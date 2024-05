Preguntan a Diego Matamoros si Laura debe salir de ‘Supervivientes’ y lo que dice impacta

Diego Matamoros ha tachado el concurso de su hermana Laura en ‘Supervivientes’ de «propuesta totalmente desacertada». El joven, que es defensor de ella en esta nueva incursión en el reality de supervivencia, no puede defender lo indefendible y ha sido muy crítico con ella, incluso abogando por su salida.

«¿Para vosotros, que Laura tuviese que abandonar por prescripción médica o que fuera expulsada es una buena noticia?», le ha preguntado Joaquín Prat. «Con los últimos vídeos que se han visto y el nivel de tensión que se está llevando en plató, yo no vería mal tenerla ya por aquí, que estuviese con los suyos«, ha respondido él sorprendentemente.

«¿Te está gustando el concurso de tu hermana? Nosotros no la estamos reconociendo en este concurso», le ha planteado Prat. «Parto de la misma base que vosotros. No ha entrado en el mejor momento de su vida, de ahí ciertas actitudes, y yo no estoy orgulloso de lo que veo. Aunque también veo que está rellenando el programa», ha declarado tajante Diego Matamoros.

Respecto a Miri, que se ha convertido en la diana de Laura Matamoros en ‘Supervivientes’, Diego considera que está tropezando gravemente. «Se equivoca porque está haciendo víctima a Miri, está haciendo una mala imagen suya«, ha sentenciado en el plató de ‘Vamos a ver’ con una gran y pasmosa honestidad a horas de saber si los médicos del formato aconsejan o no su reincorporación.

Por último, acerca del asunto Makoke, que no soltó de su boca durante las primeras semanas, Diego Matamoros también ha opinado que ha sido otro desacierto más de su hermana que le ha perjudicado. «Fue un error y tenía que haberse olvidado de ella», ha aseverado.