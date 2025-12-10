Blanca Paloma no escatima en decir lo que piensa de la decisión de España de abandonar Eurovisión

La retirada histórica de España de la próxima entrega de Eurovisión, que tendrá lugar en Viena el próximo mayo de 2026, continúa generando reacciones del mundo del espectáculo, especialmente de aquellos ligados al universo del certamen. La última en sumarse ha sido Blanca Paloma, que compitió por el micrófono de cristal en 2023 y no ha dudado en mojarse sobre la tajante determinación de RTVE.

El pasado jueves, José Pablo López, presidente de la corporación pública, hacía oficial la retirada de nuestro país del certamen de canciones después de que la UER apoyase durante su última asamblea la permanencia de Israel en el festival. Así, RTVE se ha mantenido firme en su condena de la masacre que continúa perpetrándose en territorio Palestino y ha dicho 'hasta aquí' a la injerencia del gobierno israelí en el popular concurso.

Blanca Paloma aplaude la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión ante la participación de Israel

Una decisión de la que Blanca Paloma, que representó a nuestro país en 2023 con su tema 'Ea ea', se ha hecho eco durante su último encuentro con los medios. "Estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado Televisión Española", ha comenzado explicando la intérprete ante los micrófonos de Europa Press, reafirmando su apoyo al ente público, que no concursará en el festival por primera vez en sus 70 años de historia.

Blanca Paloma apoya la decisión de España de no participar en Eurovisión: "Es el momento en el que hay que plantarse y a mí me enorgullece. Posicionarse no siempre es cómodo, te puede cerrar puertas, pero yo creo que es muy necesario" https://t.co/mjtd8uTbmf pic.twitter.com/6DfkLmgYYv — Europa Press (@europapress) December 10, 2025

"Es una decisión muy dura para todos los que seguimos Eurovisión y todos los que hemos participado y sabemos lo importante que es para los artistas y para los eurofans", ha aseverado la cantante, que consiguió el puesto 17 en su paso por Eurovisión, año en el que Israel terminó ocupando la segunda posición del ranking con 'Unicorn' de Noa Kirel.

Así, Blanca Paloma ha reflexionado también sobre lo necesario que es que artistas y personalidades influyentes se posicionen en una causa de estas dimensiones. "Pero creo que es el momento en el que hay que plantarse y a mí me enorgullece la verdad. Posicionarse no siempre es muy cómodo, te puede cerrar puertas, pero creo que es muy importante y muy necesario, así que es lo mínimo que puedo hacer", ha terminado señalando la artista.

Cabe recordar que la intérprete ya mostró públicamente su apoyo a RTVE aplaudiendo la determinación del ente tras la negativa de la UER a eliminar a Israel de la competición. "Todo mi apoyo a la decisión histórica de RTVE frente a la participación de Israel en Eurovisión", escribió la cantante en su perfil de X reaccionando al anuncio oficial de la corporación sobre la retirada de España.

Todo mi apoyo a la decisión histórica de @rtve frente a la participación de Israel en Eurovisión https://t.co/TuIVFEVo24 — Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb) December 4, 2025

De igual forma, durante la gran final de Eurovisión este pasado 17 de mayo, Blanca Paloma también se pronunció en redes sobre uno de los momentos más comentados de la emisión: el mensaje que RTVE lanzó al inicio de la gala pidiendo justicia para el pueblo palestino y condenando el silencio en el festival. "Se tenía que decir y se dijo", subrayó la artista aplaudiendo la iniciativa de RTVE.