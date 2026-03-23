Los 52 estrenos que ver toda esta semana del 23 al 29 de marzo en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max

Aunque hemos dado una bienvenida a la primavera un tanto pasada por agua (y con bastante frío), tenemos los estrenos a puntos para esta semana que viene, es decir, del 23 hasta el 29 de marzo. A puntito de llegar a abril, y de la Semana Santa. Y hay unos cuantos títulos importantes que llegan estos días, tanto en Netflix como en Prime Video, Movistar Plus+ o HBO MAX. En la plataforma de la N roja encontraremos dos importantes regresos. Por un lado, el de los hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things', que nos traen su nueva producción, una historia de terror (que es lo que más les gusta). Por otro lado, el documental sobre el esperadísimo regreso de BTS después de su espectacular directo desde Seúl.

También tendremos lo nuevo de Carmen Machi y Javier Gutiérrez: la película de Cesc Gay '53 domingos'. Ya en otras plataformas como Prime Video, podremos ver la nueva serie de Uma Thurman, volviendo a su espíritu 'Kill Bill' con 'Pretty Lethal'. Además llegará la española 'Por cien millones' o la ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional 'Valor Sentimental', ambas en Movistar Plus+. Pero, si tenemos que hablar de regresos, tenemos dos muy marcados en el calendario. Por un lado, el especial del 20º Aniversario de Hannah Montana con Miley Cyrus (en Disney Plus). Por otro lado, Valerie Cherish, es decir, Lisa Kudrow (la eterna Phoebe de 'Friends'), con su tercera temporada de 'The Comeback'.

Estrenos en Netflix

Algo terrible está a punto de suceder

Sinopsis: La serie sigue a una mujer que, a punto de casarse, viaja a casa de los padres de su prometido, donde una serie de extraños sucesos comienzan a volverla paranoica.

Ojo a esta serie, que está teniendo muy poca publicidad, pero llega con unos nombres increíbles detrás. Es decir, está dirigida por Weronika Tofilska, la creadora de 'Mi reno de peluche'. Y está producida por los hermanos Duffer, los creadores de 'Stranger Things'. Ya solo con esos datos, merece la pena echarle un vistazo, ¿verdad? Camila Morrone es la protagonista de este thriller de terror, y está acompañada de Adam DiMarco, al que conocemos por ser uno de los protagonistas de la temporada 2 de 'The White Lotus'. Haley Z. Boston es la creadora, y habló sobre la serie en TUDUM. "Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y darles más fuerza a todos estos miedos [...]. Mi enfoque natural se basa en los personajes, los diálogos y el humor, y luego lo infundo con un terror inquietante… Pienso: Quiero sentirme inquieta. Quiero sentirme aterrada".

Fecha de estreno: 26 de marzo

53 domingos

Sinopsis:Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.

Cesc Gay domina por completo la comedia española. Y, en este caso, se rodea de un reparto de nivel: Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. Y, además, con una historia centrada en una familia y cómo aborda el futuro de su padre. ¿Residencia sí o residencia no? Obviamente eso dará pie a multitud de enfrentamientos familiares, con situaciones enrevesadas y discusiones de las que luego uno se arrepiente. Pero es que además, esta película es una adaptación de su obra teatral del mismo nombre que estrenó en Barcelona en 2020. "Estamos habituados a películas con protagonistas que dicen cosas superpotentes. Y la vida no va así", contó el director en una entrevista para El País.

Fecha de estreno: 27 de marzo

BTS: El regreso

Sinopsis: Tras completar el servicio militar, BTS se reúnen en Los Ángeles para grabar su álbum 'Arirang', afrontando cómo empezar de nuevo, honrar su pasado y avanzar juntos mientras vuelven a hacer música.

Esta producción dirigida por Bao Nguyen llega una semana después del enorme concierto multitudinario de la formación que tuvo lugar en Seúl, y en directo en Netflix. El grupo formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook se ha vuelto a unir tras su separación temporal por culpa del servicio militar obligatorio de su país. "Pasar un año y medio en el ejército es una carga para cualquiera. Pero lo más difícil fue el sueño. Esta fue la primera vez que luché tanto con el insomnio. Dormir con veinte soldados en una sala, con ronquidos y movimientos constantes, lo hacía aún más difícil", comenta RM, que afirma haber estado dos días enteros sin poder dormir.

Un documental en el que los integrantes de la boyband coreana hablan sin tapujos sobre cómo han sido estos años separados y, sobre todo, centrándose en ese regreso tan esperado, buscando conectar con sus raíces y volver a la música después de un parón tan grande. ¿Conseguirán reclamar su trono?

Fecha de estreno: 27 de marzo

Estrenos en Prime Video

Pretty Lethal

Sinopsis: Un grupo de bailarinas luchan por sobrevivir mientras intentan escapar de una remota posada después de que su autobús se averíe de camino a una competición.

Ojo que Uma Thurman regresa al mundo de la acción y del thriller con 'Pretty lethal'. Interpreta a Devora Kasimer, una antigua prodigio del ballet que solo quiere hacerle la vida imposible a cinco bailarinas que se dirigen a una competición de danza. Esta película se trata de lo nuevo de lo de la directora de Vicky Jewson ('The Witcher: El origen de la sangre') y la guionista Kate Freund ('Afterlife').

Iris Apatow ('Si fuera fácil'), Lana Condor ('X-Men: Apocalipsis'), Millicent Simmonds ('Un lugar tranquilo'), Avantika Vandanapu ('Tarot'), Maddie Ziegler ('West Side Story'), Michael Culkin ('El quinto elemento') y Lydia Leonard ('Flesh and Blood') completan el reparto principal. Y ojo, que en la producción encontramos a Kelly McCormick, que también ayudó a levantar proyectos como 'Bullet Train' con Brad Pitt. "Una visión de la venganza pero en tutús sangrientos. ¿Cómo no te va a gustar?", dijo Uma Thurman en la presentación de la película.

Fecha de estreno: 25 de marzo

Vida perra

Sinopsis: Nueva comedia satírica compuesta por episodios de 20–25 minutos estructurados en varios sketches. La serie sigue a un variopinto grupo de personajes cuya única conexión -al menos en teoría- son sus perros.

Una de esas series de Mediaset que, en acuerdo con Amazon, primero llegará al servicio de streaming de Prime Video. Esta nueva ficción es una comedia ambientada en un parque para perros de Madrid que se convierte en punto de encuentro para un variopinto grupo de vecinos de diferentes edades, inquietudes y perspectivas, con trabajos, familias y pasados completamente dispares, que coinciden en este lugar por un nexo en común: su amor por los perros. A través del humor y la ironía, la serie refleja los problemas y obstáculos de la sociedad contemporánea mediante las interacciones de estos personajes. El parque se convierte en un microcosmos donde surgirán amistades improbables, romances secretos y enemistades intensas, mientras la serie aborda con humor temas actuales y relevantes en la sociedad española.

Carlos Areces (‘Rafaela y su loco mundo’), Ana Morgade (‘Días mejores’), Claudia Melo(‘A muerte’), Fernando Tejero (‘Sin gluten’), Jordi Sánchez (‘La que se avecina’), Elvira Mínguez (‘Todos lo saben’), Óscar Lasarte (‘La cena’) y Berta Castañé (‘Sigue mi voz’) encabezan el reparto, de una ficcional que llegará este mes de marzo, aunque todavía no tiene fecha definitiva fijada en el calendario.

Fecha de estreno: 27 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Por cien millones

Sinopsis: En 1981 tres mecánicos de Zaragoza, Alfonso, Jorge y Salva, agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar al máximo goleador de la Liga, Enrique Castro "Quini", el delantero del FC Barcelona. A cambio de su liberación piden 100 millones de pesetas. Pero pronto descubren, y por las malas, que la vida no es como las películas. Y que ser malo, cuando eres bueno, no es nada fácil.

Curioso cuanto menos el planteamiento de la nueva serie de Movistar Plus+, creada por Oriol Capel y Nacho G. Velilla, mentes creadores de '7 vidas' o 'Aída'. Con Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara de protagonistas, la serie revive el rapto en 1981 del futbolista Quini a manos de tres mecánicos de Zaragoza. Tres episodios repletos de comedia costumbrista que han sido rodados en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Suiza.

" Como director, siempre me han atraído las historias que hay detrás de los grandes titulares. Esa intrahistoria que, a menudo, pasa desapercibida, pero que creo que está más cercana a nuestra vida diaria que el encabezamiento impactante que, usualmente, describen los periodistas. Nunca hemos pretendido hacer una crónica del secuestro, ni un thriller o un true crime (aunque a veces la narración coquetea con esos géneros), queremos contar la historia desde el punto de vista de tres antihéroes, tres perdedores que toman una decisión equivocada que les puede arruinar sus vidas (y la de Quini)", comentó Nacho G. Velilla como presentación del proyecto.

Fecha de estreno: 26 de marzo

Valor sentimental

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Nominada a 9 premios Oscar incluyendo mejor película, dirección y actriz principal. Tras la sorprendente 'La peor persona del mundo', Joachim Trier vuelve a conseguir el elogio de crítica y público con 'Valor sentimental', una conmovedora historia sobre la familia ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes 2025. A través de dos hermanas muy unidas, un padre ausente y una casa llena de recuerdos, Trier aborda temas como el perdón, el trauma, las relaciones familiares y los peligros de la autobiografía como redención.

"No hay que intentar ser perfecto. A tus hijos, diles: 'Lo siento, soy una mierda, pero te quiero'", contó Stellan Skarsgard para Icon. El mítico actor es uno de los protagonistas y sonaba con fuerza para llevarse el Oscar a Mejor Actor Secundario, aunque al final se lo acabó llevando Sean Penn. Eso sí, 'Valor Sentimental' consiguió el Oscar a Mejor Película Internacional.

Fecha de estreno: 27 de marzo

Estrenos en HBO MAX

The Comeback (Temporada 3)

Sinopsis: La actriz Valerie Cherish se enfrenta a una nueva serie escrita totalmente por IA.

Los nuevos episodios de la temporada de ocho episodios llegan por fin a HBO MAX, más de una década después de la anterior temporada. Obviamente, con Lisa Kudrow de nuevo como protagonista. Pero es que han pasado 20 años desde su estreno, allá por 2006, justo tras del final de 'Friends'. La crítica que ya ha podido ver esta nueva temporada confirma que Kudrow sigue siendo el alma de la serie. "Es divertido ser Valerie. Ella crea su propia realidad. Está un poco delirante, pero esa es una de las fuentes de la comedia", comentó Kudrow en una entrevista para The Hollywood Reporter. "Sin planearlo, hemos estado contando historias sobre posibles eventos de extinción... Ahora es la amenaza de la IA ¿Qué será? ¿Un tipo y una máquina escribiendo borradores? ¿Qué va a quedar?".

Fecha de estreno: 23 de marzo

Estrenos en Disney Plus

Hannah Montana: Especial 20 Aniversario

Sinopsis: Miley Cyrus repasa sus momentos más memorables en una entrevista exclusiva grabada con público en directo conducida por Alex Cooper.

Miley ofrece una visión íntima de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y del impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo. Con nostalgia y una nueva perspectiva, Cyrus revive los momentos, la música y los recuerdos que definieron una época. Además, los espectadores podrán disfrutar de imágenes de archivo nunca antes vistas, caras conocidas e invitados sorpresa, así como de una actuación musical especial de Miley Cyrus.

"Amo el presente y amo el futuro. Pero el pasado no es un lugar donde me guste vivir demasiado", comentó la actriz y cantante en una entrevista para Variety. "No es ninguna sorpresa que haya tenido mis experiencias con las drogas y el alcohol. Estaba tan acostumbrada a vivir en un estado de euforia que creo que nunca aprendí a bajar de ahí".

Fecha de estreno: 24 de marzo

Daredevil: Born Again (Temporada 2)

Sinopsis: El alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara con cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto del Kingpin y redimir su hogar.

Las críticas de la primera temporada de este reinicio de 'Daredevil' fueron muy entusiastas, aunque no tanto como con su estreno en Netflix hace ya una década. Y es que Marvel ha perdido mucho fuelle en cuanto a terreno series (¿alguien ha hablado de 'Wonder Man'?, la última estrenada, este pasado mes de febrero?). Pero no quiere perder tanto terreno, y llega con todo con esta nueva temporada, que además todo parece indicar que se estrenará de golpe, dejando atrás el estreno semanal de capítulos de la anterior temporada. Dario Scardapane además ha afirmado que la serie protagonizada por Charlie Cox no tendrá ningún crossover con el universo cinematográfico de Marvel.

También se quieren corregir errores de esa primera temporada, que arrastró tanto caos en su concepción (se cambió a todo el equipo creativo), que nos dejó un pastiche que no estaba a la altura de lo esperado. Vicent D'Onofrio regresa como Kingpin, y estamos seguros de que va a dar mucha guerra.

Fecha de estreno: 24 de marzo

Rental family (Familia de alquiler)

Sinopsis: Ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, la pertenencia y la tranquila belleza de las relaciones humanas.

Brendan Fraser es uno de los actores más queridos de Hollywood. Tras su retiro de la vida pública después de sufrir abuso sexual (y algunos episodios muy traumáticos al hacer sus escenas de acción), el actor volvió por la puerta grande gracias a 'La ballena', donde ganó el Oscar a Mejor Actor. Su último trabajo ha sido esta película japonesa dirigida por Hikari, y ahora empezará a rodar una nueva entrega de 'La momia', junto a Rachel Weisz, que regresa a la saga.

"No creo que ese modelo de negocio podría existir fuera de Japón, desde luego. Desde los 80, creo que hay unas 300 empresas de ese tipo que siguen funcionando hoy en día. Allí puedes alquilar cualquier cosa, hasta un kart de 'Mario Kart'. ¿Por qué no poder alquilar un abuelo si en Japón puedes alquilar hasta un capibara? Algunas personas lo hacen", comentó Fraser sobre el fenómeno de las familias de alquiler, en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 25 de marzo

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