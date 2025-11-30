A la tercera va la vencida: 'Bailando con las Estrellas' corona a Jorge González como ganador en Telecinco 20 años después

Tras la doble expulsión de Blanca Romero y Tania Medina la semana pasada, 'Bailando con las estrellas' ha celebrado este sábado 29 de noviembre la gran final de su segunda edición en Telecinco. Ha sido una gala muy especial en la que Jorge González, Nerea Rodríguez, Nona Sobo y Anabel Pantoja han luchado por la victoria. Y finalmente, la pareja ganadora ha sido la formada por Jorge y su bailarina Gemma Domínguez.

El talent presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza nos ha deleitado con una gala de muchísimo nivel y con gran tensión por saber qué iba a pasar después de que Anabel Pantoja se clasificara para la final con acusaciones de ltongo" al ser una de las grandes favoritas del público y de las menos valoradas por el jurado como ya sucediera la edición anterior con Bruno Vila.

Durante la gala final de 'Bailando con las estrellas 2025', los cuatro finalistas han hecho su último gran esfuerzo defendiendo tres coreografías cada uno: un baile elegido por el jurado entre sus mejores actuaciones del concurso, otro escogido por la propia pareja de entre los ya interpretados, y un tercer número completamente nuevo, creado por cada concursante junto a su maestro, en la que podrán innovar mezclando estilos para sorprender al jurado y a la audiencia.

Tras cada baile, el jurado formado por Inmaculada Casal, Gorka Márquez, Blanca Li, Pelayo Díaz y Julia Gómez Cora otorgaba sus votos a cada uno de los finalistas.

Tras los votos del jurado la clasificación quedaba de la siguiente manera. En primera posición se situaban Nerea y Genís Betriain con 100 puntos tras lograr dos plenos. La misma puntuación conseguían Jorge González y Gemma Domínguez.

Muy cerca en tercera posición se quedaban Nona Sobo y Max Stryjski con 95 puntos tras conseguir 47 votos en el primer baile y 48 en el segundo. Mientras que Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca se situaban en cuarto lugar con 73 puntos tras obtener 37 y 36 votos respectivamente.

Después del tercer baile, en el que Anabel Pantoja conseguía al fin que varios jueces le otorgaran 10 puntos, todo daba un vuelco tras sumarse los votos del público. Así, Nerea Rodríguez se quedaba en cuarta posición tras ir primera durante toda la noche. Mientras que Nona Sobo se hacía con la tercera plaza.

De esa manera, la victoria quedaba en manos de Jorge o Anabel. Y finalmente era el cantante el que conseguía alzarse con el triunfo como ya lo lograra hace cuatro años cuando ganó 'Tu cara me suena' dejando a Anabel Pantoja en un sorpresivo segundo lugar.

Una victoria que hace que Jorge González consiga por fin ganar un concurso de Telecinco por primera vez tras su debut en 'Operación Triunfo' hace 20 años e intentarlo después en 'La Voz', donde se conformó con la segunda plaza.