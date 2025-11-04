'La Isla de las Tentaciones 9' gala 2 hoy en directo: Las primeras imágenes, ceremonia y última hora de las 5 parejas

Adelanto con lo que ocurre en la segunda gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'

¡Y muy atentos! Este segundo programa de estreno de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ centrará su atención en la indignación de las chicas tras ver las primeras imágenes de sus parejas en Villa Montaña; en la ceremonia de los solteros, en la que estos distinguirán además a sus protagonistas favoritas poniéndoles los tradicionales collares; y en el cruce por parte de una de las chicas de una línea que podría cambiarlo todo.

Tras visualizar las primeras imágenes de sus novios, las chicas no pueden contener sus sentimientos. Ante la avalancha de reproches y emociones desbordadas, Sandra Barneda interviene para calmar los ánimos y devolver el control a la experiencia.

Pero la noche no ha hecho más que empezar: los solteros proceden con su entrada triunfal en la ceremonia, desfilando uno a uno con sus ya míticas presentaciones. Tras los primeros cruces de miradas, llega la tradicional imposición de los collares, en la que cada soltero elige a la protagonista que más le ha gustado en esa primera impresión. La ceremonia guarda una última sorpresa con la llegada de los solteros VIP, que se sumarán a la convivencia.

De vuelta en las villas, los comentarios sobre lo vivido en la ceremonia de solteros dan paso a las primeras conexiones, que comienzan a intensificarse. Al amanecer en Villa Playa, esos primeros acercamientos derivan en una decisión inesperada: una de las chicas cruza una línea que podría cambiarlo todo. ¿Cómo reaccionará su pareja al descubrirlo?