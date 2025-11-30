Clamor por el puesto de Anabel Pantoja en la final de 'Bailando con las estrellas': "Tongo, es una aberración"

Después de que la semifinal de 'Bailando con las estrellas' estuviera marcada por las acusaciones de "tongo" por la clasificación de Anabel Pantoja y la expulsión de Tania Medina a pesar de su escaso nivel como bailarina; este sábado había mucha expectación por ver si la sobrina de Anabel Pantoja conseguía darle la vuelta al marcador y convertirse en la ganadora repitiendo la épica que ya alcanzó su gran amiga Belén Esteban en '¡Más que baile!'.
Anabel Pantoja ha tenido que realizar tres bailes al igual que Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo. En los dos primeros bailes, la sobrina de Anabel Pantoja quedaba en cuarta posición para el jurado tras obtener 36 y 37 votos.
Sin embargo, tras el tercer baile lograba que dos miembros del jurado de 'Bailando con las Estrellas' le otorgaran diez puntos, la máxima puntuación. Ese veredicto sumado a los votos del público hacía que la ex colaboradora de 'Sálvame' superara tanto a Nona Sobo como Nerea Rodríguez, a pesar de que ambas habían realizado mejores coreografías y eran más votadas por el jurado.
No obstante, a pesar de contar con el favor del público que vota a través de la app de Mediaset Infinity, Anabel Pantoja no ha podido cumplir su sueño de ganar y se ha quedado a las puertas tras coronarse segunda solo por detrás de Jorge González, que se ha llevado la victoria.
Pese a que no ha sido la ganadora, el hecho de que la sobrina de Isabel Pantoja haya quedado por encima de dos concursantes con mayor nivel como Nona Sobo y Nerea Rodríguez ha levantado muchas ampollas entre una parte del público del programa de Telecinco.
"Es una aberración. Esto debería cambiar para la próxima edición"; "Vergonzoso y delirante que Anabel haya quedado por delante de Nerea y Nona" o "No le han dado el primer lugar para que no cantara tanto el tongazo", han sido algunas de las críticas que se han podido leer de los espectadores en X.
