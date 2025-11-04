¿Quiénes son Darío y Almudena, la pareja más longeva de 'La Isla de las Tentaciones 9' con sorprendente edad?

Telecinco estrena este lunes, 3 de noviembre, la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad se encuentra la formada por Darío y Almudena, que participan en el reality llevando 11 años de relación a sus espaldas. Es la pareja más longeva de la historia del formato.

Esto es algo que contrasta con el resto de participantes, que oscilan entre el año y los dos años. Lo singular, aparte de la sorprendente duración de la relación, es que tienen 25 y 26 años de edad respectivamente. Es decir, comenzaron ese noviazgo con 14 y 15.

Darío y Almudena llegan desde Málaga y es la relación más sólida a priori. Se conocieron en una fiesta, cuando eran unos adolescentes, dando paso a una historia de amor que, desde el principio, ha sido muy absorbente.

Almudena, por su parte, se confiesa celosa y muy dependiente de Darío. Esto hace que la relación no esté libre de toxicidad y que él se sienta agobiado a veces. Además, la joven desea desde hace tiempo que él hinque rodilla con anillo en mano y le pida matrimonio, pero no lo consigue.

Lo cierto es que iniciar una relación a tan temprana edad, les privó de disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa y, precisamente, ese es uno de los motivos que les ha empujado a dar el paso de poner rumbo a 'La Isla de las Tentaciones 9'.

Darío y Almudena esperan que su incursión en el reality conducido por Sandra Barneda, la mayor aventura de sus vidas, sea la prueba definitiva para reafirmar y fortalecer la relación, planear esa futura boda que no llega y formar por fin una familia, pues quieren ser padres juntos. En el caso de Almudena, para quitarse también ese excesivo apego. ¿Serán víctimas del despertar de la tentación?