¿Quiénes son Rodrigo y Helena, la pareja más inestable que pasa por 'La Isla de las Tentaciones 9'?

Telecinco estrena este lunes, 3 de noviembre, la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad se encuentra la formada por Rodrigo y Helena, que van a dar mucho que hablar en esta temporada.

Rodri y Helena tienen 26 años, llegan desde Madrid, llevan juntos tan solo 8 meses y acuden a la isla de República Dominicana como la pareja más inestable y frágil y porque no tienen confianza el uno en el otro; lo cual va a ser un problema grande de cara al desarrollo de la aventura.

Crecieron en el mismo barrio y se conocían de vista desde hacía muchos años. Un día, él decidió dar el primer paso para empezar una relación, pero en ese momento él seguía con su ‘ex’, sin que Helena lo supiera. Así, los comienzos no fueron fáciles.

Finalmente, Rodri dejó a su antigua novia y empezó algo serio con Helena, pero para eso pasó un tiempo. Él no se fiaba de ella y, hasta que no lo tuvo claro, no decidió romper aquella relación. Un comienzo, como ven, también turbulento. La relación se encuentra además en una fase muy incipiente. Ella aún no le ha presentado a sus padres, pero, en cambio, él sí conoce a la madre de Helena.

Rodri admite que es muy celoso. Su relación, que definen como “un caos”, combina malos con muy buenos momentos. Eso sí, los malos suelen ser muy malos. El objetivo en 'La Isla de las Tentaciones 9' es confirmar si realmente pueden estar juntos o si es el momento de avanzar por separado.

Rodrigo asegura en el vídeo de presentación que no perdonaría una infidelidad de Helena bajo ningún concepto. Ella, por su lado, promete que participa para demostrarle que no le va a hacer daño nunca y que puede confiar en ella sin dudar.