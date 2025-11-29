El irrisorio e inusual premio que se lleva el ganador de 'Bailando con las Estrellas' y que cuesta creer

'Bailando con las estrellas' ha concluido este sábado 29 de noviembre su segunda edición en Telecinco, la tercera si contamos con la que emitió TVE en el año 2018. Tras 12 semanas de intensa competición, el talent presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza ha celebrado su gran final.

Tras exhibirse con tres actuaciones cada uno y sumarse los votos del jurado y el público, Jorge González, Nerea Rodríguez, Nona Sobo y Anabel Pantoja son los cuatro finalistas que tenían que luchar por la victoria tomando el relevo de María Isabel, la ganadora del año pasado.

Una vez se conozca el veredicto final, muchos espectadores se preguntan ahora con qué premio se alza el ganador de este concurso como suele ser habitual en cada programa. Lo habitual en los concursos en los que participan famosos es que el premio sea solidario y se done a una ONG.

Sin embargo, a gran diferencia de otros formatos como 'MasterChef Celebrity', 'Tu cara me suena' o 'El desafío', en 'Bailando con las Estrellas' no hay compensación económica, ni siquiera benéfica, para destinar a una ONG. Tampoco hay beca formativa para optar a seguir desarrollándose en la disciplina del baile.

De esta manera, el ganador del talent de Telecinco únicamente recibe la satisfacción personal y la gloria de convertirse en el mejor bailarín del programa y el trofeo oficial de 'Bailando con las Estrellas'.