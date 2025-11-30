Clamor por el puesto de Anabel Pantoja en la final de 'Bailando con las estrellas': "Tongo, es una aberración"

Después de que la semifinal de 'Bailando con las estrellas' estuviera marcada por las acusaciones de "tongo" por la clasificación de Anabel Pantoja y la expulsión de Tania Medina a pesar de su escaso nivel como bailarina; este sábado había mucha expectación por ver si la sobrina de Anabel Pantoja conseguía darle la vuelta al marcador y convertirse en la ganadora repitiendo la épica que ya alcanzó su gran amiga Belén Esteban en '¡Más que baile!'.

Anabel Pantoja ha tenido que realizar tres bailes al igual que Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo. En los dos primeros bailes, la sobrina de Anabel Pantoja quedaba en cuarta posición para el jurado tras obtener 36 y 37 votos.

Sin embargo, tras el tercer baile lograba que dos miembros del jurado de 'Bailando con las Estrellas' le otorgaran diez puntos, la máxima puntuación. Ese veredicto sumado a los votos del público hacía que la ex colaboradora de 'Sálvame' superara tanto a Nona Sobo como Nerea Rodríguez, a pesar de que ambas habían realizado mejores coreografías y eran más votadas por el jurado.

Anabel recibe sus primeros dieces con su baile final 💯



⭐ #BailandoConLasEstrellasFinal

🔵 https://t.co/72MElZhY3I pic.twitter.com/tfd1HNyxSt — Bailando con las estrellas (@bailandoest) November 30, 2025

No obstante, a pesar de contar con el favor del público que vota a través de la app de Mediaset Infinity, Anabel Pantoja no ha podido cumplir su sueño de ganar y se ha quedado a las puertas tras coronarse segunda solo por detrás de Jorge González, que se ha llevado la victoria.

Pese a que no ha sido la ganadora, el hecho de que la sobrina de Isabel Pantoja haya quedado por encima de dos concursantes con mayor nivel como Nona Sobo y Nerea Rodríguez ha levantado muchas ampollas entre una parte del público del programa de Telecinco.

"Es una aberración. Esto debería cambiar para la próxima edición"; "Vergonzoso y delirante que Anabel haya quedado por delante de Nerea y Nona" o "No le han dado el primer lugar para que no cantara tanto el tongazo", han sido algunas de las críticas que se han podido leer de los espectadores en X.

Que Anabel haya quedado segunda por encima de Nona y Nerea incluso de Tania, es una aberración.

Esto debería cambiar para la próxima edición.#BailandoConLasEstrellasFinal — Sandra🤍🎼🏃‍♀️⚽️ (@SandraC80596144) November 30, 2025

No quiero saber lo que se les estará pasando por la cabeza a Nerea y Nona jugándose la integridad física en cada baile con los portes para que quede Anabel por encima de ellas. #BailandoConLasEstrellasFinal — Tu Lapi televisiva. (@ComentandoTivi) November 30, 2025

VERGONZOSO Y DELIRANTE que Anabel haya quedado por delante de Nerea y Nona #BailandoConLasEstrellasFinal — Srta Lunes (@Srta_Lunes) November 30, 2025

#BailandoConLasEstrellasFinal que Anabel haya quedado por delante de Nona y de Nerea es de traca. pic.twitter.com/iJ4zQOqIGo — Alexis Romero🏳️‍🌈 (@alexisromloz) November 30, 2025

Bueno, con un poco de peloteo por parte del presentador y del jurado, pero este sí que sabe bailar. Que Anabel sea segunda sigue siendo un tongo y no habla bien del programa, pero al menos gana alguien que lo merece.



Enhorabuena a Jorge. 👏🏼 #BailandoConLasEstrellasFinal — Air@m (@AiramLP10) November 30, 2025

No le han dado el primer lugar a Anabel para que no cantara tanto el tongazo #BailandoConLasEstrellasFinal — Rosyta 🇨🇺 🇪🇸 (@rosaher54956745) November 30, 2025

Vaya forma de desprestigiar el programa, quedando Anabel 2 °.#BailandoConLasEstrellasFinal — Masede (@masedena) November 30, 2025

Que Nona y Nerea hayan quedado por debajo de Anabel demuestra que la vida no siempre premia el esfuerzo y sí ser la sobrina de...

Menos mal que ha ganado Jorge porque sino ya me bajaría de la vida.#BailandoConLasEstrellasFinal — Vero 🦃 (@Vero_Pavo) November 30, 2025

Vaya putísimo tongo, ojalá la próxima edición no la vea nadie porque es lo que se merecen #BailandoConLasEstrellasFinal — tania 🫂 GUILLE FAVORITO (@tatiblaugrana) November 30, 2025

Anabel por encima de Nona y Nerea...Aunque no gane...ABSOLUTA VERGÜENZA. Pensaba que es un concurso de baile. Y no. #BailandoConLasEstrellasFinal — Dídac Alcántara Buguñá (@DidacA) November 30, 2025

#BailandoConLasEstrellasFinal Enhorabuena Jorge!!!!! a la tercera va la vencida, como dice él!!! bien merecido! Ahora, que quedara la segunda Anabel....para cagarse!!! que vergüenza!!!!quedar por delante de Nona y Nerea. En fin, que se puede esperar de esta cadena!!! criterio 0 — Susan (@susan_org) November 30, 2025

De ahora en adelante para mi los realitis de telecirco están vetados,q quede Anabel por delante de Nona y Nerea Es de Vergüenza. #BailandoConLasEstrellasFinal — caridad mayoral (@Mayolop62) November 30, 2025

#BailandoConLasEstrellasFinal Anabel en segundo lugar es una vergüenza. Es un despropósito que estuviera en la final. Nerea o Nona se merecían ese puesto. Menos mal que ha ganado Jorge que se lo merece y para mí era el mejor. — María José (@marijosemjm) November 30, 2025