Alejandra Rubio deja en total evidencia a Raquel Arias y cuestiona su puesto en ‘Así es la vida’

Tras ser el protagonista del scoop de ‘¡De Viernes!’ la semana pasada era de esperar que Edmundo Arrocet se sentara esta semana en el plató como suele ser habitual. Sin embargo, el cómico no puede sentarse en el programa por sus problemas con Hacienda. A cambio será su hija Gabriela la que se siente. Algo que han criticado en ‘Así es la vida’ tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio.

Y es que las dos miembros del clan Campos no entienden qué pinta Gabriela Arrocet hablando de ellas si no las conoce. Al ver que la cuestionaban, la hija de Edmundo se ponía en contacto con Raquel Arias para que la defendiera. Así, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2023’ recalcaba que Gabriela se sentaba en ‘¡De Viernes!’ para defender a su padre de los ataques de Carmen y Terelu.

«Yo no sé la estrategia de Edmundo de poner a su hija ahora aquí en un plató de televisión para hablar mal de mi familia cuando no nos ha visto jamás, no nos conoce de nada, no ha coincidido nunca con nosotras. Todo lo que cuente será por boca de su padre o invenciones y ganar dinero a nuestra cuesta una vez más», cuestionaba Alejandra Rubio.

En ese sentido, Raquel Arias insistía en que «ella va a hablar para defender a su padre y está en su derecho«. Y que si Gabriela Arrocet se sentaba en ‘¡De Viernes!’ es porque quiere contestar a todo lo que han dicho de su padre las Capos en numerosas portadas y programas de televisión.

«Un momentito, puedo enseñar aquí mi contrato en el que puse una cláusula para no hablar de su padre, ni de nadie que tenga que ver con ese señor. Que no mienta, porque yo no me he sentado en ‘¡De viernes!’, a hablar de su familia», le contestaba Carmen Borrego. «Y ella no va a hablar de tu madre, va sentarse para defender a su padre», insistía Raquel Arias.

Alejandra Rubio cuestiona a Raquel Arias por su trabajo en ‘Así es la vida’

Después, Raquel Arias aseguraba que Gabriela Arrocet le estaba enviando todas las portadas en las que las Campos si habían hablado de su padre. «Me está mandando todos los artículos dónde sí que habéis hablado de él», aseveraba la colaboradora. Y era entonces cuando Alejandra Rubio le daba un gran corte a su compañera.

«Una cosa y me callo, ¿tú te ves el programa donde trabajas, o no? Porque esto ya lo desmontaron el otro día», le espetaba Alejandra Rubio aludiendo a como el otro día cuando Edmundo Arrocet hizo lo mismo ya se le desmontó que las entrevistas nunca eran para hablar de él y que si hablaban era para responder a lo que él había dicho previamente.

«Yo estoy haciendo mi trabajo y hablamos de las personas que se hablan en este programa», se defendía Raquel Arias «Lo digo porque igual no te has enterado pero es que en tú programa que es este ya se desmontó a Edmundo el otro día», concluía Alejandra Rubio.