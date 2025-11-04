'La Isla de las Tentaciones 9' gala 2 hoy en directo: Las primeras imágenes, ceremonia y última hora de las 5 parejas

En directo
Los solteros entregan sus collares a su chica favorita
Tras la presentación llega el momento de que los solteros coloquen su collar a la chica que más le ha llamado la atención. El primero en hacerlo es Andrea que se lo da a Sandra mientras Dairon se lo entrega a Helena. Por su lado, Iñaki le pone el collar a Helena y Juanjo también se lo pone a ella provocando que Rodri empiece a molestarse.
Aitor decide ponerle el collar a Claudia y Melchor hace lo mismo. Por su parte, Borja se lo entrega a Sandra. Mientras Caluss se lo da a Nieves. Y Almudena es la única que se ha quedado sin collar provocando que Darío la defienda.
Mari, una ex de Gilbert irrumpe en 'La isla'
Mari, una nueva tentadora hace su entrada a ‘La isla de las tentaciones 9’ y lo hace por todo lo alto asegurando que uno de los chicos fue su pareja. «Fuimos novios. Que sepas pompón que si él no ha sido mi novio se ha piuesto a hacer la comida con mi madre y durmiendo en mi cama durante dos años», le suelta Mari a Claudia.
Mientras Gilbert asegura que no tuvieron una relación formal pero estuvieron un año y medio viéndose.
¡Llegan las esperadas presentaciones de solteros!
Y aunque los participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’ ya conocen a los solteros ha llegado el momento de las presentaciones de los solteros y las solteras para que sus parejas conozcan mejor a los que pueden ser los tentadores que acaben con su relación.
Un año más estas presentaciones nos dejan algún que otro momentazo y frases que pueden quedar para la posteridad.
"El coño tendrá moreno"
Parece que la tensión no baja y Sandra explota contra Juanpi al ver quién es su soltera favorita pues no entiende nada pues no es de su prototipo. «Es el tipo de chica que me gusta», reconoce él. «¿Es morena?», le pregunta su chica. «De piel es morena», le replica él. «¡El coño tiene moreno!», suelta sin pudor Sandra dejándonos una de las primeras frases de la edición.
Sandra Barneda le para los pies a Claudia
Tras la entrada de los solteros y las solteras, Claudia ha perdido los papeles completamente y no ha dudado en levantarse del asiento y acercarse al de su chico para preguntarle quién era su favorita. Tras verlo, Sandra Barneda no ha dudado en frenar en seco a Claudia y amenazarla con expulsarla de la ceremonia de solteros. «¿Te vas a controlar o te vas fuera? Hay unos límites que no se pueden traspasar y ya has pasado uno. Al siguiente te vas fuera», le suelta la presentadora.
Nieves se enfrenta con Lorenzo
Nieves también se enfrenta con Lorenzo tras ver imágenes tonteando con las chicas y él le reprocha que se ponga así porque no para de pensar y de hablar con ella y que no le ha faltado el respeto. «¿Lorenzo tú eres tonto?», le suelta Nieves desesperada.
Sandra se encara con Juanpi
Y Sandra no duda en encararse con su novio reprochándole que haya soltado riéndose que ella vio un vídeo manteniendo sexo con su ex y no duda en decirle que no quiere saber nada más de él. «¿Te ríes de mí en mi puta cara?», le suelta ella. «Vigilemos el lenguaje», les pide Sandra Barneda.
«Me esperaba que reaccionara así porque ella es así», reconoce él. «¿Te hace gracia verme así?», repite una y otra vez ella completamente desesperada y fuera de sí.
Claudia estalla contra Gilbert
Claudia estalla contra Gilbert por haberla engañado y mostrar una cara que ella nunca ha visto al tontear con las chicas. Y él le recuerda que han venido a jugar y a ponerse a prueba y que por favor se calme.
Sandra Barneda tiene que poner orden entre las parejas
Ante el fuerte enfrentamiento de las parejas en su primer reencuentro, Sandra Barneda tiene que poner orden y pedir respeto a todos. «Por favor un poco de respeto y solo vais a hablar cuando os de la palabra. Sobre todo para las chicas, ¿me habéis entendido?», les suelta la presentadora ante el gran revuelo que se ha vivido.
