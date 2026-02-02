Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Cristina, Canales, Sonia o Sandra?

por El Televisero

Cristina Piaget, Antonio Canales, Sonia Madoc y Sandra Barrios se juegan la próxima expulsión de 'GH DÚO 4' tras la salvación de Carlos Lozano y Raquel Salazar

Nominados de 'GH DÚO' esta semana
Nominados de 'GH DÚO' esta semana | Montaje El Televisero

Carlos Lozano, Cristina Piaget, Raquel Salazar, Antonio Canales, Sonia Madoc y Sandra Barrios resultaron nominados en la cuarta gala de 'GH DÚO 4' tras un reparto de puntos que se desarrolló así:

  • Antonio Canales y Raquel Salazar han nominado con 1 punto a Carlos Lozano y Cristina Piaget y con 3 puntos a Sonia Madoc
  • Manuel y Gloria González han nominado con 1 punto a Sonia Madoc y con 3 puntos a Carlos y Cristina
  • Juanpi, Sandra y Andrea han nominado con 1 punto a Sonia y con 3 puntos a Carlos y Cristina
  • Sonia Madoc ha nominado con 1 punto a Juanpi, Sandra y Andrea y con 3 puntos a Canales y Raquel
  • Carlos Lozano y Cristina Piaget han nominado con 1 punto a Sonia y con 3 puntos a Canales y Raquel

Sin embargo, no se trataba aún de un resultado definitivo, pues Sonia Madoc ejerció el poder de la nominación directa que adquirió la primera semana y designó a Sandra Barrios. Por tanto, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sumó a esa lista de nominados integrada por Carlos, Cristina, Raquel, Canales y la propia Sonia.

Pues bien, este domingo, se ha llevado a cabo una doble salvación que ha culminado con Carlos Lozano y Raquel Salazar como indultados al poseer el menor porcentaje de votos. Así, Cristina, Canales, Sonia y Sandra son quienes se juegan la eliminación el próximo jueves.

Las votaciones ya se han reanudado en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones son en dúo o trío, la expulsión es de carácter individual. ¿Quién quieres que sea el próximo eliminado de 'GH DÚO'? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!

