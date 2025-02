La vida actual de Carlos Lozano: 'Tardear' destapa su paradero y estado tras su desaparición total

Está a punto de cumplirse un año desde que Carlos Lozano concedió su última entrevista en televisión en 'De Viernes'. Desde entonces apenas se ha vuelto a ver al presentador más que en un reencuentro que hicieron de 'OT 1' hace unos meses también en el programa de Telecinco.

Este viernes, aprovechando la presencia de Mónica Hoyos, quien fuera su ex pareja y madre de su hija Luna, 'Tardear' ha querido aclarar dónde se encuentra Carlos Lozano y por qué ha desaparecido de los medios y de las redes sociales. "¿Estará preparando un regreso épico o estará en su proyecto secreto?", se preguntaban.

"¿Mónica es una desaparición puntual o está de retiro espiritual?", le preguntaba Verónica Dulanto a su colaboradora. "A ver primero Carlos primero un beso, que estará flipando y diciendo no me ha dicho nada. Yo tampoco sabía nada, así es este programa y nos gusta hacer en directo las sorpresas", respondía Mónica Hoyos.

"A ver Carlos lleva mucho tiempo retirado de todo esto. Retirado por elección, cosa que me parece grandiosa porque cuando es por obligación, pero cuando es por elección tiene su mérito. Para mí siempre ha sido un grande, lo seguirá siendo toda la vida. Es un gran profesional del medio y él elige estar donde está. Está muy en contacto con nosotras, es un gran padre y está muy feliz", aclaraba la colaboradora sobre el paradero de Carlos Lozano.

Tras ello, le preguntaban por qué hace el presentador en su día a día, pero Mónica Hoyos prefería no hablar más de la cuenta. "A ver no debería entrar en detalles porque no es mi vida, es el padre de mi hija, pero es un tío sencillo y ya está", sentenciaba antes de que Frank Blanco se sorprendiera al ver el buen rollo con el que estaba hablando Mónica de su ex pareja después de los grandes problemas que tuvieron en el pasado.