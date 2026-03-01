Los 7 estrenos más potentes de Prime Video en el mes de marzo: de la nueva serie de Álex González al thriller de Mario Casas

Ya tenemos un nuevo mes en el horizonte. En este caso, marzo. ¿Y eso qué significa? Que nos llega la primavera. Es decir, buen tiempo, ganas de salir a la calle, de pasear, de ser felices de nuevo. Y, en este caso, Prime Video quiere ayudarnos con sus nuevos estrenos. Llegan títulos muy esperados, y otros sorprendentes. Pero suficientes para contentar a todo tipo de audiencias. Quizá el más esperado en el terreno series de todos sea 'El joven Sherlock', que cuenta con la producción de Guy Ritchie (artífice de la bilogía protagonizada por Jude Law y Robert Downey Jr. ya hace algunos años).

Por otro lado, también tenemos el remake mexicano de 'The Office', que promete hacernos reír con ese humor absurdo tan característico. O 'Scarpetta', con Nicole Kidman dando vida a la célebre médica forense creada por Patricia Cornwall. Y, por supuesto, el hueco español con 'Day One', serie protagonizada por Álex González, que nos hablará directamente sobre los problemas de la Inteligencia Artificial. Y, hablando de audiovisual español, también llega a Prime Video la nueva película de acción protagonizada por Mario Casas. Estamos hablando de 'Zeta'. Así que atentos a la lista de lo que se viene, que promete emociones fuertes para todos.

Estrenos de series

El joven Sherlock

Sinopsis: Sherlock Holmes es un joven caído en desgracia, crudo y sin filtros, cuando se ve envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad. Su primer caso desvela una conspiración trotamundos, que culmina en un enfrentamiento explosivo que cambia su vida para siempre.

Ambientada en el Oxford de la década de 1870 y con aventuras en el extranjero, la serie expondrá las travesuras tempranas del adolescente anárquico que aún no se ha convertido en el residente más famoso de Baker Street. Y es que Sherlock Holmes ha dado para mucho, tanto en cine como en televisión, desde que lo creara Sir Arthur Conan Doyle hace ya más de un siglo. Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin ('After'), hijo del actor Ralph Fiennes, tiene a Guy Ritchie como productor. Y vuelve al mundo de Holmes tras su bilogía de películas con Robert Downey Jr. y Jude Law hace ya varios años. El reparto incluye a Dónal Finn ('La rueda del tiempo'), Zine Tseng ('El problema de los tres cuerpos'), Joseph Fiennes ('El cuento de la criada'), Natascha McElhone ('Halo'), Max Irons ('Cóndor') y Colin Firth ('El discurso del rey').

La serie se basa en los libros del mismo nombre de Andy Lane, en los que se exploran los años universitarios del famoso detective británico. "Sé que Arthur Conan Doyle estaría orgulloso de cualquiera que intente reinventar a Sherlock Holmes", confesó Hero Fiennes Tiffin durante la presentación de la serie. Y ojo, que el tráiler batió récords de visualizaciones. Un nuevo acercamiento a uno de los personajes más famosos de la literatura. "Sherlock siempre necesita un contrapunto", contó Tiffin en el IGN FAN FEST, hablando sobre su dinámica con Moriarty, su archienemigo. "Normalmente es Watson. Y en nuestra historia, al ser Moriarty, te das cuenta de que aprenden muchísimo el uno del otro. Enemigos que antes fueron amigos es algo fascinante de explorar. Es divertido verlo sabiendo que ese avión va a estrellarse y arder".

Fecha de estreno: 4 de marzo

Scarpetta

Sinopsis: La Doctora Kay Scarpetta es una médica forense, con manos expertas y una mirada inquietante, decidida a ser la voz de las víctimas, desenmascarar a un asesino en serie y demostrar que el caso que impulsó su carrera hace 28 años no fue su perdición.

Patricia Cornwel es una de las autoras más vendidas de la literatura. Sus libros, repletos de intrigas, se venden por millones (más de 120 millones desde 1990). Y uno de sus personajes más famosos y queridos es la doctora Kay Scarpetta. Ahora volverá a estar de actualidad gracias a la adaptación que ha llevado a cabo Prime Video, con Nicole Kidman dando vida al personaje, y acompañada de Jamie Lee Curtis y Ariana DeBose.

Tres ganadoras del Oscar, unidas en esta adaptación tan esperada que nos llega en marzo. Desarrollada y escrita para televisión por Liz Sarnoff, la serie alternará entre el pasado de la protagonista y sus inicios como médica forense, y la actualidad, con Scarpetta volviendo a su terreno para investigar a un asesino en serie. "Lo produjimos juntas y estábamos en ello juntas, lo que fue glorioso", comentó Kidman sobre su oportunidad de trabajar con Jamie Lee Curtis en una entrevista para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 11 de marzo

Day One

Sinopsis: Ulises Albet era un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña. Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera, le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?

Álex González, Alba Planas y Asier Etxeandia protagonizan este thriller tecnológico que llega a la plataforma de streaming de Amazon este mes de marzo. Y sí, llega con mucha expectación. De hecho, Prime Video ha mantenido en secreto el trailer hasta casi el último momento. Seis capítulos con una duración de 45 minutos cada uno, que además también se estrenará en 3CAT con el nombre de 'Dia u'. La ficción ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado. Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López son los guionistas, y en el reparto también encontramos a gente como Jordi Mollà o Iván Massagué.

