El Pequeño Nicolás desvela el dineral que le ofreció Telecinco y el motivo por el que no lo cobró

Durante años Francisco Nicolás, más conocido como El Pequeño Nicolás se convirtió en un personaje asiduo en los programas de televisión. Hasta llegó a participar, en el 2016, en 'GH VIP 4', junto a otros rostros muy conocidos de la pequeña pantalla, como Laura Matamoros o Carlos Lozano.

Ahora, casi una década después de aquella experiencia, el joven recuerda su paso por la casa más famosa de la televisión en el podcast 'The Wild Project', conducido por Jordi Wild. "Creo que he sido el más pagado en la historia. 30.000 euros por semana, con 21 años. Los titulares, que están ahí todavía, eran 'el pequeño Nicolás cobra el doble al año que el médico en un mes'", recuerda sobre el sueldo que ganaba en el programa de Telecinco.

Pese a convertirse en el primer expulsado de aquella edición de 'GH VIP', el Pequeño Nicolás fue más tarde repescado, permaneciendo otras cuatro semanas más. Por lo tanto, pudo embolsarse, solo por su participación, 180.000 euros. "Les dije 30.000 y yo creía que no iban a aceptar", prosigue contando el mediático personaje, lamentándose por no haber incrementando la cifra. Además reconoce que el motivo por el que decidió concursar fue única y exclusivamente por la gran oferta económica del programa.

El Pequeño Nicolás rechazó la estratosférica cifra ofrecida por Telecinco

En el citado podcast Francisco Nicolás también recuerda cómo se produjo su primera entrevista en televisión. Fue a finales del año 2014, en el programa 'Un tiempo nuevo', un espacio de actualidad y debate político presentado por Sandra Barneda los sábados por la noche en Telecinco. Debido a sus flojas audiencias, quisieron recurrir al Pequeño Nicolás para reflotar el formato.

Así lo recuerda él: "En la primera entrevista que di en un programa de Telecinco, esto nunca lo he contado públicamente, lo cerré en 130.000 euros. Eran 100.000 euros, más 30.000 si llegaba a unas audiencias. Que mi parte superara el 30% (de share)". El programa consiguió sus objetivos, aumentando el espacio en 11 puntos en una sola semana, registrando un excelente 21,1% de cuota de pantalla, lo que se tradujo en 2,7 millones de espectadores de media.

"Lo cerré y al día anterior, tonto de mí, que no lo volveré a hacer así porque al final el trabajo es trabajo y Mediaset es una empresa privada, dije 'no cobro'", apuntó el Pequeño Nicolás sobre su rechazo a última hora de los 100.000 euros. "Porque si no, van a creer que me voy a lucrar de ello. Y no cobré", sentencia el joven, lamentando su decisión sobre su primera y gratuita entrevista en televisión.