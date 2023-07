La prueba irrefutable que descifra el estado actual de Bosco y Adara tras la polémica

Apenas dos semanas después de que confirmaran su relación en la final de ‘Supervivientes 2023’, han surgido los rumores de crisis entre Adara Molinero y Bosco Martínez- Bordiú. Todo después de que el sobrino de Pocholo acudiera a un evento acompañado de Raquel Arias, su compañera en el reality de Telecinco. Algo que a su novia no la sentó nada bien.

Sin embargo, para poner fin a las especulaciones sobre una posible crisis, o incluso ruptura, Adara y Bosco han compartido una foto en sus redes sociales en la que aparecen de lo más cómplices. La pareja ha acudido a un evento en el que han disfrutado de un concierto de Sebastián Yatra. Un reencuentro tras unos días separados en el que no han faltado los besos y las carantoñas.

Ha sido la hija de Elena Rodríguez la encargada de compartir una foto junto a su chico en la que aparece él dándole un beso, mientras que ella le corresponde con una gran sonrisa. Pese a que sus respectivos compromisos profesionales y personales han hecho que estén unos días distanciados, el reencuentro ha sido de lo más apasionado.

A Bosco no le sentaron bien los rumores de crisis con Adara

Los rumores de crisis no sentaron nada bien al ganador de ‘Supervivientes 2023’, quien mostró su malestar a través de sus redes sociales. «Llamadme loco… pero así por pensar al alto… yo creo… no sé eh ya me diréis… yo creo que a la tercera o cuarta a lo mejor alguien se lo cree», escribió en su perfil de Twitter tras leer algunas noticias de una posible ruptura entre él y Adara.

Por su parte, la tercera en discordia, Raquel Arias, habló de su relación con Bosco en ‘Así es la vida’, el programa en el queque colabora. La exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ dejó claro que, entre ellos, solo hay amistad: «Me cansa un poco que la gente no acepte la amistad entre un chico y una chica. Es algo que no entiendo y es algo que hay que aceptar, que es precioso».

Además, Raquel también tuvo unas palabras para Adara Molinero después de que ésta la bloqueara en Twitter: «Solo quiero que sea feliz, contigo o sin ti, eso lo tenéis que elegir vosotros, yo simplemente soy su amiga».