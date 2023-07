El revés que no se esperaba Adara Molinero con lo descubierto al volver de ‘Supervivientes’

Adara Molinero fue una de las protagonistas indiscutibles de la pasada edición de ‘Supervivientes’, donde consiguió llegar a la final y a punto estuvo de hacer con el cheque de los 200.000 euros que al final fueron para Bosco Martínez-Bordiú. Casi dos semanas después de la Gran Final, la joven ya está metida en la rutina de su día a día.

Después de disfrutar de una escapada idílica junto a su chico, Bosco, con quien nos sorprendió dándose un beso en la gala final, este lunes, ya de vuelta en Madrid, Adara ha tenido que hacer frente a unos problemas con el banco. Y también con su alimentación, y es que la hija de Elena Rodríguez arrastra unos problemas de salud desde que llegó a España.

La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha pasado cuatro meses en Honduras. Ello implica que, tanto ella como sus compañeros, han estado incomunicados. Y, por lo tanto, no han tenido ningún tipo de información del exterior. Por eso, al acudir al banco este lunes, se ha llevado un nuevo revés. Así lo ha explicado ella misma a sus más de 850.000 seguidores de Instagram: «He ido al banco, que os podéis imaginar que después de cuatro meses, pues la que tenía liada era importante».

Adara está sufriendo el temido ‘efecto rebote’: «Peso más que nunca»

Por otro lado, Adara sigue sufriendo las consecuencias de su paso por los Cayo Cochinos. A las picaduras, los rasguños y demás secuelas físicas que ha traído consigo, se le une sus problemas con la alimentación, que es su máxima preocupación. Y es que, tal y como ha reconocido ella misma, ha sufrido el temido ‘efecto rebote’ que sufren muchos concursantes de ‘Supervivientes’.

«Estoy comiendo muchísimo», reconoce sin tapujos. Esto le ha llevado a pesar «más que nunca». Según explicó a sus seguidores a través de sus stories de Instagram, la cabeza le estaba jugando «una mala pasada»: «Todo el rato siento que me van a quitar la comida, que se me va a acabar en cualquier momento». Ante tal situación, la superviviente ya ha puesto remedio.

La exsuperviviente se va de viaje con Alma y Jonan

Este lunes, Adara ha compartido cómo tenía su barriga: «Sigue super hincada. Menos mal que le estoy poniendo solución». «He ido a ver a Blanca, que es una pedazo de crack con todo el tema de la alimentación, las bacterias y todo eso. Me va a hacer la prueba del helicobacter, el Sibo y algunas más», ha explicado. Con esta nutricionista, que cuenta con un millón de seguidores en Instagram, va a cambiar su alimentación: «Voy a intentar tener mi tripita sana». «Os voy a ir contando todo mi proceso por si alguien se siente identificado o le puede guiar de alguna forma», ha añadido.

Eso sí, los cambios en su alimentación van a ir poco a poco. Así es que la dieta tendrá que esperar hasta la semana que viene: «La empiezo esta semana no, la que viene, porque me voy con Alma (Bollo) y Jonan de viaje. Entre que sales a comer fuera, un vinito, marcha y tal pues no se puede hacer bien. Y las cosas hay que hacerlas bien», ha admitido entre risas.