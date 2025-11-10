Los 10 estrenos de esta semana con la serie más esperada de Netflix y el regreso de Paula Echevarría a la ficción

Después de un segundo fin de semana marcado por importantes estrenos, llegamos al ecuador del mes de noviembre y se nota que se acerca diciembre, porque ya empiezan a aparecer las nuevas propuestas navideñas. Ahí tenemos 'Una Navidad ex-cepcional', con Alicia Silverstone y Melissa Joan Hart para Netflix. O incluso 'Una Navidad muy Jonas Brothers' en Disney Plus. Las plataformas de streaming ya están calentando motores como si fueran dirigidas por Mariah Carey. Llegó el momento de los amantes de esta época del año, y desde aquí hasta finales de diciembre, va a ser un no parar. Pero, para los que nos les gustan los adornos y el muérdago, tenemos por supuesto otras opciones que destacar en nuestra lista.

Netflix estrena su esperado documental 'Marines', que retrata a la Marina estadounidense, y cómo forman una particular familia durante sus entrenamientos. También tendremos la esperada 'El cuco de cristal', la nueva adaptación de una de las novelas de Javier Castillo, o el regreso de Claire Danes al mundo de las series con 'La bestia en mí'. Pero, para regresos sonados, ahí tenemos 'Ponte en mi lugar de nuevo', la secuela del clásico Disney de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan; o el de David Duchovny, nuestro amado Fox Mulder, con 'Malicia', un thriller familiar que llega a Prime Video. Y si queremos pasar un buen rato, os destacamos 'The Paper', spin-off de 'The Office' o 'Playdate', una comedia de acción con Alan Ritchson.

Estrenos en Netflix

Marines

Sinopsis: Se adentra en la "fuerza preparada" del ejército estadounidense en el Pacífico.

Con un acceso sin precedentes, la serie capta los rigurosos ejercicios de entrenamiento de la unidad junto a momentos personales de jóvenes marines trabajando y cuidándose los unos a los otros. Y es que ahora el ejército está de moda, gracias a la serie 'Reclutas', que está arrasando en Netflix. Dirigida por Chelsea Yarnell y producida por Amblin Documentaries y Lucky 8 TV, la serie de cuatro episodios combina acción, disciplina militar y humanidad. Y el estreno llega en el 250 aniversario de la creación de la Marina estadounidense. El equipo detrás es el mismo que produjo 'Hermanos de sangre', o esa obra maestra que es 'Salvar al soldado Ryan'. Es decir, la productora de Steven Spielberg. Palabras mayores para este tipo de producciones.

La serie sigue a sigue a la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines mientras se entrena en el Pacífico. Concretamente, en Okinawa, en Japón. Como la describe la propia plataforma, se trata de una historia sobre el paso a la madurez, ofreciendo una mirada interna a los exigentes entrenamientos y los momentos emocionales de los jóvenes marines mientras forjan lazos y lidian con las complejidades de la vida en el mar. Y seguramente este documental sea más del gusto de la administración Trump. "Las fuerzas armadas no comprometerán sus estándares para complacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuya directiva insiste en producir y difundir basura woke para su audiencia y los niños", dijo sobre la serie la portavoz del Pentágono Kingsley Wilson.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Una Navidad ex-cepcional

Sinopsis: Kate y Everett, una pareja separada, intentan celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de su divorcio. Sin embargo, la nueva novia del marido se une a las festividades, provocando tensión y caos durante las fiestas.

Por fin empiezan a llegar las nuevas películas de Navidad. Y aceptémoslo: lo estábamos deseando, ¿verdad que sí? Prime Video ya comenzó con 'Buscando a Joy', de Tyler Perry. Ahora le toca el turno a Netflix, que siempre tiene varias en la recámara. La primera de ellas, 'Una Navidad ex-cepcional', protagonizada por una recuperada Alicia Silverstone, compartiendo reparto con Oliver Hudson. Pero es que no solo está Silverstone como representante de los 90, sino también Melissa Joan Hart. Sí, 'Sabrina, la bruja adolescente'. ¿Necesitamos más datos para rendirnos ante esta nueva propuesta navideña de la plataforma?

