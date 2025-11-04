Una participante de 'La Isla de las Tentaciones 9' denuncia su despido tras aparecer en el programa

Apenas han pasado 24 horas desde el gran estreno de 'La isla de las tentaciones 9' en Telecinco y el formato ya ha pasado factura a una de sus concursantes. Si bien el reality estrella de la cadena suele afectar, sobre todo, a la integridad de las parejas que acuden para poner a prueba su confianza, la primera en sufrir un revés derivado de su experiencia en República Dominicana ha sido una de las tentadoras.

Soraya Rodríguez es una de las solteras que conforma el plantel de tentadoras de esta nueva edición del reality de Telecinco. La joven de 22 años ha acudido al concurso para poner a prueba la fidelidad de los chicos en la villa, pero fuera de cámaras se dedica al mundo del marketing y la administración. Sin embargo, como ha anunciado en sus redes, todo ha cambiado tras anunciarse su participación en el formato.

Soraya Rodríguez, tentadora de 'La isla de las tentaciones 9' denuncia su despido: "Seguimos viviendo en un mundo machista"

"Mi jefe me llama y me dice que vaya a su despacho a las 7:50 horas. Me pone la hoja de despido encima de la mesa. Yo estaba flipando, sinceramente, no entendía nada", ha denunciado la tentadora de 'La isla de las tentaciones 9' visiblemente afectada en sus historias de Instagram, explicando la excusa inicial que le dio su empresa para justificar su inesperada salida, que ha coincidido con su aparición en el reality de Telecinco.

"Me dijo que iban a meter a alguien por la mañana y por la tarde, y como yo estudio por las mañanas… pues eso", ha continuado explicando la joven administrativa a sus seguidores. "Dos días antes me estaba preguntando cuándo me iba a dar las vacaciones y me dijo que lo estaba haciendo muy bien, porque el fin de semana anterior el concesionario había estado muy lleno", ha señalado entonces.

Y es que, como ha explicado a sus seguidores, había algo que no le terminaba de convencer. "Sé que fue una excusa porque un compañero me avisó de que el ambiente estaba muy enrarecido", ha asegurado la concursante de 'La isla de las tentaciones 9', que asegura no pudo contener su reacción al recibir la noticia de su despido. "Salí del despacho y me puse a llorar. Me dio un ataque de ansiedad", ha recordado la joven.

"Mis compañeros me apoyaron mucho, se portaron genial conmigo. Me di cuenta de que hay gente que no me juzga, que me conoce por cómo soy y por cómo trabajo. No puedo decir nada malo de ellos", ha lamentado Soraya Rodríguez, que no ha dudado en cargar contra su antigua empresa y quiénes continúan discriminando a las mujeres por vivir su sexualidad con libertad.

"Ser un personaje público no me hace menos persona"

"Seguimos viviendo en un mundo machista donde no puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo o con tu vida. Al principio se me hizo bola, pero ahora entiendo que he ganado algo más importante: saber quién soy y no depender de la aprobación de nadie", ha sentenciado la tentadora de 'La isla de las tentaciones', afectada por su revés profesional pero determinada a seguir con este nuevo camino.

A su vez, se ha dirigido a los espectadores del popular reality de Telecinco para pedir comprensión de cara al contenido de los próximos meses, en los que puede jugar un papel crucial en el futuro de alguna pareja. "Ser un personaje público no me hace menos persona, sigo teniendo sentimientos y aspiraciones. No juzguéis por una pantalla, todos tenemos sueños e inseguridades", ha advertido Soraya al final de su vídeo.