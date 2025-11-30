'Bailando con las Estrellas' echa el cierre en Telecinco con una audiencia que deja claro si renovará por otra edición

'Bailando con las Estrellas' echó el cierre a su segunda temporada en Telecinco con éxito de audiencia al promediar un 14% de share y 1,1 millones de telespectadores de media en su gala final, que culminó coronando a Jorge González como ganador absoluto de la temporada con la máxima puntuación del jurado y también del público a través de sus votos.

Se trató de su segunda mejor cuota de pantalla por detrás del estreno (14,5%), pero en espectadores fue máximo de temporada. Así, el desenlace del concurso, no exento de polémica por la clasificación de Anabel Pantoja, en segundo puesto por delante de Nona Sobo (tercera) y de Nerea Rodríguez (cuarta), propició que la edición haya cerrado en total con un 12,4% de media.

Mejora así el 10,8% de la anterior edición en Telecinco (+1,6) y también se impone al 11,9% que promedió 'Bailando con las Estrellas' en su primera etapa en La 1 de TVE. Cifras que permiten su renovación por otra temporada en 2026 con una gran seguridad. Eso sí, en un contexto de caída progresiva del consumo televisivo, registra el peor número de televidentes (921.000).

Por su parte, 'La Ruleta de la Suerte Noche' fue líder y lo más visto de la noche con un 11,6% y casi 1,2 millones de fieles en Antena 3, arrebatándose de este modo el liderazgo al talent show de Mediaset, conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, en su franja de emisión.

Por último, la serie 'La Frontera' protagonizada por Javier Rey se estrenó en La 1 de TVE tras varios meses ya disponible en Amazon Prime Vídeo con un 9,6% y cerca de 900 mil espectadores. Ese es el promedio que cosecharon los tres capítulos que la cadena pública decidió emitir del tirón.

Destacable fue el dato de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo, que reafirma su mejor momento de la temporada ya que por cuarta semana consecutiva se situó por encima del 7%de cuota de pantalla al anotar un gran 7,1% y casi 600 mil seguidores.