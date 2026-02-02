Juanra Bonet se duplica en Mediaset con su regreso al programa 'Lo sabe, no lo sabe' doce años después

Después de que Juanra Bonet haya regresado a Mediaset como fichaje para ponerse al frente de la nueva etapa de '¡Allá tú!', el grupo ha querido hacer un regalo a todos los seguidores de 'Lo sabe, no lo sabe', el concurso de Cuatro que actualmente conduce Xuso Jones y cuya primera etapa condujo el catalán entre 2012 y 2013.

Así, tal y como ha avanzado el propio Juanra Bonet, el presentador visitará 'Lo sabe, no lo sabe' este mismo miércoles 4 de febrero a partir de las 18:30 horas en Cuatro.

Con ello, Mediaset aprovecha la vuelta de Juanra Bonet al grupo para hacer un guiño a los fans del formato y al propio catalán que fue el encargado de conducir con éxito el concurso cuando se emitía en el access prime time de la cadena entre 2012 y 2013.

De esta manera, por primera vez Juanra Bonet y Xuso Jones compartirán pantalla. Lo harán en una entrega que se grabó recientemente en La Vaguada, uno de los centros comerciales más históricos de Madrid.

En la promo, se aprecia muy buen rollo entre Xuso Jones y Juanra Bonet, que no duda en hacer varios guiños a '¡Allá tú!' primero pronunciando el "presentador al aparato" que dice cada vez que la banquera llama al teléfono y después cantando el "euros, euros dubidú si no los quieres allá tú" de la sintonía del concurso de las cajas.

Este guiño a la historia de 'Lo sabe, no lo sabe' con el encuentro de sus dos presentadores llega justo cuando el concurso vive su mejor momento en las tardes de Cuatro tras haber superado el 6% en sus últimas entregas y habiendo incluso superado a 'Más vale tarde' en varias ocasiones.