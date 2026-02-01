Los 12 grandes estrenos que lanzan en febrero de 2026 Netflix, Prime Video, Movistar+ o HBO Max: 'Más que rivales', 'Salvador' y más

Ya estamos en el mes de febrero. Aunque todavía nos rodea el invierno, y no hay día que no diluvie o haya alerta de nieve, poco a poco el sol va asomando en el horizonte. Pero, como vamos a pasar muchas tardes encerrados en casa por el mal tiempo, qué mejor forma de entretenernos que ver alguna de las propuestas de series que nos llegan gracias a Netflix, HBO MAX, Movistar Plus+, Prime Video... Prácticamente todos las plataformas de streaming traen estrenos potentes este mes, y os hemos preparado una lista como todos los meses para que no os perdáis nada.

Porque este febrero no podéis perderos 'Más que rivales', la serie de moda sobre dos jugadores de hockey más calientes que el palo de un churrero, y que estrena en España Movistar Plus+. También tendremos la nueva serie de Luis Tosar para Netflix, que recuerda en algunos momentos a esa obra de culto que es 'Diario de un skin'.

Aunque no podemos obviar la parte 2 de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton', al igual que nuevos episodios tanto de 'El agente nocturno' como de 'Monarch', esta última con Godzilla y en Apple TV. Incluso una nueva serie de Atresplayer con Ingrid García-Jonsson como protagonista. Y eso es solo una pequeña muestra.

The Copenhagen Test

Sinopsis: Un analista de inteligencia se da cuenta de que su cerebro ha sido pirateado, lo que permite a unos hackers desconocidos acceder a todo lo que ve y oye. Atrapado entre la agencia y los hackers, decide actuar con normalidad para intentar descubrir a los culpables.

Quizá de buenas a primeras no os suene el nombre de James Wan, pero los fans del género de terror sí que lo reconocerán, porque es el responsable de todo el universo de 'Expediente Warren'. Mientras se desvincula un poco de la saga cinematográfica, se mete en el mundo televisivo, produciendo esta serie de espías protagonizada por Simu Liu y Melissa Barrera, acompañados pr Sinclair Daniel, Brian D’Arcy James, Mark O’Brien y Kathleen Chalfant. Liu, famoso por dar vida al superhéroe Shang-Chi en el universo de Marvel, destacó en Deadline lo que le atrajo de este thriller que estrenó Peacock en Estados Unidos. "Me fascinó el mundo que plantea y los temas de vigilancia y tecnología, porque no son ciencia ficción lejana: son absolutamente relevantes hoy".

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 3 de febrero

Más que rivales

Sinopsis: Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento.

El éxito de la temporada, sin ninguna duda. Siempre nos ha gustado una buena historia de deportes, ¿verdad? Da para mucho juego. Rivalidades, compañerismo, vestuarios... Porque eso es precisamente lo que nos vende 'Más que rivales' ('Heated rivalry' en el inglés original). Basada en el segundo libro de la saga creada por Rachel Reid, el homoerotismo continuado y las escenas subidas de tono han asaltado internet desde mediados de noviembre del año pasado. Sus protagonistas, Hudson Williams y Connor Storrie, se han convertido en auténticas celebridades (hasta presentaron un premio en los pasados Globos de Oro). Es decir, estamos ante un precedente increíble. Y lo que es de celebrar, es que sea una historia entre dos hombres.

"[El sexo] no es algo que simplemente se mete en el libro, ¿sabes?, solo para que sea sexy o para excitar. Si las escenas de sexo están por ese motivo, son las que elimino del libro, porque si no hacen avanzar la trama, no hay ninguna razón para que estén. Solo están alargando el libro. Y las abordo de la misma manera que abordo las escenas de hockey", explicó la autora a The Walrus, un medio canadiense.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 5 de febrero

Star Trek: Academia de la Flota Estelar

Sinopsis: Una nueva promoción de cadetes se entrenan bajo la atenta y exigente mirada de los mejores de la Flota Estelar. Juntos, se enfrentarán a los altibajos de la vida en la Academia: forjarán amistades inquebrantables, chocarán en explosivas rivalidades, experimentarán sus primeros amores y se adentrarán en su destino como la próxima generación de oficiales de la Flota Estelar. Cuando un nuevo y misterioso enemigo amenace tanto a la Academia como a la propia Federación, estos cadetes deberán estar a la altura del desafío o arriesgarse a perder todo por lo que acaban de empezar a luchar.

Star Trek es, sin lugar a dudas, una de las sagas más famosas e icónicas de la ciencia-ficción. Con más de cinco décadas a sus espaldas, se ha reinventado continuamente. Y gracias a Paramount, ahora podemos disfrutar de una nueva serie basada en su particular universo. Con Holly Hunter y Paul Giamatti en el reparto principal, esta nueva serie nos adentra en los entresijos de la Flota Estelar, con 10 capítulos de una hora cada uno, repletos de nuevos personajes interpretados por Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins et Bella Shepard. Ya está confirmada una segunda temporada, pese a que las críticas de estos primeros episodios no han sido muy entusiastas. Pero siempre es buena noticia tener historias nuevas dentro del universo de Star Trek.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 5 de febrero

Salvador

Sinopsis: Es la historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó. Salvador Aguirre debe acercarse a la banda para intentar rescatar a su hija y comprender qué la ha llevado hasta allí. Durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, el padre, que es conductor de ambulancia, rescata a la hija, Milena, que ha resultado herida.

La nueva serie de Netflix con firma española es 'Salvador', y está protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas. Esta historia reflexiona sobre la radicalización de los más jóvenes, y cómo pueden verse arrastrados por grupos de pensamientos más extremos, solo por la necesidad de sentirse parte de algo. Por momentos, la premisa puede recordarnos a 'Diario de un skin', aquel libro reconvertido en película de principios de los 2000, cuando los skinheads campaban a sus anchas por la capital española. "La temática ya me parecía muy actual hace dos años cuando empezamos a tener conversaciones sobre la serie, pero hoy en día mucho más aún", afirmó Salas durante la presentación de la ficción en Madrid. Esta serie es una de las potentes de este primer semestre del año, en cuanto a ficciones originales de la plataforma hechas en nuestro país. Pero es que uno de los principales detalles a tener en cuenta es el creador detrás de la serie: Aitor Gabilondo, principal responsable de 'Entrevías', la serie de José Coronado, una de las más vistas de Netflix (pese a ser de Mediaset).

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 6 de febrero

El agente nocturno (Temporada 3)

Sinopsis: Peter Sutherland es llamado para rastrear a un joven agente del Tesoro que huyó a Estambul con información sensible del gobierno tras matar a su jefe. Esto desencadena una cadena de acontecimientos en la que Peter investiga una red de dinero oscuro mientras esquiva a sus asesinos a sueldo, lo que lo pone en rumbo de colisión con una periodista implacable. Trabajando juntos, destapan secretos enterrados y viejos rencores que amenazan con poner al gobierno de rodillas… y con matarlos a los dos en el proceso.

Gabriel Basso regresa para meterse una vez más en la piel de Peter Sutherland, un agente nocturno. Shawn Ryan sigue al frente como creador de una serie que aún se mantiene en el top10 de lo más visto de la historia de Netflix. Concretamente en el puesto número 10. Y es que este thriller adrenalítico conquistó con una primera temporada repleta de acción y giros inesperados. La que no regresa es Luciane Buchanan, que daba vida a Rose Larkin, y cuya evolución de personaje fue bastante criticada por los fans en la segunda temporada.

Y eso que Gabriel Basso, que gracias a esta serie, aumentó exponencialmente su fama, no era para nada un fichaje seguro para dar vida a Sutherland. Así lo explicó el creador de la serie en una entrevista para ScreenRant. "Gabriel llegó muy tarde en el proceso. [En] su primera prueba, tenía esa gran y poblada barba, lo que me descolocó por completo. Estaba como 'bueno, esto no parece un agente del FBI' y todo eso. Estás obligado a ver entre 50-60 pruebas al día y estás escaneando todo rápidamente y como que lo descarté inicialmente basándome en que el look no era apropiado. Entonces, una de los de casting de Sony volvió porque sabía que estábamos teniendo problemas para dar con la gente apropiada y dijo 'puede que quieras mirar de nuevo a estas pocas pruebas', y él era uno de ellos".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 13 de febrero

Rafaela y su loco mundo

Sinopsis: Rafaela es una adolescente disfuncional en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente. Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y viajes en el tiempo; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta.

'Las chicas de oro' + 'El chavo del ocho'. Así define Atresmedia su nueva serie original, con Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, estos tres últimos dando vida a las tres amigas de la protagonista. Una locura surrealista y muy divertida. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes que se ha rodado en localizaciones de Madrid. Humor absurdo marca de la casa, y que cuenta no solo con un reparto en el que encontramos nombres como los de Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo. Es que además hay personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

"En los procesos de mis trabajos, en general, lo paso mal. Acabo y me quedo triste, necesito tiempo para recuperarme y llegó un momento en el que pensé que si lo tenía que pasar tan mal por lo menos que fuera por algo que sintiera que merecía la pena", comentó para Vogue la actriz protagonista sobre uno de sus últimos trabajos, la ficción 'Superestar' para Netflix.

Plataforma: Atresplayer

Fecha de estreno: 15 de febrero

El estafador del amor

Sinopsis: Albert Cavallé, conocido como el “estafador del amor”, tenía una multitud de identidades, se hacía pasar por quien no era con el objetivo de seducir, engañar y estafar tanto económica como emocionalmente a las mujeres que conocía a través de aplicaciones de citas.

Inicialmente esta docuserie se emitió en 3Cat, sobre un auténtico estafador, muy similar al documental de Netflix 'El timador de Tinder'. Con siete sentencias desfavorables y nueve absoluciones, el seductor que engañaba a mujeres por Tinder tiene aún tres casos pendientes. Y es que iba a sacando dinero a todas sus víctimas, a base de amenazar con suicidarse. "Me hacía sentir especial desde el primer momento. Justo cuando sonaba mi despertador, recibía su mensaje de 'buenos días'", explicó una de sus víctimas en un programa de 'Equipo de investigación'. Es que el estafador llegó a hacerse pasar por un médico que trabajaba en Yemen. "Hicimos tres videollamadas. Se cortaba muy rápido y se escuchaba muy mal. Me decía que, como estaban en guerra y apenas tenían cobertura, era normal que se cortara". En esta docuserie se repasa todos los engaños que hizo este hombre, que se hacía llamar Román, para llegar al corazón de sus víctimas... y a sus carteras.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 16 de febrero

Soy Gordon Ramsay

Sinopsis: Acompaña al famoso chef Gordon Ramsay mientras compagina su vida familiar, su imperio mundial y su proyecto más importante hasta el momento.

Gordon Ramsay no necesita presentación a estas alturas. No solo es uno de los chefs más reconocidos de la actualidad (acumula 17 Estrellas Michelín), sino también una gran estrella televisiva. Era cuestión de tiempo que alguna plataforma de streaming indagara un poco más en su vida para acercar al chef al gran público. Y de eso va 'Soy Gordon Ramsay'. Durante seis episodios acompañamos al polémico chef en la apertura simultánea de cinco experiencias culinarias dentro del edificio 22 Bishopsgate, uno de los más altos de la capital británica. Pero es que es la primera vez que Ramsay permite a un equipo de grabación acercarse tanto a su vida, a su día a día, y sin ningún tipo de filtros, mostrando el equilibrio que tiene que hacer entre su carrera profesional, su labor como esposo, y como padre.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 18 de febrero

Paradise (Temporada 2)

Sinopsis: Tras el impactante final de la primera entrega, la historia da un salto temporal de tres años. Nos situamos en un escenario post-apocalíptico donde el rastro de «El Día» sigue presente en cada rincón. La trama principal se bifurca: por un lado, seguimos a Xavier en una odisea global para encontrar a Teri, un viaje que nos servirá para descubrir cómo ha logrado sobrevivir la humanidad en este tiempo de caos y aislamiento.

Mientras tanto, dentro de la ciudad, la tensión es una olla a presión. El búnker no solo lidia con las cicatrices físicas y psicológicas de los eventos pasados, sino que la convivencia social se vuelve insostenible. Los secretos que cimentaron la creación de esta supuesta civilización perfecta empezarán a salir a la luz, revelando que los orígenes de Paradise son mucho más oscuros de lo que nadie se atrevía a imaginar.

Quizá con esta temporada 2 de 'Paradise', la serie esté más cerca de 'Silo', la ficción de AppleTV, de lo que estuvieron los primeros episodios. Desde luego fue una de las sorpresas de la temporada, y en estos nuevos capítulos, vamos a explorar la vida más allá del búnker. ¿Qué queda de la humanidad? ¿Cómo está la Tierra ahí fuera? El personaje de Sterling K. Brown es el que se encargará de enseñárnoslo. Dan Fogelman sigue siendo el creador tras esta peculiar historia de ciencia-ficción.

"Antes de mostrarle el guion a nadie, se lo enseñé a dos de mis coguionistas y productores de la serie, John y Scott. Nos sentamos en una habitación durante tres semanas y hablamos detalladamente sobre cómo sería la serie, antes de que me dieran la luz verde para hacerla. Miramos las conferencias mas escalofriantes que puedes encontrar en Ted Talks sobre todas las conspiraciones que involucran al mundo. Hubo momentos en que nos pusimos a investigar cosas que yo temía que me pusieran en una lista de los más buscados. Hablamos mucho sobre conspiraciones políticas y luego nos sentamos a hablar con un sociólogo y profesor del que olvidé el nombre. Él nos escribió un documento de 50 páginas diciéndonos lo que haría un sociólogo si se encontrara frente a una situación similar a la que propone nuestra serie", contó su creador en una entrevista para La Vanguardia.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 23 de febrero

Los Bridgerton (Temporada 4 - Parte 2)

Sinopsis: La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Esta temporada 4 se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict, interpretado por Luke Thompson. Y ahora llega la parte 2, en la que ya se ha confirmado que estará de vuelta Jonathan Bailey, dando vida de nuevo a Anthony Bridgerton; pero también volverá Simone Ashley, interpretando a Kate Bridgerton. Aunque todo parece indicar según las imágenes que hemos podido ver, que su regreso será para el final de esta temporada. Todos los fans tenían el miedo de que abandonara la serie, pero el año pasado ya confirmó que no entraba dentro de sus planes. "Nunca he sido alguien que diga: 'Gracias, adiós'. No está en mi naturaleza", explicó en una entrevista de presentación de 'Wicked'.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 26 de febrero

Monarch: El legado de los monstruos (Temporada 2)

Sinopsis: La próxima tanda de episodios continuará teniendo el destino de Monarch —y del mundo— en juego, llevándonos desde la Isla Calavera de Kong así como a un pueblo en cuyas aguas habita un titán Mítico mientras los efectos del pasado generan repercusiones en el presente.

Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm vuelven a verse las caras con titanes como Godzilla o King Kong en esta segunda entrega de episodios que corren a cargo de Apple TV. El conocido como 'Monsterverse' sigue añadiendo capas a su universo audiovisual. No solo con películas sino con el origen de todo, contado en esta serie, que ahora nos trae 10 nuevos episodios, a razón de uno semanal, hasta culminar en ese gran final el 1 de mayo. La primera temporada terminó por todo lo alto. Eso sí, con Kurt Russell quedándose atrás en la llamada Tierra Hueca, y aunque parecía que había muerto... nunca debemos dar por muerto a Kurt Russell, que nos sirva de lección. Además, en esta nueva temporada, veremos al Titán de los Titanes, y sí, va a poner en jaque a la Tierra una vez más.

"Algo que es muy divertido en esta serie y que ha generado mucho debate es que te da la oportunidad de aprender sobre estos monstruos a través de los personajes, particularmente en los primeros episodios. Y eso es algo que nunca se había hecho en el cine con ellos, en donde el eje estaba puesto exclusivamente en los monstruos. Eso nos llamó la atención en la propuesta, la posibilidad de explicar quién era nuestro personaje", contó el propio actor sobre su decisión de fichar por esta franquicia (en una entrevista para La Vanguardia).

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 27 de febrero

The 'Burbs

Sinopsis: Ambientada en los suburbios de hoy en día, sigue a una joven pareja que regresa a la casa de la infancia del marido. Su mundo se tambalea cuando unos nuevos vecinos se mudan a la casa de al lado, sacando a la luz viejos secretos del callejón sin salida, y nuevas amenazas mortales rompen la ilusión de su tranquilo vecindario.

Keke Palmer quizá sea una de las actrices más divertidas de la actualidad. Su timing cómico es envidiable. Pero también es capaz de mezclar géneros, como demostró en 'Nope' de Jordan Peele'. Ahora se atreve con un remake del clásico de los 80 'No matarás... a tu vecino', que protagonizó Tom Hanks. Aquí se le da un lavado de cara, y se actualiza la historia para acercarla a las audiencias actuales. La serie estará dirigida por Rachel Goldberg ('Agatha, ¿quién si no?'), Yana Gorskaya ('Lo que hacemos en las sombras') y Nzingha Stewart ('Daisy Jones & The Six'). Una comedia de humor ácido y divertido que funciona perfectamente, y que nos llega gracias a SkyShowtime este mes de febrero.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 27 de febrero

Más estrenos mensuales: