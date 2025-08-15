Amazon Prime Video le roba a Netflix uno de los mejores thrillers con Mario Casas que suma a su catálogo

El mundo de las plataformas de streaming cada vez es más complicado. Los catálogos de cada plataforma cambian casi cada día. Por lo que nunca podemos dar por sentado que haya una película en una de las plataformas y vaya a estar ahí siempre. Ese es el caso de la película de la que os vamos a hablar hoy. Un thriller intenso que se adentra en la crudeza del barrio de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, un escenario pocas veces retratado en el cine español con tanta fuerza visual y realismo. Y además con Mario Casas como protagonista.

Estamos hablando de 'Adiós'. La película fue nominada a tres Premios Goya en 2020 y destaca sobre todo por su atmósfera densa, su ritmo contenido pero cargado de tensión, y por las interpretaciones de un reparto que incluye también a Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem. Desde su estreno, 'Adiós' se ha convertido en uno de los mejores papeles de la carrera de Mario Casas, demostrando que es más que una cara bonita, y que sí, que sabe interpretar un tipo de papeles más intensos y complejos.

El actor da vida a Juan, un ex-recluso que obtiene el tercer grado para asistir a la comunión de su hija. Lo que debía ser un momento familiar se convierte en tragedia cuando la niña muere de forma repentina, desencadenando una espiral de dolor, venganza y revelaciones que llevan a su protagonista a adentrarse en un peligroso mundo marcado por la corrupción policial, el narcotráfico y las tensiones familiares.

Tras varios meses disponible en Netflix, 'Adiós' ha salido del catálogo de la plataforma y ahora pasa a formar parte de la oferta de Prime Video. El traslado responde a la rotación habitual de licencias entre plataformas, pero no deja de ser un movimiento relevante, ya que coincide con un renovado interés del público por el cine de género español. Para muchos, la presencia de Mario Casas es ya motivo suficiente para ver la película, pero también lo es el sello de Paco Cabezas, director sevillano que conoce de primera mano.

Mario Casa y Natalia de Molina en 'Adiós'.

"En 'Adiós' me encerré en mi personaje como nunca antes; Juan es un hombre llevado al límite por el dolor, y eso me exigió entregar cada parte de mí para que el público lo sintiera de verdad", comentó Mario Casas en la presentación de la película. Así que, a partir de ahora, podremos disfrutar de 'Adiós' en el catálogo gratuito de Prime Video. Pero quién sabe si volverá en algún momento a Netflix. Lo importante sobre todo es que el cine español siga ganando nuevos adeptos cada día. Y con películas así, es mucho más fácil.

"Fue más fácil rodar en las 3000 que rodar en el centro de Sevilla. La gente estaba más entregada, formaban parte del equipo, había un respeto absoluto... Se sentían representados con lo que se estaba contando. Fue una de las experiencias más increíbles que he tenido la suerte de vivir", reconoció el actor en una entrevista sobre la película para Sensacine.

De qué va 'Adiós'

Sevilla. Juan es un convicto que comienza a disfrutar de su libertad durante los fines de semana, después de pasar años en la cárcel. Tras la muerte accidental de su hija pequeña, Juan acudirá a su brutal familia, apodados Los Santos, para aclarar lo ocurrido y ejercer su propia justicia. Mientras Eli, la agente de policía a cargo de la investigación, tratará de evitar que el dolido padre se tome la justicia por su mano. El choque entre Eli y Juan por esclarecer la muerte de la pequeña, destapará ante ambos toda una red de secretos y mentiras que transitan a lo largo de la delgada y difusa línea que es la justicia.