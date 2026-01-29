Gran polémica con Antonio Canales en 'GH DÚO', con una actitud hacia Cristina Piaget que requiere una urgente revisión

La convivencia en 'GH DÚO' no deja de tensionarse. Y, según el avance que ha facilitado el equipo de 'Gran Hermano' a horas de la gala de (doble) expulsión, la nueva prueba semanal, lejos de unir, ha terminado por dinamitar la relación de Cristina Piaget, centro de los conflictos, con el resto de concursantes.

En el cebo, que se ha difundido en el perfil oficial del reality en X para generar expectación de cara a la emisión, se incide en las palabras que Carlos Lozano le dedica a quien fue amiga y única aliada durante los primeros días de experiencia en la casa de Tres Cantos.

"Ojala te pires", suelta el expresentador a Cristina Piaget, pues recordemos que, como vigente nominada, se encuentra en la zona de peligro en un duelo ajustadísimo con Belén Rodríguez, otra de las grandes protagonistas de esta cuarta edición de 'GH DÚO', que se dirimirá esta noche.

En ese adelanto, se ve a Cristina plantándose de la prueba semanal, esgrimiendo que lo hace para "no cagarla" al no haberse enterado de las normas y porque no puede soportar más estrés: "Si es pensando por vosotros... ¿No veis que estar al lado de alimañas me va a hacer soltar las manos?".

Por su parte, Antonio Canales, fuera de sí y de un modo autoritario, le exige no estar alrededor de ellos y le ordena "ocupar otros espacios de la casa" mientras Cristina Piaget aparece en el salón fregando el suelo con normalidad. "Te lo ordeno, que te vayas de nuestra vista, que te vayas, que no te necesitamos aquí, que te quites de la vista nuestra", grita el bailaor de una forma muy desagradable.

Sobre esta escena, a 'Gran Hermano' se le ha 'olvidado' incluir (veremos si lo hacen o no en la gala) lo que sigue después. Sin embargo, gracias a la captura de los seguidores del canal 24 horas, no deja de difundirse en redes. Y eso que sigue es el momento en el que Canales se dirige con vehemencia a Cristina y le dice varias veces "fuera de aquí", invadiendo su espacio personal y amenazando con patear el agua del cubo de fregar.

"Las manos no, las manos no se puede", le advierte Piaget al verse increpada, defendiendo que está trabajando en las labores domésticas. Por su lado, el andaluz, con actitud corporal intimidante, le sabotea pisando lo ya limpiado y clamando que "no voy a dejar que esté aquí"; como si fuera el dueño de la casa. Mientras, sus compañeros le piden calma a sabiendas de que a Canales se le puede ir de las manos.

Canales se tira a por Cristina queriendo echarla del salón. Pero esto que es?



#GHDuo28E pic.twitter.com/Bn3vHaZfMH — Arian (@ArianMalone) January 28, 2026

Esta dantesca actitud por parte Antonio Canales hacia Cristina Piaget, tratando de privarle de su libertad de movimiento, está causando una gran ola de indignación en redes sociales, desde donde se pide a la organización una revisión profunda de esta conducta y tomar medidas urgentes. También se cuestiona si la dirección de 'GH DÚO' piensa emitir esa secuencia de cara a la gala o si por el contrario va a ocultarla:

Que puto asco ¿pero a estos límites vais a permitir que lleguen @ghoficial? ¿Desde cuándo un concursante puede acosar a otro para privarle la libertad de movimiento dentro de la casa?



Es nauseabundo y peligroso #GHDúo28E https://t.co/A3CRzg4MDi — Adrià (@_Adry___) January 28, 2026

Pero cómo vais a permitir a Canales comportarse así @ghoficial? Que haya perdido a un familiar no significa que se le deba permitir cualquier cosa #GHDuo28E https://t.co/v6EtlOV9NG — Cosasdesolohoy 🧡 (@cosasdemanana) January 28, 2026

Antonio Canales comportándose como un auténtico DICTADOR exige a Cristina Piaget que se vaya echándola del salón cuando ella simplemente estaba realizando su tarea, VERGONZOSO #GHDÚO28E #GHDÚO4 pic.twitter.com/lrOaGgIlJm — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) January 28, 2026

Antonio Canales cómete una agresión verbal contra su compañera de concurso Cristina Piaget la cual es increpada por el mismísimo Canales que la amenaza constantemente para que se vaya de un espacio público en la casa.



Esto es claro acoso #GHDúo28E pic.twitter.com/jag8EQ40tO — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) January 28, 2026

Y sabéis quién tiene gran parte de la culpa??? El propio programa por dejar que pasen por ciertos límites y no ponerles un alto. No todo vale para el show, sobre todo si es a costa de que machaquen psicológicamente a una compañera.



Basta ya @ghoficial !! 😡 #GHDúo28E https://t.co/K99yUxiDL5 — Siempre Adara ✈️💜🦁 (@MuchaAdara) January 28, 2026

Esto no lo ponéis? @ghoficial esto no se merece nadie que la trate así pero seguit escondiendo #GHDuo28E https://t.co/Kn5KRch3ll — 💢Comentadora💢👁🍓 (@Comentadora95) January 28, 2026