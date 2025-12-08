Hablamos con Satín Greco tras ganar la quinta edición de 'Drag Race España' y ser la primera gitana del mundo en lograrlo

La quinta edición de 'Drag Race España' ha cerrado sus puertas por todo lo alto, siendo la más vista de la franquicia en España y el producto que mejor funciona en Atresplayer. Además, esta quinta temporada ha destacado por su diversidad y por el altísimo nivel de sus once concursantes, que han ofrecido una edición cargada de tramas y llena de talento. Y para poner la guinda al pastel, la gala final ha coronado a Satín Greco, la drag queen gitana y andaluza que emergió como una de las grandes figuras del concurso desde la primera gala, compartiendo desde el inicio su vínculo con el folclore, el transformismo y la cultura española.

Inmediatamente después de haber sido coronada en directo frente a más de 1500 personas, El Televisero ha podido hablar en exclusiva con la nueva superestrella drag española, quien ha dedicado esta victoria a sus 10 compañeras y a su "hermana" Kristal Forever, quien le facilitó poder llegar a la final del concurso gracias a que le entregó su medio corazón, una de las dinámicas de este concurso. También nos defiende entre lágrimas el valor de tener una familia elegida cuando falta la de sangre y dedica también este premio a todas aquellas compañeras que ya no están.

La competencia en esta quinta edición ha sido brutal, con mucha rivalidad en los retos de comedia, de costura, de interpretación y pasarela. Y a la final han llegado las mejores: Satín Greco, Margarita Kalifata, Laca Udilla y Nix. Satín nos explica cómo ha vivido esta final, reivindicando que “España es todo”, y que la corona que lleva a partir de ahora es profundamente española, no solo por lo simbólico, sino incluso en sus vestidos: piezas diseñadas por Antonio Arcos, Antonio Acosta y Francisco Alegre. “Andalucía entera”, como nos dice. Respecto al lip sync final contra Margarita Kalifata, Satín asegura que era un momento que no quería vivir, porque la admira profundamente, y asegura que si ella no hubiese ganado, habría querido que ganara Margarita.

Satín se convierte así en la primera drag gitana coronada en la historia del formato, un hito que ella misma subraya como “raza, arte y avanzar”, y sobre todo destaca la “visibilidad” de este triunfo, “un paso más hacia la libertad”, para el mundo trans, el transformismo y todas las personas que, como ella, llevan años luchando por existir con dignidad en los escenarios. Por último, Satín nos confiesa en qué va a gastar los 50.000 euros el premios y acaba con el mensaje que quiere trasladar en su reinado: “Todo llega y espero que las tortas de hoy en día sean los maquillajes de muchas del futuro".

Satín Greco, enhorabuena. Eres la nueva superestrella Drag Española

Estoy en shock. He llorado todo lo que tenía que llorar y me he quedado como nueva. Bueno, nueva superestrella Drag española, pero esto es por mis 10 hijas, por mi hermana Kristal Forever, por toda esa gente, que en el escenario no me ha dado tiempo a dar gracias a todo el mundo, pero por toda esa gente que no veis y que siempre nos está ayudando en todo este proceso, que es mucho, y aparte, desinteresadamente, y a toda la gente que hace posible que 'Drag Race' esté en este pedazo de país como es España.

Satín, esta corona, has dicho, es española. ¿Qué significa para ti?

España es todo. Bueno, en verdad es la palabra España, titular. La palabra España, todo lo que requiere de nuestro pedazo de país y de la quinta temporada de 'Drag Race España'. Aunque os creáis que no, si las once no llegamos aquí, es todo un mano a mano.

¿Y para ti qué es esta corona? ¿Qué significa para ti?

Para mí, sinceramente, es... me has pillado. Muy buena pregunta, pero me has pillado. Es la primera vez que gano algo que no sea pesetita después de actuar. ¿Por qué no me lo preguntas mañana esto? Esto es el trabajo de muchos años, de muchas noches y llevo mucho tiempo apoyando siempre el travestismo, el transformismo, a las drag queens, esto va por el mundo trans. Ya voy a llorar otra vez. Perdón. Me pongo muy fea cuando lloro, muy mayor. Y también va por toda la gente, todas las personas transgénero de toda la bola terráquea, de todo el mundo, porque esto es un paso más hacia la libertad. Que tengamos visibilidad, a que la gente aprenda que somos personas totalmente normales y aptas para todos los públicos. Nosotras, para la gente que no lo sabe, somos personas y tenemos familia, tenemos sobrinos, que encima ven el programa. Entonces, esto es un paso más hacia la libertad y hacia al derecho de estar donde tenemos que estar, no hay más.

Yo te tengo que decir que para mí no sois personas normales, sois artistas

Por eso no somos normales, porque somos artistas (ríe).

Cuéntanos un poquito sobre el vestido que has elegido para la coronación. ¿Por qué este vestido?

Este es de mi Antonio Arcos, que es mi diseñador de cabecera. El que me aguanta, el que me hace todo, aparte, como el que cosía a Rocío Jurado, que no le toma ni medidas. Pues él a mí no me toma ni medidas, mi Arcos. El dorado ha sido de Antonio Acosta, un diseñador maravilloso granadino. Y el primer vestido que he sacado es de Francisco Alegre y su marido Juan David, que son sevillanos. Y mi Arcos, que es de Huelva, o sea, Andalucía entera o casi Andalucía entera está en esta noche tan maravillosa que hemos vivido.

He tenido delante a toda tu familia durante la coronación, a tu familia elegida, que es algo de lo que tú has hablado muchísimo en el concurso. ¿Por qué es importante para ti la familia elegida?

Cuando una persona no tiene familia... (llora) Cuando una persona no tiene familia directa, de sangre, que aunque no estén presentes, están ahí arriba, esto lo han hecho ellos. Y sobre todo para mi familia elegida, que son los que te aguantan todo. Te aguantan más, ya lo dije en un capítulo y lo vuelvo a repetir, las familias elegidas son los que te aguantan más que a su propia sangre. Y no hay mejor regalo en el mundo que tener una familia elegida, de verdad. Así que esto también es por ellos, aunque el cetro sea de mi Margarita Kalifata. Pero todo esto y estos meses que hemos estado allí dentro es por todos ellos, que han estado ahí detrás apoyándome incondicionalmente con mis bajadas, mis subidas, mis nervios, mis malas formas, porque es un proceso duro, la verdad, y muy largo. Así que por todos ustedes, de verdad, gracias por estar ahí siempre apoyándome, gracias, y sobre todo a todas mis amigas, compañeras, evidentemente, pero amigas. Gracias, de verdad, muchísimas gracias.

Satín, te hemos visto dentro de Rocío Jurado, dentro de Lola Flores...

Lo poco que he podido porque hoy ha sido locura mental total, vamos.

Has reivindicado también mucho el mundo gitano. ¿Qué significa también para una persona gitana ganar un concurso como este?

Raza, raza y arte y avanzar, avanzar, porque es una raza muy bonita, con sus propias leyes, sus propias costumbres y poquito a poco, aunque vayan muy lentitos, está abriéndose mucho y está en el lugar que tiene que estar, aunque no haya llegado adonde tiene que estar. Pero es visibilidad. Esto es visibilidad. La palabra visibilidad, en general, no hay sexos. La palabra, lo que significa la palabra. Así que por todos ustedes, de verdad que sí.

Esta edición es la primera que la ganadora gana 50.000 euros. ¿Qué vas a hacer con el premio?

Hay que decir la verdad, 41.000 euros. Hacienda somos casi todos. Lo primero, pagar todas las deudas, que hay unas cuantas. Ya no solo las deudas de los trajes y de todo lo que veis, sino pagar a personal, seguridad social, la cuota de autónomo, todo lo que tiene una persona normal cuando se baja de un escenario, no un artista, que también. Quiero quedarme limpia de deudas. Yo tengo una edad ya estupenda. Estoy entre los 40 y la muerte, entonces yo ya me tengo que guardar... Cariño, yo ya tengo que guardarme la espalda. Me quedan diez años nada más, una mierda... Estar retirada, hacer lo que a mí me apetezca o pueda o me dejen. Pero primero pagar deudas y quedarme tranquila. ¿Y un capricho? un capricho seguro. Invertir también, que es muy importante invertir y no malgastar el dinero. Y si me queda algo, voy a llevar a mis niñas... Nos vamos a ir a una retirada porque nos lo merecemos. Lo más barato que haya. Es que mi casa tampoco es tan grande, pero un cocido las debo. Iba a decir a todo el que quiera, pero como diga esto va a pasar como con la boda de Lolita. Voy a tener en San Blas una cola que pa qué. Pero sí, sí, irán pasando. Iréis pasando por Villa Greco a comeros ese cocido tan famoso.

Te has enfrentado en el lip sync final a Margarita Kalifata. Si no hubieras ganado tú, ¿a quién te hubiera gustado a ti ganar?

Margarita. Para mí ha sido un momento... que llevo como cosa de un año y pico que llevamos esperando este momento, que no quería, o sea, no tenía ni pizca de ganas de vivir este momento, y mucha de la gente que nos conoce más personalmente, ha estado con nosotras, saben que para mí este momento era el único que no quería ver. Además, que no quería pasar.

Os habéis enfrentado dos veces a lo largo del concurso, no sé si esto ha pasado alguna vez...

Una de ellas, por mi culpa, inconscientemente, porque luego ya fui consciente de lo que había liado y me dio mucha causa por Margarita, la verdad. No se merecía haber estado ahí, pero hija, yo soy así, soy imprevisible y soy géminis. Entonces, como una buena géminis, cariño, nunca sabes lo que a una la va a pasar, ni vais a saber nunca por dónde voy a salir. Pero para lo bueno y para lo malo. Yo soy igual de loca para una cosa que para otra. Si no, pregúntale a mi gente ahora cuando me vaya. Este cetro es de Margarita y, evidentemente, de las 11, de las 11, porque yo no sé en las demás temporadas, pero conmigo ha sido muy fácil por ellas. De verdad, ellas han hecho que yo esté aquí, sinceramente.

¿Cuál te gustaría que fuera el mensaje de tu reinado? ¿Qué te gustaría decir a la gente con esta corona, con este cetro, con estos 41.000 euros?

Cari, que todo llega. Todo llega y en la vida no hay que tener prisa. No hay que tener prisa, aunque cuando somos muy jóvenes queremos correr mucho. Es verdad que cuando cumples una edad, me imagino que le habrá pasado a todo el mundo que ya ha empezado a cumplir los 40 en adelante, que no solo te duelen las rodillas cuando cambia el tiempo, que es verdad, aunque no os lo creáis, es verdad. Son tantos años de lucha, de trabajo, por muchas que no pueden estar aquí, y las que no pueden estar porque están presentes, pero hay muchas que no están. Entonces, también para ellas, para todas las que anteriormente han hecho que sus tortas fueron nuestros maquillajes. Entonces, espero que las tortas de hoy en día sean los maquillajes de muchas del futuro. Así que por el futuro. Por el futuro. Y por todas esas que estáis ahí detrás, todo se consigue, todo se puede. Hay que tenerlo aquí. Hay que tenerlo aquí (en las tripas), y, si lo tienes, y aparte que te toquen tan buenas compañeras como me han tocado a mí, que eso ya os va a costar más, sobre todo para la de la sexta, pero ojalá, así que arriba España y arriba 'Drag Race'.

¡Enhorabuena! Feliz reinado

Gracias, España