Telecinco sorprende con una doble expulsión en 'GH DÚO' por 2ª semana consecutiva contra el bote de 'Pasapalabra'

El pasado domingo, Ion Aramendi ya cebó en 'GH DÚO: Cuentas pendientes' que esta semana se viviría lo que en el reality se como como "super jueves". Algo con lo que el programa de Telecinco ya calentaba de cara al gran enfrentamiento que vivirá este jueves con 'Pasapalabra'.

Y es que sin lugar a dudas, la estrategia de Antena 3 de llevar el bote más alto de su historia al prime time hará que el concurso líder de la televisión se lleve todas las miradas y los titulares de la noche. De hecho, la última vez que 'Pasapalabra' se emitió en prime time con el bote de Óscar Díaz arrolló a la competencia con un 30,1% y 3.243.000 espectadores.

Por eso, Telecinco ha querido rearmarse y anunciar un "super jueves" en 'GH DÚO' con la visita de alguien que pondrá patas arriba la casa de Tres Cantos y con una nueva doble expulsión, que los concursantes no se esperan como ya pasó la semana pasada con la salida de Mario Jefferson.

Mañana ✨SUPERJUEVES✨

La prueba semanal trae a la casa a alguien conocido y temido por TODOS 😱 Y NADIE ESTÁ A SALVO 💥



Mañana, a las 21:45 h en @telecincoes 💙 Se viene 🔥 pic.twitter.com/canMFFiBdv — Gran Hermano (@ghoficial) February 4, 2026

'GH DÚO' anuncia doble expulsión para este jueves

Así, una persona muy conocida y ‘temida’ por los concursantes llegará a la casa en el contexto de la nueva prueba semanal, que será la más exigente hasta la fecha para algunos, y la más cómoda para otros. Esta figura jugará un importante papel en el desarrollo del reto que se conocerá en la quinta gala del reality este jueves a partir de las 21:45 horas en Telecinco.

Además, tendrá lugar una nueva expulsión con Antonio Canales, Cristina Piaget, Sandra Barrios y Sonia Madoc como nominados, tras las salvaciones de Carlos Lozano y Raquel Salazar. El elegido por la audiencia abandonará la casa y analizará su convivencia en una entrevista en el plató. Tras la expulsión, se abrirá una nueva votación exprés -esta vez en positivo- entre todos los habitantes y el menos votado también abandonará la casa.

Por último, durante la gala, los concursantes de 'GH DÚO' verán juntos nuevas imágenes de sus relaciones y conflictos y afrontarán una ronda de nominaciones especiales que descuadrarán cualquier tipo de estrategia prediseñada.