¡Comienza la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones 9'
Y por fin arranca la segunda gala de ‘La isla de las tentaciones 9’. En primer lugar vemos un avance de lo que nos espera esta noche con la ceremonia de los solteros después del fuerte enfrentamiento de las chicas con sus novios por lo que han visto en las primeras imágenes.
Además vemos un pequeño resumen de lo que vivimos este lunes juntos en El Televisero.
Adelanto con lo que ocurre en la segunda gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
¡Y muy atentos! Este segundo programa de estreno de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ centrará su atención en la indignación de las chicas tras ver las primeras imágenes de sus parejas en Villa Montaña; en la ceremonia de los solteros, en la que estos distinguirán además a sus protagonistas favoritas poniéndoles los tradicionales collares; y en el cruce por parte de una de las chicas de una línea que podría cambiarlo todo.
Tras visualizar las primeras imágenes de sus novios, las chicas no pueden contener sus sentimientos. Ante la avalancha de reproches y emociones desbordadas, Sandra Barneda interviene para calmar los ánimos y devolver el control a la experiencia.
Pero la noche no ha hecho más que empezar: los solteros proceden con su entrada triunfal en la ceremonia, desfilando uno a uno con sus ya míticas presentaciones. Tras los primeros cruces de miradas, llega la tradicional imposición de los collares, en la que cada soltero elige a la protagonista que más le ha gustado en esa primera impresión. La ceremonia guarda una última sorpresa con la llegada de los solteros VIP, que se sumarán a la convivencia.
De vuelta en las villas, los comentarios sobre lo vivido en la ceremonia de solteros dan paso a las primeras conexiones, que comienzan a intensificarse. Al amanecer en Villa Playa, esos primeros acercamientos derivan en una decisión inesperada: una de las chicas cruza una línea que podría cambiarlo todo. ¿Cómo reaccionará su pareja al descubrirlo?
El explosivo avance del programa 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9'
La anterior gala de ‘La isla de las tentaciones 9’ concluyó sin llegar a ver la ceremonia de solteros y de solteras. Eso sí nos enseñan un avance muy explosivo de lo que vamos a poder ver hoy, donde Sandra Barneda se pone seria y amenaza a alguien con expulsarle del programa.
Por si fuera poco, una de las solteras asegura que uno de los chicos cocinó con su madre porque fue su pareja. «Si él no ha sido mi novio, que sepas que se ha puesto a hacer la comida con mi madre», asegura la soltera.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Tras su llegada a las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas se separarán para afrontar la convivencia en lujosas villas junto a un grupo de 16 solteros y solteras tentadores que pondrán a prueba sus relaciones:
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona.
¿Quiénes son las cinco parejas de la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las cinco parejas de participantes que protagonizan la nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena y Darío y Almudena.
'La Isla de las Tentaciones 9' se estrena líder de audiencia pero no levanta a Telecinco
‘La Isla de las Tentaciones 9’ se estrenó anoche con la misión de ser parte primordial del rescate de Telecinco en en audiencias. El formato de parejas conducido por Sandra Barneda es una de las mayores bazas que posee la cadena para cumplir ese objetivo y, por eso, se ha anticipado su regreso a la programación con un plan de emisión ambicioso: lunes (en access y prime time), martes y miércoles (en access).
Si bien, el programa de estreno ha registrado resultados muy correctos de audiencia. El express (21:45 a 23:15 horas) obtuvo un 10,9% y congregó a 1,3 millones. Por su parte, el tramo de «prime time» registró un 14,5% y reunió a 1,1 millones de seguidores de media, siendo líder indiscutible de la noche del lunes y robándole el control a ‘MasterChef Celebrity’ en La 1 de TVE, que en estricta competencia con las ‘tentaciones’ se quedó en un 12,1%.
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su segundo programa este martes, 4 de noviembre, y se anuncia puntualmente su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mitele. Sin embargo, su duración se reducirá solo al access prime time y la segunda gala acabará la emisión previsiblemente a las 23:00 horas, para dar paso a esa hora al estreno de la nueva temporada de ‘La que se avecina’ en abierto.
El programa 2 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy martes en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del segundo programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality que arrancó ayer por todo lo alto su novena edición con grandes novedades y cinco nuevas parejas ofrece este martes su segundo episodio en Telecinco, en un nuevo horario de emisión.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al tanto de lo que va a depararnos esta nueva temporada y lo acontecido en el estreno y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
