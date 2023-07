El breve pero elocuente mensaje de Adara Molinero sobre Bosco que confirma que es definitivo

Lo que empezó siendo un tonteo durante los últimos días de convivencia en ‘Supervivientes 2023′ se hizo oficial cuando Bosco Martínez- Bordiú y Adara Molinero se besaron públicamente en la final del programa, instantes antes de que él se proclamase ganador de la edición. Sin embargo, muy pocos eran los que apostaban por esta relación. Ahora, casi un mes después de aquello, la pareja está callando muchas bocas.

Y es que la hija de Elena Rodríguez y el sobrino de Pocholo se han vuelto inseparables desde que acabó el concurso. Han sido numerosos los planes que han hecho juntos, desde idílicas escapadas hasta románticas cenas, pasando por acudir a conciertos. Por si con esto no quedara suficientemente claro, Adara ha demostrado a través de sus redes sociales lo enamorada que está de Bosco, publicando en su perfil de Instagram una foto del joven junto a un tierno mensaje.

En la noche de este viernes, el ganador de ‘Supervivientes 2023’ compartía una instantánea en la que posa para sus seguidores. Una foto que su chica no ha dudado en compartir en su perfil, poniendo de manifiesto lo enamorada que está. «No puede ser tan guapo, basta», escribía la influencer sobre la imagen, dejando claro que para ella su novio es el más guapo del mundo. «Mío, sorry», acaba su escueto texto, junto a un emoticono de una cara enamorada.

Bosco y Adara oficializan su relación

Hace unos días, Bosco anunció el importante paso que había dado en su relación con Adara. Muy tradicional, el joven quiso formalizar su relación y decidió pedirle oficialmente que fuera su novia. «Estos días estoy disfrutando mucho de la familia, a la que he echado mucho de menos como ya sabéis, y organizado muchos viajes y sorpresas. Entre esto y que el otro día le pedí salir a Adara y me dijo que sí estoy un poco revolucionado», escribía, muy feliz, el aristócrata en sus redes sociales.

Además, se disculpaba con sus seguidores por su ausencia en los últimos días: «He estado un poco ausente, como os podéis imaginar estos días han sido un poco apretados para mí. Es un cambio muy grande, ya que no estoy acostumbrado a nada de lo que está pasando pero teneros ahí detrás me ayuda mucho. Os he tenido abandonados y os pido disculpas».

Prueba de su amor es el regalo que la pareja se hizo mutuamente. Los finalistas de ‘Supervivientes 2023’ decidían regalarse una pulsera con el número preferido del otro. De esta forma, Adara tenía el de Bosco y Bosco el de Adara, como señal del amor que se profesan.