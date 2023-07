Bosco y Adara dan el paso y comunican esta trascendente noticia: «Estoy revolucionado»

Lo que empezó como un tonteo durante los últimos días de convivencia en ‘Supervivientes 2023‘ ha terminado en relación formal. Bosco Martínez-Bordiú y Adara Molinero han decidido dar un paso más en su relación. Y es el que el sobrino de Pocholo es muy tradicional y le ha pedido salir a la antigua usanza a Adara, y ella ¡ha dicho que sí!.

«Estos días estoy disfrutando mucho de la familia, a la que he echado mucho de menos como ya sabéis, y organizando muchos viajes y sorpresas. Entre esto y que el otro día le pedí de salir a Adara y me dijo que sí estoy un poco revolucionado», ha explicado Bosco a sus seguidores de Instagram, quienes están encantados con la noticia.

El ganador de ‘Supervivientes 2023’ ha estado unos días desconectado de las redes sociales para disfrutar de los suyos. Y, también, para adaptarse a su nueva vida. «He estado un poco ausente, como os podéis imaginar estos días han sido un poco apretados para mí. Es un cambio muy grande, ya que no estoy acostumbrado a nada de lo que está pasando pero teneros ahí detrás me ayuda mucho. Os he tenido abandonados y os pido disculpas», ha reconocido el joven a través de sus storys de Instagram.

Bosco y Adara están disfrutando de muchos planes juntos

Además, Bosco ha contado que también está formando a un nuevo equipo que le acompañará en esta nueva etapa de su vida y que quiere que este sea su base en sus futuras aventuras. «Se vienen cosas y creo que divertidas», reconoce. Pero todo esto no sería posible sin sus Boscolitos, como se hacen llamar sus seguidores, a quienes les ha agradecido todo el apoyo brindado durante todo este tiempo.

Pero, además del cheque de los 200.000 euros, el sobrino de Pocholo se ha llevado otro gran premio, que es el amor de Adara. Ambos ya han disfrutado de muchos momentos juntos, como una idílica escapada junto a Jonan y a su novio, de la que la influencer hizo partícipe a todos sus ‘followers’. «Unos días increíbles con personitas increíbles», escribió la hija de Elena Rodríguez en Instagram, donde compartió fotos de este viaje.

También han disfrutado de cenas, conciertos, de tarde de compras… Un montón de planes en donde han comprobado que lo suyo funciona. Ahora, han decidido dar un paso más en su relación y ya son oficialmente novios, como así ha reconocido Bosco.