El reparto lo completan Jameela Jamil ('The Good Place') y Pierson Fodé, y prometen caos navideño por doquier. Es decir, guerra de ex-novios, cenas que salen mal, tensión y mucha magia navideña. "Tienes química con las personas, pero también puedes crearla si están en la misma página", contó Oliver Hudson para People Magazine. "Tuvimos conversaciones muy agradables antes del rodaje y nos reunimos cuando estábamos en Toronto para trabajar en el guion y los diálogos. Incluso esos breves momentos en los que pudimos conocernos un poco fueron suficiente chispa para crear algo".

Fecha de estreno: 12 de noviembre

La bestia en mí

Sinopsis: Desde la trágica muerte de su hijo pequeño, la escritora de éxito Aggie Wiggs no es ni la sombra de lo que era: se ha apartado de la vida pública y es incapaz de escribir. Todo cambia cuando Nile Jarvis, un conocido y poderoso magnate inmobiliario —que en su día fue el principal sospechoso de la desaparición de su mujer— compra la casa de al lado. Entre el horror y la fascinación, Aggie se embarca en una búsqueda obsesiva de la verdad, persiguiendo los demonios de Jarvis mientras intenta escapar de los suyos, en un peligroso juego del ratón y el gato que podría acabar en tragedia.

¿Nos acordamos de 'Homeland'? Sí, aquella serie que revolucionó el género de espías internacionales a comienzos de los 2010, con Claire Danes de protagonista. Pese a una tercera temporada que provocó la huida de casi todos sus fans, la serie supo reinventarse a la perfección. Su creador, Howard Gordon, escribe y produce también esta nueva serie, y vuelve a contar con Claire Danes, además de Matthew Rhys, al que vimos en 'The Americans'.

"Claire fue elegida antes de que yo me uniera al proyecto — ella es productora, así que siempre fue Aggie. De hecho, fue ella quien me trajo el guion. Pero Matthew fue, diría yo, un papel mucho más difícil de elegir, porque me recuerda un poco a lo que pasó con Damian Lewis en 'Homeland'. Mucha gente tenía ideas preconcebidas sobre cómo era este personaje y cómo podría ser", comentó Howard Gordon para TVInsider. Es uno de los grandes estrenos de la temporada y, pese a que no está haciendo mucho ruido aún, todos queremos volver a ver a Claire Danes protagonizando un proyecto de esta envergadura, sobre todo para saber si vuelve a deleitarnos con su particular forma de llorar, que se convirtió en un auténtico meme durante la época de 'Homeland'.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

El cuco de cristal

Sinopsis: Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón. Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

Javier Castillo, uno de los escritores españoles que más vende en la actualidad, se ha abonado a Netflix para que adapten sus historias. Si ya se hizo con mucho éxito la serie de 'La chica de nieve', ahora llega 'El cuco de cristal', con el mismo equipo detrás. Protagonizada por Catalina Sopelana ('El jardinero') como Clara Merlo, Alex García ('Sagrada familia') como Miguel Ferrer, Itziar Ituño ('La casa de papel') como Marta Peña, Iván Massagué ('Perverso') como Rafael, Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas' ) como Juan, y Tomás del Estal como Gabriel.

"Es una gran historia de amor orquestada de una manera en la que es imposible dejar de leerla porque se entremezclan muchos géneros distintos. Tiene ese romance puro y duro, pero al mismo tiempo tiene mucho misterio y suspense". Así define la historia su autor para el periódico Heraldo. La serie se ha rodado durante meses en los Estudios Auriga, ubicados en Hervás (Cáceres) donde Netflix construyó casi una ciudad entera.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Estrenos en Prime Video

Playdate

Sinopsis: Brian acaba de ser despedido de su trabajo, y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

Alan Ritchson es uno de esos valores seguros de Prime Video, gracias a su serie 'Reacher', una de las más vistas de la plataforma. Con una tercera temporada que mantuvo el éxito de sus predecesoras, el popular actor da el salto a una comedia de acción que protagoniza junto al cómico Kevin James. Y, por supuesto, promete ser una de esas películas que se convierte en un auténtico éxito. Y es que una simple cita de juegos entre dos padres acabará con persecuciones y explosiones. Ritchson sigue demostrando su versatilidad y quiere afianzarse en este tipo de comedias de acción donde pueda reírse de sí mismo.

"Todo el mundo conoce a Alan como el tipo duro que reparte golpes, pero yo quería darle la vuelta a eso y mostrarle al mundo lo increíblemente gracioso que es", explicó Luke Greenfield, director de la película, en una entrevista para Entertainment Weekly. ¿Conseguirá despegar su carrera como ya hiciera Schwarzenegger, mezclando acción dura con películas más de comedia?

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Malicia

Sinopsis: Adam es un carismático tutor que se gana la confianza de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, Adam maniobra para instalarse en su casa de Londres... y su verdadera naturaleza vengativa empieza a salir a la luz.

Prime Video quiere volver a demostrar lo bien que se le dan este tipo de thrillers con familias siendo llevadas hasta el límite por nuevos personajes que llegan a su vida, dispuestos a desestabilizarlo todo. Ya lo vimos en la excelente 'La novia', con Robin Wright y Olivia Cooke. Un thriller rebuscado y con multitud de trampas que precisamente es lo que nos enganchó. Y, sobre todo, personajes complejos que no temen mancharse las manos para conseguir sus propósitos. Ahora le toca el turno a David Duchovny, eterno Fox Mulder de 'Expediente X', junto a Carice van Houten y Jack Whitehall.

Creada por James Wood, nos transportará a Londres y Grecia para mostrarnos el peligro de meter a alguien nuevo en tu dinámica familiar. Recordemos el clásico 'La mano que mece la cuna'. ¿Cómo olvidar a la terrorífica Rebecca DeMornay? Aquí es Whitehall el que va a poner patas arriba todo lo que tenían montado la familia Tanner. "Desde el inicio de rodaje en Londres hasta el final en Grecia, todo ha sido una experiencia increíble y no podría estar más orgulloso de lo que hemos conseguido", explicó el actor Jack Whitehall en la presentación de la serie.

6 episodios de 50 minutos que seguramente conviertan a la propuesta de Prime Video en uno de los éxitos más interesantes del mes de noviembre. Eso sin lugar a dudas. "Esto no es una historia de 'quién lo hizo', porque sabes quién lo hizo desde el principio", explicó Duchovny en una entrevista para The Guardian. "Y al principio eso me asustaba. Pensaba: ¿quién va a seguir viendo si lo revelamos desde el inicio?"

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Estrenos en Movistar Plus+

Los Forsyte

Sinopsis: En el Londres de 1880, los Forsyte son una adinerada familia aparentemente unida, pero, en realidad, los celos y las envidias los corroen. La competencia entre Jolyon y James, hermanos de sangre, pero con caracteres muy diferentes, se transmite a sus hijos varones que pugnan por el control de la empresa familiar de inversiones. Para uno, solo prima la ganancia; para el otro, es imperdonable perder la humanidad.

Si nos gustan las series de tacitas, y encima tenemos poco tiempo, 'Los Forsyte' es una de esas propuestas perfectas. Porque son solo 6 capítulos, y encima es una serie de época, de finales del siglo XIX, que cuida hasta el más mínimo detalle. Ojo que esta es ya la tercera adaptación en formato serie en 60 años de las famosas novelas de John Galsworthy, que fuera premio Nobel de Literatura en 1932. La primera, en la BBC, por supuesto. La segunda, llegó a ITV en 2022, con Damian Lewis de protagonista. Ahora tenemos en el reparto a Stephen Moyer, Jack Davenport o Eleanor Tomlinson. Y mientras estamos sin 'Los Bridgerton' o 'La Edad Dorada', 'Los Forsyte' es perfecta para suplir ese vacío que nos ha quedado.

"Es comúnmente sabido que a todos nos gusta ver series sobre ricos miserables tratando de matarse entre ellos", comentó Davenport en una entrevista para OK! Y no le falta razón. Por eso triunfaron series como 'Dinastía' o 'Falcon Crest'. O incluso nuestra patria 'Herederos'.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Estrenos en Disney Plus

Ponte en mi lugar de nuevo

Sinopsis: La historia se desarrolla años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la venganza puede ser dulce.

