Kiko Matamoros hace temblar Mediaset con su amenaza a ‘Supervivientes’: «No me voy a callar»

Kiko Matamoros ha hecho saltar todas las alarmas de Telecinco con su incendiario mensaje hacia la cadena a pocos días de comenzar las emisiones de ‘Ni que fuéramos Sálvame’. El televisivo, que se encuentra aún vetado en el grupo de Fuencarral, se ha dirigido a su antigua casa para dejar claro que no dudará en «contar todo» en el nuevo espacio de ‘Quickie’.

Falta poco para que el nuevo ‘Sálvame’ vea la luz, y el padre de Laura Matamoros tiene muchas ganas de romper su silencio en el nuevo formato presentado por María Patiño. «A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. No me voy a callar nada», comienza advirtiendo el tertuliano en su cuenta de ‘X’.

Kiko Matamoros sobre Telecinco: «Avisados estáis todos»

La sonada advertencia de Kiko Matamoros llega después de un año lleno de roces con la cadena. Y es que, el antiguo colaborador de Mediaset está especialmente enfadado con el grupo por su último desencuentro con ‘Supervivientes’. Al formar parte de la lista negra de Telecinco, el tertuliano no podrá acudir a ninguna gala a defender a su hija.

«Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós de ‘Supervivientes’ y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de Telecinco. Avisados estáis todos», anuncia Matamoros, que promete no quedarse a medias tintas cuando se pronuncie sobre el trato de Telecinco hacia él y sus compañeros una vez terminó ‘Sálvame’.

Y es que, para Kiko Matamoros ha sido especialmente duro no poder estar presente en el plató de ‘Supervivientes’ tras el momento tan delicado de salud que está viviendo Laura en la isla. «Es la primera y única vez que lamento estar vetado en Telecinco. Hay cosas que como padre me duelen y como espectador me producen un poco de asquito», sentenció el televisivo en otra publicación en ‘X’.

Pero a partir del 16 de mayo, todo cambiará. Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Belén Esteban, Víctor Sandoval y María Patiño y muchos más estarán de vuelta como nunca antes en el nuevo canal de streaming ‘Quickie’. De 16 a 19 horas, los antiguos reyes de las tardes en Telecinco volverán a la carga con menos censura que nunca, como ya advirtió Fabricantes Studio en los primeros teasers de este esperado regreso.