El público celebra de forma unánime una histórica novedad en 'La Isla de las Tentaciones 9': "Se superan"

'La Isla de las Tentaciones 9' ya se ha estrenado en Telecinco (consulta los datos de audiencia) y los espectadores han podido descubrir, de momento, dos de las tres grandes novedades que trae esta temporada, anunciada como la más "delirante" de todas las producidas hasta la fecha.
En primer lugar, la bienvenida a las parejas no la dio Sandra Barneda como es habitual en cada arranque de edición. Por primera vez, los solteros y solteras fueron quienes recibieron en la playa a las cinco parejas en un inesperado encuentro para los protagonistas que generó los primeros encontronazos, inestabilidades y desconfianzas.
Pero, sin duda, la novedad más sonada y aplaudida por los seguidores de 'La Isla de las Tentaciones' fue la introducida en la luz de la tentación. Se trata de algo nunca visto en la historia del formato de Mediaset: 'La luz de la tentación identificada'.
Significa que las parejas podrán saber quién ha sobrepasado por primera vez los límites establecidos. Una pantalla colocada en el jardín de la villa revela la identidad de esa persona, circunstancia que solo sucederá en una única ocasión durante toda la edición.
Esta pantalla ya entró en juego en el programa de estreno de 'La isla de las tentaciones 9', que mostró cómo Rodri fue el primero en cruzar los límites fijados por Helena. Eso sí, lo retorcido de esta nueva mecánica es que solo se enseña la cara de quién ha caído en la tentación pero no lo que ha sucedido, suponiendo un desquicie para la pareja traicionada.
Pues bien, esta novedad, como decimos, ha sido muy laureada por los telespectadores. "Esto va a ser cine", "espero que le hayan subido el sueldo al que ha tenido la maravillosa idea", "fantasía", "oro televisivo", "lo mejor que han hecho" o "en cada temporada se superan" son algunas de las múltiples reacciones que ha suscitado.
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.