'Ponte en mi lugar' es un clásico de Disney de comienzos de los 2000. Las historias de intercambio de cuerpos siempre funcionan bien, porque dan lugar a situaciones surrealistas y divertidas. Pero claro, hay que hacerlo bien, o puedes caer en el ridículo muy fácilmente. Nadie contaba con una secuela porque tampoco hacía falta, ¿no? Pero desde que Jamie Lee Curtis ganara el Oscar por 'Todo a la vez en todas partes' no ha parado de trabajar, pero también tiene algo que ver su 'Halloween' de 2018, donde recuperó a Laurie Strode y fue un bombazo en taquilla. Al igual que Lindsay Lohan, recuperada por Netflix, y que está viviendo una segunda juventud. Las dos actrices funcionan perfectamente (ya lo hicieron en la película original) y lo demuestran una vez más en esta secuela que, contra todo pronóstico, es buena y muy entretenida.

De hecho, en webs como Filmafinnity tiene más nota media que su predecesora. Vuelven actores como Chad Michael Murray, y tenemos dos nuevas incorporaciones, que dan vida a la hija del personaje de Lindsay Lohan y su hijastra: Julia Butters y Sophia Hammons.

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Estrenos en SkyShowtime

Camino a Arcadia

Sinopsis: ‘Arcadia’ narra la historia de Pablo, entrenador del equipo juvenil de lucha canaria que vive tranquilamente junto a su hijo Bruno en Arcadia. Nadie diría que este vecino, tranquilo y afable esconde un pasado violento y oscuro. El protagonista vivió al límite en México hasta que la paternidad le hizo replantearse las cosas. Un día huyó con el pequeño Bruno, algo que la madre de su hijo, Valeria, nunca le perdonó. Cuando ella reaparece en sus vidas, el protagonista debe afrontar los fantasmas del pasado, la destrucción de su paraíso y de su nueva historia de amor con Irene.

Por fin llega a SkyShowtime la serie protagonizada por Willam Levy y Paula Echevarría. "Escapar del pasado es fácil. Escapar de uno mismo es imposible", es la premisa de la serie. Su rodaje tuvo lugar en Tenerife y ha marcado por completo la carrera de Echevarría, que estaba casi retirada de la actuación. "Hasta ahora no he sentido esa necesidad porque necesitaba ese momento para mí. Llevaba muchísimos años de rodaje en rodaje, empalmando uno con otro, y necesitaba echar el freno y estar en casa". Así lo explicó hace unos meses durante el 25º aniversario de Pantene.

Este proyecto es una de las grandes apuestas de la plataforma para lo que queda de año, al menos en el mercado español. En el reparto también encontramos a Michelle Renaud ('La Herencia'), Andrea Duro ('Física o Química'), Raúl Peña ('Machos Alfa'), Nacho Guerreros ('La que se avecina'), Alejandro Nones, Sergio San y Pino Montesdeoca.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

The Paper

Sinopsis: Sigue al mismo equipo que hizo el documental de Dunder Mifflin mientras se centra en un decadente periódico del Medio Oeste y sus peculiares trabajadores.

Este spin-off de 'The Office' tiene detrás a Greg Daniels, también creador de la popular serie protagonizada por Steve Carell. Y como conexión además tendrá a Oscar Nuñez, interpretado por Oscar Martínez, que formó parte de la plantilla de la empresa Dunder Mifflin. En este caso, se trata de un periódico, el Toledo Truth Teller, que busca sobrevivir en la época digital, en la localidad de Toledo en el estado de Ohio. No, no es el Toledo de Castilla La Mancha. El protagonista principal es el actor Domhnall Gleeson, y sí, las críticas la ponen al nivel de la serie original. Es que cuando tienes un equipo detrás que funciona tan bien, todo el mecanismo funciona. De hecho, ya ha sido renovada para una segunda temporada.

"Steve Carell me dijo: 'Si tienes la oportunidad de trabajar con Greg Daniels, tienes que hacerlo. Es el mejor'", confesó el actor Domhnall Gleeson a Radio Times, hablando sobre por qué decidió coger el papel del protagonista de la serie.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Más estrenos semanales: