El público celebra de forma unánime una histórica novedad en 'La Isla de las Tentaciones 9': "Se superan"

'La Isla de las Tentaciones 9' ya se ha estrenado en Telecinco (consulta los datos de audiencia) y los espectadores han podido descubrir, de momento, dos de las tres grandes novedades que trae esta temporada, anunciada como la más "delirante" de todas las producidas hasta la fecha.

En primer lugar, la bienvenida a las parejas no la dio Sandra Barneda como es habitual en cada arranque de edición. Por primera vez, los solteros y solteras fueron quienes recibieron en la playa a las cinco parejas en un inesperado encuentro para los protagonistas que generó los primeros encontronazos, inestabilidades y desconfianzas.

Pero, sin duda, la novedad más sonada y aplaudida por los seguidores de 'La Isla de las Tentaciones' fue la introducida en la luz de la tentación. Se trata de algo nunca visto en la historia del formato de Mediaset: 'La luz de la tentación identificada'.

Significa que las parejas podrán saber quién ha sobrepasado por primera vez los límites establecidos. Una pantalla colocada en el jardín de la villa revela la identidad de esa persona, circunstancia que solo sucederá en una única ocasión durante toda la edición.

Esta pantalla ya entró en juego en el programa de estreno de 'La isla de las tentaciones 9', que mostró cómo Rodri fue el primero en cruzar los límites fijados por Helena. Eso sí, lo retorcido de esta nueva mecánica es que solo se enseña la cara de quién ha caído en la tentación pero no lo que ha sucedido, suponiendo un desquicie para la pareja traicionada.

Pues bien, esta novedad, como decimos, ha sido muy laureada por los telespectadores. "Esto va a ser cine", "espero que le hayan subido el sueldo al que ha tenido la maravillosa idea", "fantasía", "oro televisivo", "lo mejor que han hecho" o "en cada temporada se superan" son algunas de las múltiples reacciones que ha suscitado.

Por favor que han puesto una tele para que vean la cara de quién ha caído pero no lo que han hecho. ESTO VA A SER CINE #LaIslaDeLasTentaciones1



pic.twitter.com/DA5FrHaTpc — M A R C O S (@Maarcos016_) November 3, 2025

espero que le hayan subido el sueldo al que ha tenido la maravillosa idea de poner una tele que dice quien ha hecho sonar la alarma pero no el por qué #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/9aTajoD2B0 — niyara (@niyararivas) November 3, 2025

Que les han puesto un VAR para ver por quién suena la primera luz de la tentación. Sus mentes. #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/C4fvr457UA — Miss Kokoro (@KokoroMiss) November 3, 2025

Yo con lo del VAR en la isla no puedo más #fijarzebien #laisladelastentaciones1 pic.twitter.com/AoAQgNTce6 — Mrlopera_ (@Mrlopera__) November 3, 2025

Llega el VAR a la isla , cada temporada se superan jajaja #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/2UZvYbf8hA — david moreno molina (@davidmmfcb) November 3, 2025

#LaIslaDeLasTentaciones1 QUE LE AN PUESTO UNA TELE EN LA VILLA PARA SABER QUIEN A SIDO EL DE LA ALARMA!!! QUE FANTASIA pic.twitter.com/texIsnFApt — superjm001 (@superjm_01) November 3, 2025

Lo de la tele es lo mejor que han hecho #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/XdnxKDeA56 — Yousra (?)🍓 (@Yousra0373) November 3, 2025