Jorge González deja clara su postura sobre la marcha de España en Eurovisión y hace una doble lectura

Jorge González vive uno de los momentos más dulces de su carrera tras alzarse con el triunfo en 'Bailando con las estrellas'. Su victoria en el programa de Telecinco lo ha devuelto al centro del foco mediático. El artista, que ya había ganado 'Tu cara me suena' y había sido finalistas de otros formatos, ha vuelto a demostrar su versatilidad, consolidando así una imagen de resiliencia y talento total.

Este éxito televisivo llega después de su paso por el 'Benidorm Fest 2024', donde defendió "Caliente", una propuesta que lo situó entre los favoritos del público y estuvo a punto de representar a España en Eurovisión. Aunque finalmente no logró alcanzar el billete hacia Suecia, su actuación volvió a ponerlo en la conversación nacional, recuperando el apoyo de una comunidad eurofan que lleva años siguiéndole la pista y que vio en él una apuesta sólida para el festival.

Y en medio de esta nueva ola de popularidad, ha estallado la noticia: España se retira de Eurovisión 2026 tras más de seis décadas de participación. Con el país fuera del certamen que él tanto ha perseguido, hablamos en exclusiva con Jorge sobre estos temas. ¿Qué piensa alguien que ha luchado por representar a España justo cuando el país decide no competir? En esta entrevista con El Televisero durante la Coronación de 'Drag Race España', en la que ganó la drag queen Satín Greco, Jorge hace balance de su paso por 'Bailando con las estrellas' y reacciona al irrisorio premio que ha ganado tras ganar.

Jorge González, ganador de 'Bailando con las estrellas', ¿qué tal estás?

Emocionado, contento, un poco recuperándome con resaca emocional, con todo lo que ha pasado durante esta semana, pero bien, saliendo al mundo ahora.

¿Cómo viviste esa gala final del programa?

Con mucho estrés, la verdad. Había mucho que hacer, había mucho que bailar, había compañeros increíbles y, sobre todo, emocionado, muy emocionado.

Cuando empezó 'Bailando', ¿tú te visualizabas ganando? Porque has participado en muchos concursos y a veces te has quedado a las puertas de ganar

Yo lo que tenía a mi favor era que yo nunca había estado nominado. Entonces algo en mi cabeza decía: "A ver, si no he estado nunca nominado es que el público me está votando mucho". Pero claro, todo podía pasar. Entonces, una parte de mí sí me decía: 'Probablemente tenga apoyo, pero no tanto como para ganar a Anabel', que tenía el apoyo máximo del público. Entonces, era como el yin y el yang.

En este programa no hay premio, aunque tú tienes el trofeo, entendemos que el caché se paga bien.

Bueno, nos pagan... A algunos mejor, a otros peor, pero nos pagan, es lo único que recibimos. Cada semana que tú logras pasar es tu sueldo y ya está, pero no hay un premio final. Que digo: "He ganado dos concursos importantes en España y ninguno con un premio económico". ¿Tú te crees que esto es normal?

Justo hemos visto días que Jesús Vázquez ha saltado a Televisión Española tras finalizar el concurso. ¿Sabíais algo de esto? ¿Cómo está él?

Él está, yo creo, en un momento muy dulce de su carrera. Creo que lo ha hecho todo en España. De hecho, tiene un Guinness Record con haber sido el presentador que más programas ha presentado y él está para permitirse lo que él quiera. Entonces, yo me alegro por él porque le vi emocionado, le vi contento y yo creo que el Benidorm Fest, en este caso, necesitaba alguien de peso como es Jesús Vázquez y viene como anillo al dedo.

Jesús se va a un proyecto, el 'Benidorm Fest', en el que tú has concursado, ¿le has dado algún consejo?

Ya nos hemos hablado, ya me ha dicho: 'Oye, que te espero también por aquí', así que no, que disfrute, que el público eurofan lo vive todo muy a tope. Y él es eurofán, a él le gusta mucho 'Eurovisión' y me mostró su disconformidad cuando yo no gané, que fue como: "Deberías de haber ganado". Él iba conmigo a muerte.

La noticia del momento es que España no irá a Eurovisión. ¿Cómo lo recibes tú, que eres un amante de este programa?

Por una parte mal, porque creo que todos los que nos gusta Eurovisión soñamos con esa semana completa de reunirte en casa para ver Eurovisión, pero por otro lado lo veo positivo, creo que hacía falta dar ese golpe encima de la mesa y decir que no estamos conformes y no vamos a compartir lo que se supone que es un día de unión con algo que está predicando totalmente lo contrario. Entonces, veo muy bien la posición.

Y por el lado contrario, entendemos que el Benidorm Fest va a coger mucha más fuerza, mucha más personalidad, porque no va a depender de Eurovisión. ¿Qué consejo le darías a los responsables del Benidorm Fest ahora que no vamos a depender de Eurovisión?

No, consejo no, yo creo que el Benidorm Fest está en un momento en el que se está haciendo un hueco. Creo que es la oportunidad para demostrar que 'Benidorm Fest' no necesita ir a Eurovisión para ser una puerta a la música. Estamos viendo cómo muchos artistas que hemos pasado por el Benidorm Fest no nos paran de llover ofertas. Entonces, yo creo que es la oportunidad perfecta para decir: "Oye, no necesitamos ir a Eurovisión para crear nuestro propio certamen". Vamos, es más, yo invitaría a que en los próximos años se le inviten a otros países. Yo participé en uno que se llama 'New Wave', en Rusia. Rusia, que tampoco pega mucho con la conversación, y éramos como de diferentes países, pero era su propio festival, así que ahí quedé tercero.