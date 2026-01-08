El descomunal desencuentro de Raquel Salazar y Jorge Javier Vázquez que marca 'GH DÚO 4' en su estreno

Telecinco está sacando su artillería pesada para intentar que 'GH Dúo' les ayude a reflotar sus flojas audiencias tras el batacazo sufrido por 'Gran Hermano 20'. Por eso, tras la confirmación de Anita Williams como participante de la cuarta edición del reality de parejas, este domingo 'Fiesta' ha confirmado a una concursante que dará mucho de qué hablar.

Se trata de Raquel Salazar, conocida por sus enfrentamientos con Jorge Javier Vázquez, quien volverá a ponerse al frente del formato. "Resulta que viene Papa Noel y me ha regalado que soy concursante de 'GH Dúo', ¿perdona, yo? Sin móvil y sin poder esconderme, viendo a la verdadera Raquel", han sido sus primeras palabras tras anunciar en el programa de Emma García su fichaje por el reality.

Pero, ¿quién es Raquel Salazar? Saltó a la fama en el año 2016 cuando su familia, formada por su marido Carlos, su hija Noemí y su yerno Antón, se unió a la segunda temporada de 'Los Gipsy Kings'. Todos ellos, junto a los demás miembros, se ganaron pronto el cariño del público. Desde entonces, la autodenominada 'la reina del brilli brilli', nos abrió de par en par las puertas de su casa, compartiendo con la audiencia su día a día.

Ahora, podremos disfrutar de ella las 24 horas del día gracias a 'GH Dúo'. Así, seguirá los pasos de su hija Noemí, quien formó parte de 'GH VIP 7', edición que ganó Adara Molinero. Falta por saber quién será la pareja de Raquel en esta edición del programa, que arrancará tras las fiestas navideñas en Telecinco.

Jorge Javier y Raquel Salazar se volverán a ver las caras en 'GH Dúo' tras su brutal enfrentamiento del pasado

Hay que remontarse al año 2019 para conocer el origen de la enemistad entre Raquel Salazar y Jorge Javier Vázquez, quienes ahora se volverán a reencontrar. En aquel momento, Noemí Salazar era concursante de 'GH VIP' y su madre era su defensora en el plató. En un momento dado, un micrófono abierto le jugaba una mala pasada a Raquel, de manera que el presentador pudo escuchar todo lo que decía fuera de cámara.

"Mi problema es que veo que es todo siempre igual, que se le da el protagonismo siempre a los mimos", se quejó. Unas palabras que no gustaron nada a Jorge Javier, como así se lo hizo ver: "Decir que es siempre lo mismo cuando llevamos dos galas...". Pero ella insistió: "Yo sé que a ti como te dé por uno… Pero todos somos iguales, todos somos familiares, pero siempre veo que es lo mismo. He venido con mucha ilusión, vengo de un reality, de un espacio completamente distinto. Vengo a apoyar a mi hija porque es su sueño y no es porque sea el mío. Estoy aquí pero no me siento apoyada, no me siento que den mi sitio, no estoy cómoda".

El presentador se mostró muy molesto con la madre de Noemí. "Raquel, creo que esto no va a llegar a buen puerto", advirtió, antes de darle un consejo: "Creo que si no estás a gusto no deberías venir". Al ver que el público, con sus aplausos, le daba la razón a Jorge Javier, la actual concursante de 'GH Dúo' espetó: "Bueno, pues ya está, me voy en la pausa, no me voy a levantar delante de las cámaras porque no me apetece. En la pausa abandono, pero no me voy a levantar ahora como que me echas, como que he robado en el Bershka, una camiseta".

Raquel acabó abandonando el plató tras su bronca con Jorge Javier

"Pero vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan tramposa y decirme ahora que yo te echo como si tú hubieses robado una camiseta? Tratando de ponerme en contra a la gente de tu etnia. Me parece una cosa muy sucia y por ahí no voy a pasar, lo siento mucho. Ahora soy yo el que no quiere absolutamente nada contigo", le espetó el comunicador, muy enfadado. Lejos de achantarse, ella se atrevió a desafiarle: "Ay, qué pena. Lo siento". Algo que mosqueó más si cabe al conductor del programa: "No pensaba que eras así, te lo juro. No pensaba que eras tan tramposa".

"¿Cuántas veces has venido a 'Sálvame' y cómo te he tratado?", le preguntó Jorge Javier. A lo que ella contestó: "Si he ido un minuto y sin remunerar". "Es alucinante lo que estamos viviendo. Volvemos en un minuto", zanjó el de Badalona, dando paso a publicidad. Tras el regreso de la pausa, ya Raquel Salazar no estaba en el plató.

Muy molesto, el presentador se dirigió a la audiencia: "He vivido un momento complicado en el plató. No pensaba que esto fuera a suceder… Si no le gusta a una persona mi forma de trabajar, pues está en su derecho. Pero no he entendido estas acusaciones que ha vertido sobre mí. Sobre todo la insinuación, es lo que más daño hace y por ahí sí que no paso. Para mí trabajar en este programa es una fiesta, es la única familiar que se ha quejado y esto acaba de empezar. Esty absolutamente en shock y jamás lo habría pensado", sentenció Jorge Javier. Ahora, seis años después de aquello, ambos volverán a verse las caras en 'GH Dúo'. El reencuentro promete.