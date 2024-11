Mónica Hoyos manda esta inesperado dardo contra 'Ni que fuéramos' y sus colaboradores

'Ni que fuéramos' ha enviado a su nueva reportera, Sandra Bruman a la entrega de premios Women Startup Awards 2024, otorgados por la revista Woman. Entre los asistentes al evento estaban multitud de rostros conocidos, como Ana Guerra, Sofía Suescun, Carmen Lomana, María José Suárez o Mónica Hoyos.

Todas ellas desfilaron por la alfombra roja, posaron en el photocall y atendieron a los medios de comunicación allí congregados. En el caso de Mónica Hoyos, se mostró algo inquieta ante las preguntas de la reportera de 'Ni que fuéramos' y del resto de colaboradores del programa de Ten, quienes no pararon de reírse de ella.

El dardo de Mónica Hoyos a 'Ni que fuéramos': "Qué pena que ya no se les ve"

En un momento dado, la ex de Carlos Lozano lanzaba un dardo con el fin de menospreciar el trabajo de María Patiño y el resto de sus compañeros. "¡Cuánto tiempo sin verles! Qué pena que ya no se les ve en un sitio tan grande, ahora están en un sitio pequeñito. ¿Qué tal lo llevan?", preguntó la peruana, intentando así mofarse del nuevo trabajo de los excolaboradores de 'Sálvame'.

Sin embargo, lejos de sentarles mal, todos ellos estallaron en una carcajada. Y es que Mónica Hoyos no es la persona más adecuada para dar consejos, puesto que hace tiempo que no se la ve por televisión y que no se sabe nada de ella. De hecho, Kiko Matamoros le espetó: "Pues como tú, que no se te ve en ningún lado".

"Desde que no estamos nosotros, no estás tú", añadió Lydia Lozano. "Se ha enfadado", explicó la reportera enviada al evento. Algo que Mónica Hoyos negó: "Qué va. No me enfado para nada, les deseo que sigan así de estupendos". Tras lo cual, se fue a disfrutar de la gala, dejando plantada a Sandra Bruman.