Fecha de estreno: 13 de marzo

La oficina

Sinopsis: La historia se desarrolla en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, donde un grupo de colaboradores enfrenta los retos cotidianos de trabajar en una empresa familiar. Al frente está Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el puesto sin contar con la experiencia necesaria, convirtiendo la rutina laboral en una sucesión de situaciones incómodas, absurdas y muy reconocibles.

El humor de 'The Office' llega a México con 'La Oficina', una nueva serie que forma parte del reconocido formato creado por BBC Studios. Está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner, y cuenta con Fernando Bonilla encabezando el elenco. Con un estilo de falso documental y un humor marcado por personajes entrañables y dinámicas laborales universales, la serie ofrece una mirada fresca y cercana a la vida en la oficina, reinterpretando un formato que ha conectado con audiencias de todo el mundo. La ideal original fue creada por Ricky Gervais en 2001 en Reino Unido. Y, a raíz de esta, surgió la versión estadounidense, la más famosa, con Steve Carell como protagonista, y que lanzó la carrera, entre otros, de John Krasinski. Hace poco se estrenó una suerte de spin off, 'The Paper', y ahora nos llega esta nueva versión, la primera en español.

Fecha de estreno: 13 de marzo

Vida perra

Los protagonistas de la nueva serie de Prime Video 'Vida perra'. / MEDIASET

Sinopsis: Nueva comedia satírica compuesta por episodios de 20–25 minutos estructurados en varios sketches. La serie sigue a un variopinto grupo de personajes cuya única conexión -al menos en teoría- son sus perros.

Una de esas series de Mediaset que, en acuerdo con Amazon, primero llegará al servicio de streaming de Prime Video. Esta nueva ficción es una comedia ambientada en un parque para perros de Madrid que se convierte en punto de encuentro para un variopinto grupo de vecinos de diferentes edades, inquietudes y perspectivas, con trabajos, familias y pasados completamente dispares, que coinciden en este lugar por un nexo en común: su amor por los perros. A través del humor y la ironía, la serie refleja los problemas y obstáculos de la sociedad contemporánea mediante las interacciones de estos personajes. El parque se convierte en un microcosmos donde surgirán amistades improbables, romances secretos y enemistades intensas, mientras la serie aborda con humor temas actuales y relevantes en la sociedad española.

Carlos Areces (‘Rafaela y su loco mundo’), Ana Morgade (‘Días mejores’), Claudia Melo(‘A muerte’), Fernando Tejero (‘Sin gluten’), Jordi Sánchez (‘La que se avecina’), Elvira Mínguez (‘Todos lo saben’), Óscar Lasarte (‘La cena’) y Berta Castañé (‘Sigue mi voz’) encabezan el reparto, de una ficcional que llegará este mes de marzo, aunque todavía no tiene fecha definitiva fijada en el calendario.

Fecha de estreno: marzo

Estrenos de películas

Zeta

Sinopsis: Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde estuvo implicado un quinto oficial de inteligencia –el único que ha escapado de los asesinos–. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de “Ciénaga” que la inteligencia española.

Oriol Paulo vuelve a trabajar con Mario Casas después de la miniserie 'El inocente'. En este caso, en la parte del guion de una película de acción dirigida por Dani De la Torre. Así, convierten a Mario Casas en nuestro héroe de acción en este thriller político internacional, en el que comparte protagonismo con Luis Zahera, además de Mariela Garriga, Nora Navas, Cristina Umaña y Christian Tappan. 'Zeta', además, se ha rodado entre España, Estonia y Brasil.

Fecha de estreno: 20 de marzo

Pretty lethal

Sinopsis: Un grupo de bailarinas luchan por sobrevivir mientras intentan escapar de una remota posada después de que su autobús se averíe de camino a una competición.

Ojo que Uma Thurman regresa al mundo de la acción y del thriller con 'Pretty lethal'. Interpreta a Devora Kasimer, una antigua prodigio del ballet que solo quiere hacerle la vida imposible a cinco bailarinas que se dirigen a una competición de danza. Esta película se trata de lo nuevo de lo de la directora de Vicky Jewson ('The Witcher: El origen de la sangre') y la guionista Kate Freund ('Afterlife').

Iris Apatow ('Si fuera fácil'), Lana Condor ('X-Men: Apocalipsis'), Millicent Simmonds ('Un lugar tranquilo'), Avantika Vandanapu ('Tarot'), Maddie Ziegler ('West Side Story'), Michael Culkin ('El quinto elemento') y Lydia Leonard ('Flesh and Blood') completan el reparto principal. Y ojo, que en la producción encontramos a Kelly McCormick, que también ayudó a levantar proyectos como 'Bullet Train' con Brad Pitt. "Una visión de la venganza pero en tutús sangrientos. ¿Cómo no te va a gustar?", dijo Uma Thurman en la presentación de la película.

Fecha de estreno: 25 de marzo

Más estrenos en Prime Video: