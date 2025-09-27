Supremme de Luxe avanza lo que se verá en la quinta edición de 'Drag Race España': "Yo no concursaría"

La quinta temporada de 'Drag Race España' llega este domingo 28 septiembre a Atresplayer y promete ser la más ambiciosa hasta la fecha. En esta edición, el premio para la ganadora aumenta hasta los 50.000 euros, elevando aún más la competitividad de las participantes. Como es tradición, el programa vuelve a estar conducido por Supremme de Luxe, la gran maestra de ceremonias que explotará una vez más su carisma, humor y sensibilidad.

Por su parte, el jurado se mantiene: Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y Ana Locking repiten como jueces principales, que aportarán su mirada única sobre el talento, la moda y el espectáculo de nuevo. Esta temporada, además, contará con jueces invitados de gran renombre, siendo Amaia Romero la encargada de inaugurar la edición y aportar su humor, inocencia y su visión artística en el primer capítulo.

En cuanto al casting, en esta ocasión son 12 las reinas dispuestas a brillar: Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco. Cada una llega con un estilo muy definido, desde la elegancia clásica hasta propuestas más transgresoras. Hablamos en exclusiva en El Televisero con Supremme de Luxe sobre todas las novedades.

Quinta temporada. Parece mentira, parece que fue ayer cuando empezaste...

Sí, sí. Va rapidita la cosa, pero bueno, hay pasos firmes.

¿Cómo has cambiado en este tiempo?

Pues espero no haber cambiado mucho, la verdad. Espero que no.

Algo seguro que has aprendido...

Sí, hombre, sí. Laboralmente estoy mucho mejor y es verdad que he tenido oportunidades muy guays de poder ampliar mi trabajo. Eso sí, pero es verdad que personalmente estoy bastante igual. Es una cosa que a mí me preocupa y que intento. Mientras yo sea el mismo, la gente de mi alrededor igual, la manera mía de vivir las cosas. A mí eso me preocupa.

No se te ha subido la fama.

No es una cuestión de subir o no, es que me gustan esas cosas y no quiero perderlas.

¿Cómo defines esta quinta temporada?

Es que es la temporada del corazón. Ya veréis lo que pasa. Es la temporada del corazón. Se van a dejar el corazón literal y figuradamente. Por eso te digo que no es una manera metafórica de hablar, sino que ocurren cosas con el corazón. Es la temporada del corazón.

Hemos visto el Meet The Queen. ¿Cómo defines a las reinas que vienen?

Son maravillosas. Siempre digo que hay mucha variedad y talento. Y eso en España lleva pasando toda la vida y va a seguir pasando. Cuando la gente pregunta: ¿Hay todavía artistas para seguir haciendo temporadas? Ya habéis visto el Meet The Queens y sí que hay muchas. Es que es muy variado y el drag de aquí es muy guay.

Habéis lanzado mensajes súper importantes sobre la visibilidad, sobre el peligro también de los tiempos que corren. ¿Qué te gustaría decir al respecto?

Creo que la postura es estar y decir: "Hemos estado, estamos y vamos a seguir estando". Y eso va a ser así. Por mucho que se empeñen en que no ocurra, eso va a ser así.

Muchos nos hemos incorporado a ver el drag ahora mismo y nos hemos pensado de primeras que parecía todo como mucho lujo. Sin embargo, de donde venís es todo muy precario. Entiendo que en tu caso también.

Sí, pero bueno, es que creo que, desgraciadamente, estamos en un momento social en el que la precariedad es algo generalizado, porque imagino que si hablamos del periodismo, tú también me vas a poder contar muchos ejemplos en muchas situaciones. Lo que pasa es que, quizá a la hora, al tener una parte más visible o más mainstream, también es verdad que hay empresarios que pagan muy poco y exigen, de repente, "cámbiate muchas veces de ropa, cámbiate muchas veces de pelo", y eso no es asumible. Existe esa parte y es verdad que eso es un melón que conviene abrir bastante, airearlo a ver si se puede mejorar, aunque desgraciadamente viene un poco con el momento social que tenemos.

Ya para terminar, Supremme, ¿alguna vez te has planteado dar el salto a concursante? Entiendo que estás en una posición muy cómoda como presentadora y eres como la reina madre en España en este momento, pero ¿concursar cómo sería? ¿Cómo serías tú como concursante?

Yo no concursaría. No, porque hay pruebas que no me llaman la atención. A mí lo que me gusta mucho lo hago, pero lo que no me gusta no me interesa y me da igual no hacerlo. Entonces, es que me iría. A mí, de repente, me pone una prueba que no me gusta y yo empezaría y diría: "pfff".

O sea, sería picante y polémica, ¿no?

No, no, no. Es que me iría a mi casa en la primera prueba que no me interesara. Luego, de repente, estoy en 'Tu cara me suena', pero eso sí me gustaba y me interesaba lo que había que hacer. Ahí sí, pero es que me tiene que gustar. De hecho, la primera llamada que me hicieron, cuando surgió esto antes del casting, era un poco en general y dije: "Yo no me voy concursando, pero porque va a haber gente que lo va a hacer mucho mejor que yo". Es que si algo no me interesa, me da pereza. Y al final yo asumo las consecuencias de que me dé pereza y no quererlo hacer. Entonces, aquí hay que estar, es un concurso complicado. Hay que estar al 100%.

Y encima, en esta temporada, un premio de 50.000 euros.

Sí, pero es verdad que yo no haría esto, pero tampoco me acomodo. A mí lo de moverme de la zona de confort me gusta, porque da vidilla. Hay que ponerse retos.