenos terroríficos, Netflix siempre nos tiene un as guardado bajo la manga. Y es que, entre esos 32 títulos que nos tiene preparados este mes de octubre, uno de ellos sobresale, y es 'Monstruo: La historia de Ed Gein', tercera temporada de la antología de Ryan Murphy sobre asesinos famosos de Estados Unidos. En este caso, Ed Gein, en el que se basaron para crear, entre otros personajes, a Leatherface, el malvado de la motosierra en 'La matanza de Texas'.

Pero aunque sea el mes del terror, no todo va a girar en torno al género. Porque nos llegan grandes series como 'Animal', la comedia de Luis Zahera, o la segunda temporada de 'Respira', con el fichaje sorprendente de Pablo Alborán. Además de la temporada de 'Nadie quiere esto', o el esperadísimo documental de Victor Beckham. Ya en el terreno de las películas, nos llega una nueva película de Keira Knightley (la echábamos de menos) en la que es su segunda colaboración con Netflix. Pero no solo eso, sino 'Una casa llena de dinamita', thriller político dirigido por Kathryn Bigelow. O 'Un fantasma en la batalla', también thriller político pero centrado en nuestro país y en el entramado de la banda terrorista ETA.

Estrenos de series

Animal

Sinopsis: Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego sin dinero, se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), y pasa de cuidar animales en el campo a vender caprichos para perros mimados. Tendrá que aprender a adaptarse y descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Estructura sobre una idea original de Víctor García León, 'Animal' se ha rodado íntegramente en Galicia y la historia se desarrolla en un entorno rural ficticio, en el pueblo de Topomorto. Junto a Zahera y Caraballo completan el reparto Carmen Ruiz ('Yo soy Bea') y Antonio Durán ‘Morris’, muy popular en Galicia gracias a títulos como 'Fariña', además de Raquel Nogueira, Nacho Pena, Fer Fraga y Adrián Viador, rostros habituales de la ficción gallega. Una comedia costumbrista de 6 episodios, a las que tan poco acostumbramos últimamente.

Pero que podría recordar a 'Doctor Mateo' o a esas ficciones británicas como 'Todas las criaturas grandes y pequeñas'. Luis Zahera cambia completamente de registro tras sus papeles en 'As bestas' o 'Entrevías', y demuestra una vez más su preocupación por los animales. "Prefiero que se trate a los animales como a bebés antes que volver a la crueldad", afirmó en una entrevista para ABC.

Fecha de estreno: 3 de octubre

Monstruo: La historia de Ed Gein

Sinopsis: En los campos del Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana.

Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, dejando un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por lo criminales psicológicamente desviados. Y es que Ed Gein cimentó las bases de películas tan terroríficas como 'El silencio de los corderos' o 'La matanza de Texas'. Uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Aquí tendremos a Charlie Hunnam interpretando un papel muy difícil, acompañado por la cantante Addison Rae o Laurie Metcalf.

Ryan Murphy regresa tras habernos contado las historias de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Aunque ya se le está criticando su exagerada sexualización de un monstruo como Gein. "Ya tenía pesadillas antes de empezar", explicó Hunnam para Variety. "Una vez que me metí en ello, fue un poco más fácil. Pero, por un momento, pensé que quizá había cometido un error horrible cuando empecé a investigar y a darme cuenta de lo despreciable que fueron algunas de las cosas que hizo. Pero, ya sabes, nosotros contamos una versión muy, digamos, variada, como una visión global de quién fue".

Fecha de estreno: 3 de octubre

Victora Beckham

Sinopsis: Victoria Beckham, la Spice Girl convertida en una reconocida diseñadora, muestra su tienda de Londres y habla de su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

"Desde que su nombre saltó a la fama en los 90, Victoria Beckham ha sido una de las mujeres más reconocibles del mundo. Hoy Beckham está volcada en construir un imperio de la moda y ahora los fans podrán ver la historia que hay detrás". Así reza el comunicado oficial de Netflix sobre el documental que estrena sobre la que fuera una de las Spice Girls. Y ojo, el blanco de las burlas, afirmando que no sabia cantar, que esta demasiado delgada...

