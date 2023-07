Adara Molinero toma está drástica decisión con lo descubierto de Bosco y Raquel Arias

No han pasado ni dos semanas desde que Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú confirmaran su relación en la final de ‘Supervivientes 2023’ y ya se habla de crisis en la pareja. Y es que a Adara no le ha hecho ninguna gracia los rumores que se han desatado entre su chico y su compañera de concurso, Raquel Arias, después de que ambos acudieran juntos a un evento en Madrid.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ ha aprovechado su presencia en el programa este martes 11 de julio para poner fin a las especulaciones: «Me cansa que la gente no acepte la amistad entre un chico y una chica. Hay que respetarlo, es algo precioso». De esta forma dejaba claro que entre ella y Bosco no hay más que una bonita amistad. Tras lo cual ha puesto de ejemplo su amistad con Sergio Garrido, con quien ha dicho que habla casi todos los días.

Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ fueron juntos a la premiere de una película y, cuando salieron de verla, se enteraron de todos los rumores que habían corrido en torno a ellos: «Nos encontramos un peliculón», ha lamentado Raquel.

Adara Molinero bloquea a Raquel Arias en Twitter

La primera en reaccionar a estos rumores era Adara Molinero, quien, muy enfadada, decidía bloquear a Raquel en sus redes sociales: «Cuando salí me llevé la sorpresa de que Adara me había bloqueado en Twitter». «A Bosco también le ha pillado por sorpresa, no lo entendía, decía que iba a hablar con ella», ha explicado la periodista en el programa de Sandra Barneda.

Además, ha dejado claro que la relación entre Adara y Bosco es incipiente: «Aún no se sabe si son pareja o se están conociendo, pero eso es cosa de ellos». «No quiero que ellos estén enfadados por mí, porque lo nuestro es una simple amistad. Hay que fomentar la confianza entre dos personas», ha sentenciado Raquel Arias en ‘Así es la vida’.