Gala 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9' de hoy martes en directo: Última hora de las parejas del programa de Telecinco

¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?

‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su segundo programa este martes, 4 de noviembre, y se anuncia puntualmente su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mitele. Sin embargo, su duración se reducirá solo al access prime time y la segunda gala acabará la emisión previsiblemente a las 23:00 horas, para dar paso a esa hora al estreno de la nueva temporada de ‘La que se avecina’ en abierto.