Ahora, gracias a este documental, podremos ver los entresijos de su negocio de moda y belleza. Con acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados, la serie explora su desarrollo en el punto de mirada mundial. Y entre los responsables, encontramos a la productora ejecutiva Nicola Howson (que ya produjo el documental sobre David Beckham) y Julia Nottingham, productora de 'Pamela: una historia de amor'.

Fecha de estreno: 9 de octubre

Nadie quiere esto (Temporada 2)

Sinopsis: Una agnóstica con un podcast sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

Una de esas pequeñas sorpresas de Netflix llegó el año pasado en forma de dramedia romántico, protagonizado por Adam Brody y Kristen Bell. Ahora por fin tendremos nuevos episodios y ojo, que la plataforma afirma que todo cambiará en esta segunda temporada. Para empezar, está el fichaje de Leighton Meester, mujer en la vida real de Adam Brody.

Pero es que vamos a indagar mucho más en la relación de los protagonistas. Así lo afirmó la creadora de la serie, Erin Foster, en TUDUM, el evento de Netflix. "Es una parte fascinante de toda relación cuando tienes que ver si puedes hacer que funcione con los amigos del otro, las rutinas diarias y cómo se afrontan los hitos de los primeros meses juntos, desde las fiestas hasta los cumpleaños y las expectativas sobre el futuro".

Fecha de estreno: 23 de octubre

The Witcher (Temporada 4)

Sinopsis:

'The Witcher' comenzó como una de las series más importantes de Netflix, con Henry Cavill como protagonista. Pero la adaptación, a ratos demasiado vaga y complaciente, fue perdiendo fuelle, y su protagonista la dejó en busca de otros proyectos personales. Ahí es cuando llegó la polémica, con Liam Hemsworth siendo el sustituto para protagonizar la serie. Los fans lo criticaron con dureza, pese a no haber visto aún al actor australiano en faena. "Dejé las redes sociales y el internet la mayor parte del año pasado porque no quiero que eso interfiera en la historia que quiero contar actuando", explicó el intérprete en Entertainment Weekly. Y es que la apretada agenda de Cavill se interpuso, y el papelón que tiene Hemsworth por delante es difícil de resolver.

Eso sí, dispuestos a acallar las polémicas, desde Netflix han decidido tirar la casa por la ventana. Esta cuarta temporada tiene un presupuesto total de cerca de 220 millones de dólares. Es decir, una película media de Marvel. Es decir, 27 millones por episodio. ¿Merecerá la pena? Porque la precuela protagonizada por Michelle Yeoh dejó a los fans con muy mal sabor de boca...

Fecha de estreno: 30 de octubre

Respira (Temporada 2)

Sinopsis: El hospital Joaquín Sorolla, ahora bajo gestión privada, se convierte en el epicentro de conflictos éticos y personales. Patricia enfrenta su cáncer mientras fortalece su relación con Néstor, Jésica lidia con sus inseguridades sentimentales, y Pilar confronta las adicciones de su hijo mientras apoya a Quique en una difícil encrucijada. La llegada de Sophie, una brillante y disruptiva oncóloga, promete revolucionar el destino del hospital y de quienes trabajan en él.

La ficción creada por Carlos Montero, que nos sumerge en el ficticio hospital de Joaquín Sorolla, regresa para Halloween con nuevos episodios repletos de dramas médicos y culebrones románticos entre sus pacientes y sus internos. Ahora tienen que enfrentarse a la gestión privada del hospital y el gran reclamo de esta temporada es la incorporación del cantante Pablo Alborán. "No pensé que iba a descubrir algo que me gustara tanto como la música, que me liberara tanto. Estoy disfrutando y aprendiendo mucho de la gente que me rodea en 'Respira'. Y muy agradecido porque acabo de empezar. A mí no me han visto en otro lado, me han dado la oportunidad. Me lo he currado mucho y la gente se va a sorprender", dijo el cantante para Los 40.

La serie contará con 8 capítulos y estará protagonizada nuevamente por Najwa Nimri ('La casa de papel'), Aitana Sánchez-Gijón ('Madres paralelas'), Blanca Suárez ('Las chicas del cable'), Manu Ríos ('El silencio'), Borja Luna ('Cristo y Rey'), Alfonso Bassave ('El inmortal'). A todos ellos se les suman esta nueva temporada Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar. Completan el reparto Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac, entre otros.

Fecha de estreno: 31 de octubre

Estrenos de películas

La mujer del camarote 10

Sinopsis: A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve cómo alguien cae al mar. Pero, cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

Keira Knightley, en los últimos años, elige cuidadosamente cada película en la que trabaja. Quizá porque estuvo demasiado en el foco durante mucho tiempo, y ahora tiene la suerte de poder decidir su carrera como le plazca. En este caso, se embarca (y nunca mejor dicho) en la adaptación cinematográfica de la novela y éxito de ventas de Ruth Ware. Un thriller al estilo de Agatha Christie o las más recientes películas de 'Puñales por la espalda', también en Netflix. La actriz británica además está acompañada por Guy Pearce y Hannah Waddingham, a la que conocemos, entre otras cosas, gracias a 'Ted Lasso'.

Fecha de estreno: 10 de octubre

Un fantasma en la batalla

Sinopsis: Amaia es una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA, con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia...

Inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000 en España. Producido por Bayona, es un thriller que nos recuerda a 'La infiltrada', y que cuenta con la dirección de Agustín Díaz Yanes ('Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto'). De hecho, ambos directores están preparando conjuntamente una nueva película sobre la Guerra Civil Española.

Susana Abaitua es la protagonista, y se mete en la piel de Amaia. "Lo que he aprendido es que no hay una única respuesta", contó la actriz para Vanity Fair. "Por un lado está el tema familiar. Muchos guardias civiles vienen de familias de guardias civiles: tíos, padres, abuelos... Pero, aparte, el gran misterio es por qué alguien estaría dispuesto a dejar su vida atrás. Porque esa gente no existe. Son fantasmas. Y ahí es donde entra la psicología de cada persona. Ese impulso de querer ponerse al límite".

Fecha de estreno: 17 de octubre

Una casa llena de dinamita

Sinopsis: Cuando un misil sin identificar el origen es lanzado contra Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta.

Kathryn Bigelow, ganadora del Oscar por 'En tierra hostil', regresa en plena forma con este thriller de altos vuelos, rodeada además de un reparto de auténtico lujo: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Jason Clarke, Anthony Ramos y Greta Lee. Esta nueva película, en su recorrido por festivales, ha recibido críticas increíbles. Así que, desde ya, es una seria candidata a todo en la temporada de premios. "Crecí en una época en la que esconderse bajo el pupitre significaba protegerse de un ataque nuclear. Hoy eso parece absurdo, pero ya entonces la amenaza flotaba en el aire. Hoy es aún peor: nueve naciones poseen arsenales capaces de borrar la civilización en minutos. Y sin embargo, lo estamos normalizando", denunció la directora en la presentación de la película en la Mostra de Venecia.

Fecha de estreno: 24 de octubre

Maldita suerte

Sinopsis: Lord Doyle (Colin Farrell) se esconde en Macao, donde malgasta sus días y noches entre juegos de azar y alcohol, arriesgando el poco dinero que aún le queda. Asfixiado por unas deudas que se multiplican día a día, recibe una oferta inesperada de Dao Ming (Fala Chen), una misteriosa empleada del casino dispuesta a jugar sus propias cartas. Pero Doyle no está solo en su huida. La detective privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton) lo sigue de cerca y no duda en obligarle a encarar aquello de lo que pretende huir. Cuanto más intenta Doyle alcanzar la salvación, más se ciernen sobre él los confines de la realidad.

Basada en una novela de Lawrence Osborne y ambientada en Macao, llega la nueva película de Edward Berger, director de 'Cónclave'. Con Colin Farrell y Tilda Swinton como protagonistas, promete ser una película excesiva, y que va a dar mucho que hablar, sobre todo gracias a la interpretación de Farrell. Presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, el actor habló sin tapujos sobre su historial de adicciones, y cómo estas le habían 'ayudado' a abordar este nuevo personaje tan complejo. "Por suerte no he sido adicto al juego, y mi adicción solo dañó mi cuerpo y mi cerebro, no mi cuenta bancaria. En el personaje de Lord Doyle encontré su vaivén interno en su egomanía, en su uso de los demás para su propio beneficio. Es un tipo despreciable".

Fecha de estreno: 29 de octubre

Más estrenos en Netflix: