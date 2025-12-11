Mario Casas, actor, 39 años, recomienda ver este thriller para el fin de semana que está en Movistar+ y HBO

Mario Casas continúa inmerso en la promoción de 'La Cena', su estreno más reciente en los cines junto a Alberto Sanjuan, Asier Etxeandia y Eva Ugarte. Es por eso que ha regresado a 'La pija y la quinqui', donde más allá de profundizar en los detalles sobre el film que narra una cena con Franco, ha decidido lanzar su recomendación personal sobre uno de los títulos de terror más comentados del año.

"Me encanta, creo que el cine de terror moderno está salvando las ideas cinematográficas", comenzaba confesando el actor durante su visita al pódcast de Carlos Peguer y Mariang a medida que centraban la conversación en sus gustos cinematográficos. Fue entonces cuando el presentador del espacio le obligó a escoger entre dos títulos propios de este género.

Mario Casas recomienda 'Weapons' un thriller que narra la desaparición de una clase de primaria

"¿Eres más de 'Midsommar' o de 'Weapons'?", le preguntaban en 'La pija y la quinqui'. "Las dos", aseguró Mario Casas, incapaz de escoger entre la película de 2019 protagonizada por Florence Pugh o el thriller dirigido por Zach Cregger que llegó a los cines el pasado agosto. Sin embargo, Mariang no tardaba en confesar que 'Weapons' "le pareció aburridísima", algo que descolocó a su invitado.

"Yo me lo pasé genial viéndola, me gusta muchísimo", aseguraba el actor, animando a la conductora del pódcast a darle una nueva oportunidad a la original cinta de terror. "Si sabes entrar en ella y que vas a ver diferentes géneros del terror… a mí me pareció muy divertida", insistió el hermano de Óscar Casas, lanzando su recomendación sobre el film, que fue todo un éxito en taquilla recaudando más de 268 millones de dólares a nivel internacional frente a su presupuesto de 38 millones.

El film, encabezado por Julia Garner y Josh Brolin, explora la misteriosa desaparición de una clase de primaria al completo en una pequeña ciudad de Estados Unidos a excepción de un solo niño. Descrita como una reinterpretación moderna de 'El flautista de Hamelin', se enfoca a través de su trama en lacras como el alcohol o las adicciones y la desconfianza en los adultos.

El punto de partida de este exitoso thriller es cuando una madrugada todos los niños de una clase abandonan sus casas a la misma hora, las 2:17 de la mañana, todos menos Álex, el protagonista de la historia. Sin dejar ningún tipo de rastro, la desaparición deja en shock a las familias, que señalan a Justine, la profesora de los chicos, como la principal sospechosas.

'Weapons' se encuentra disponible en Movistar Plus+ y HBO además de estar disponible para alquilar en Prime Video. Incluye en su elenco a actores de renombre dentro del género como Justin Long ('Jeepers Creepers' o 'Arrástrame al infierno') o Sara Paxton (La última casa a la izquierda). También destacan estrellas como Amy Madigan, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrahams o June Diane Raphael.