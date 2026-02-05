Piden la expulsión disciplinaria de Raquel Salazar de 'GH DÚO' tras lo ocurrido con Cristina Piaget en el 24 horas

Cristina Piaget ha vuelto a ser la protagonista de una gran bronca en la casa de 'GH Dúo' que ha terminado con Raquel Salazar perdiendo los papeles y regándola con una manguera. Actitud por la que la audiencia del programa exige su expulsión disciplinaria de la casa.
Todo ocurrió durante la comida, cuando Cristina llegó a la cocina para comerse el arroz con pollo que habían preparado. En ese momento, Juanpi le dice que su comida está apartada tal y como ella pidió. La modelo estalla contra sus compañeros al pensar que se elaboró una salsa de curry sin nata solo para ella.
"Yo nunca he pedido que me hicierais una comida solo para mí, he dicho si sobraba. Eso es mentira, ya sabéis como soy con la comida y no lo voy a permitir", aseguraba Cristina a gritos. "No me grites en la cara", le espetó Juanpi, al tiempo que hacía un gesto de que le olía el aliento.
Justo entonces, Raquel Salazar se levanta de la mesa, donde estaba terminando de comer con Manu, coge la manguera y riega a la modelo para que se calle: "Ya está bien de pegar voces y gritar todo el día, que respeto es el que tienes por dos personas que están ahí comiendo todavía. No sabes lo que es educación ni lo que es nada".
Anita se unía a su compañera y también levantaba la voz: "La próxima vez cállate y escucha a los demás en vez de ponerte a gritar como una loca, porque en ningún momento te hemos hecho comida aparte, es lo que ha sobrado, pero no te enteras". "Se pone hasta el culo de café y luego tenemos que aguantarla nosotros", sentenció Raquel Salazar.
Piden la expulsión de Raquel Salazar tras regar a Cristina Piaget en mitad de una discusión
Esta actitud de Raquel Salazar no gustó nada a los espectadores del 24 Horas, quienes exigen la expulsión disciplinaria de la concursante. Y es que, algunos usuarios de X recuerdan que por comportamientos similiares se ha expulsado a concursantes de 'Gran Hermano'.
Carlos Lozano aconseja a Cristina Piaget: "Lo que buscan es que saltes"
Tras la discusión, Cristina decidió ir al gimnasio para desconectar. Sin embargo, las voces seguían resonando por la casa. Desde el gimnasio se escuchaba a la madre de Noemí decir que "es una señora sin educación porque ya no respeta nada. Cuando se le cruza el cable arrasa con todos, yo paso". Lejos de quedarse ahí, los concursantes decidieron ir a molestar a la modelo mientras hacía pilates, poniéndose a cantar 'Yo quiero bailar' desde la puerta del gimnasio.
"Tú nos has molestado comiendo, pues ahora nosotros te cantamos en tu momento de reflexión", aseguró Raquel Salazar. Carlos Lozano, que estaba en la suite, decidió salir en apoyo de su compañera: "Lo que quieren es que no hagas la prueba". Poco después, Cristina se desahogó con el presentador, quien le aconsejó que intentara no entrar al trapo de las provocaciones de Juanpi y del resto: "Pasa completamente de él, lo que buscan es que saltes".
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.