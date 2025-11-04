Gala 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9' de hoy martes en directo: Última hora de las parejas del programa de Telecinco

En directo
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su segundo programa este martes, 4 de noviembre, y se anuncia puntualmente su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mitele. Sin embargo, su duración se reducirá solo al access prime time y la segunda gala acabará la emisión previsiblemente a las 23:00 horas, para dar paso a esa hora al estreno de la nueva temporada de ‘La que se avecina’ en abierto.
El programa 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy martes en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del segundo programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality que arrancó ayer por todo lo alto su novena edición con grandes novedades y cinco nuevas parejas ofrece este martes su segundo episodio en Telecinco, en un nuevo horario de emisión.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al tanto de lo que va a depararnos esta nueva temporada y lo acontecido en el estreno y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
