El anuncio de Mediaset sobre la emisión de 'Allá Tú' para contraatacar al día del bote histórico de 'Pasapalabra'

Roberto Leal no será el único que viva una jornada de infarto este jueves 5 de febrero con la entrega del histórico bote de 'Pasapalabra' en Antena 3. Tal y como ha comenzado a promocionar Telecinco, 'Allá tú' también tiene una importante cita con la audiencia ese mismo jueves, pues será cuando entreguen el mayor premio de su nueva etapa en la cadena con Juanra Bonet al frente.

Sin embargo, los concursos, que a menudo compiten diariamente en la misma franja horaria, aparcarán su rivalidad este jueves, viviendo sus respectivas entregas históricas a distintas horas. Y es que, en lugar de descifrar quién se hará con el bote de más de 2.7 millones de euros de 'Pasapalabra' en su horario de emisión habitual a las 20:00 horas, el concurso presentado por Roberto Leal saltará un año más al prime time.

Manu o Rosa, ¿quién será el ganador? 😮



💸 La próxima semana sabremos quién se ha llevado el mayor bote de la historia de #Pasapalabra.



¡No te lo pierdas! 📺

https://t.co/kvnwNkLmTt pic.twitter.com/tLmFbWAX7q — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 30, 2026

'Allá tú' repartirá el mayor premio de su nueva etapa en Telecinco el mismo jueves que 'Pasapalabra' entrega su bote histórico

Durante su banda de emisión habitual en la programación, Antena 3 emitirá un especial centrado en los más de 300 duelos que han vivido Rosa Rodríguez y Manu Pascual durante más de un año. Una manera de calentar motores antes de la entrevista de los dos concursantes en 'El Hormiguero' a las 21:45 horas y más tarde, el desenlace final del Rosco a las 23:00 horas, cuando se conocerá el ganador del codiciado premio.

Con el foco del prime time reservado para el esperado duelo final de 'Pasapalabra', Telecinco tratará de acaparar su franja habitual de las 20:00 horas con una emisión que ya han comenzado a promocionar en la cadena. Juanra Bonet entregará el mayor premio del programa desde que arrancaron su nueva etapa en las tardes de la cadena a mediados de enero. "¡Allá tú! juega por el premio más grande de la temporada", ha adelantado Mediaset sobre el programa de este jueves.

Y es que, en la promo lanzada por Telecinco, un concursante rechaza una oferta de 42.000 euros de la banca, una cifra jamás vista en esta nueva etapa del concurso. Así, las cifras de la emisión de este jueves se elevan hasta los 50.000 y 75.000 euros en juego en distintas cajas, disparando la expectación por el premio que se llevará finalmente el concursante de 'Allá tú' tras jugar al azar.

El anuncio de Mediaset busca contraatacar al evento televisivo que supondrá el especial de 'Pasapalabra' en prime time, donde uno de los concursantes completará finalmente las 25 palabras del rosco tras más de un año de rivalidad, poniendo fin al enfrentamiento más longevo de la historia del concurso en Antena 3. Una estrategia de la cadena que a menudo se ha traducido en un éxito rotundo en audiencias, consiguiendo un 30,1% de share y 3,2 millones de espectadores con la victoria de Óscar Díaz en 2024.