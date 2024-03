Carlos Lozano utiliza ‘De Viernes’ para atizar así contra la cúpula de Telecinco: «Es su culpa»

Tras años alejado de la pequeña pantalla, este viernes 1 de marzo Carlos Lozano volvió a pisar un plató de televisión. Fue en ‘¡De viernes!‘, donde hizo un repaso a su carrera televisiva. El presentador aprovechó la ocasión para dar su punto de vista sobre la televisión actual, y no se mordió la lengua a la hora de atacar a la nueva Telecinco.

Aunque Carlos Lozano comenzó su trayectoria televisiva en TVE, formó parte de los años dorados de Telecinco. Tras su participación en ‘GH VIP 4’, colaboró en numerosos programas de la cadena, como ‘Sálvame’. También se puso al frente de ‘Granjero busca esposa’ y concursó en ‘Supervivientes 2019’, edición en la que coincidió con Isabel Pantoja.

Recordando su extensa trayectoria profesional, el comunicador hizo especial hincapié en lo importante que es «tener los pies en el suelo en esta profesión. El que se cree alguien acaba muy mal». A raíz de esto, no dudó en lanzar un demoledor dardo a los trabajadores de Telecinco: «En esta cadena hay muchos presentadores y gente que se creen la hostia y no son nada«. Aunque no dio nombres, sí que quiso dejar claro que no se refería a Santi Acosta, presentador de ‘¡De viernes!’.

Carlos Lozano critica la televisión actual

José Antonio León le recordó que en la entrevista previa, había asegurado que hay «muchos profesionales que no deberían estar», y le animó a que diese nombres. Carlos Lozano insistió en sus palabras: «Yo creo que hay mucha gente que no debería de estar. Y gente que no está y debería estar, pero la culpa no la tienen ellos, la tiene la directiva, que son los que contratan».

«Aquí hay una cosa bien clara. Antes, cuando hacías televisión, si el programa no funcionaba, a la mierda el programa. Ahora no. Ahora te mantienen un programa con una audiencia muy baja y a tirar, tirar y tirar. Eso aburre a la cadena, al público y a todo el mundo», aseguró el exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’.

Sin embargo, según él, «la culpa no es de los presentadores, es de los directores de contenido». «Un director de contenido tiene que estar actualizado, saber de qué va la movida y todo porque hay directores de contenido que se tiran toda la vida hasta que se jubilan. Hay gente joven que tiene ideas maravillosas y que hacen una televisión activa», sentenció Carlos Lozano.