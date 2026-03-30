Joan, el tentador de 'La Isla de las Tentaciones' que está en boca de todos tras la filtración de sus vídeos íntimos

Con su fecha de estreno en Telecinco aún por confirmar, 'La Isla de las Tentaciones 10' ya ha firmado su primera polémica, en concreto, por los vídeos íntimos filtrados de Joan, uno de los tentadores de esta nueva edición. Pocos días después de anunciar su participación en el reality de Telecinco, las redes se han inundado de clips de Onlyfans del soltero, desatando una oleada de comentarios homófobos y transfobos contra el participante.

La primera emisión de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' dejó al descubierto la identidad de los ocho tentadores que pondrán a prueba a las protagonistas de esta edición. Así, Joan, un estudiante de 22 años de Tarragona, ha terminado convirtiéndose en el principal protagonista de esta nueva tanda de solteros por los vídeos sexuales junto a una creadora de contenido para adultos transexual que han inundado las redes a lo largo de este fin de semana.

Joan: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas” pic.twitter.com/QaGJEjaqM5 — Telecinco (@telecincoes) March 27, 2026

Joan, tentador de 'La isla de las tentaciones 10', víctima de LGTBIfobia al salir a la luz su contenido de Onlyfans: "Se come las pollas dobladas"

"Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas", declaró el joven durante su casting de 'La isla de las tentaciones' mostrado en el primer capítulo especial de Mediaset Infinity. Unas declaraciones que muchos usuarios han utilizado en X para arremeter contra el joven estos días con todo tipo de insultos homófobos y transfobos a raíz de sus vídeos subidos de tono con una mujer transgénero.

Y es que, aunque el joven no ha compartido en sus redes ningún enlace a la página de contenido para adultos, los espectadores no tardaron en dar con sus vídeos explícitos nada más ser presentado en X a través de la cuenta oficial del programa. "Joder con los vídeos de este tío que me han salido. Hetero hetero me parece que no", ha escrito un usuario haciéndose eco de los clips del tentador.

"Quiero recordar a todos que en el vídeo se acuesta con una mujer trans, sí. ¡Una mujer! Reírse de que dice que es hetero porque se acueste con una mujer trans es transfobo. Como dato os lo digo", ha sentenciado otro usuario en respuesta a los cientos de comentarios ridiculizando al soltero de 'La isla de las tentaciones' con vejaciones homófobas que la vez incurren como insultos transfobos contra la creadora de contenido al cuestionar su identidad.

Sin embargo, la mayoría de comentarios que han seguido a la publicación han seguido un mismo tono. "Todos los vídeos que tiene comiéndose rabos... pues muy hetero no eres", ha comentado otro usuario de la plataforma. "Para ser heterosexual se come las pollas dobladas", señalaba otro. "Tiene una pinta de tremendo homosexual que está ahí por el dinero", ha escrito otro.

Pues para ser heterosexual se come las pollas dobladas https://t.co/Tu6nq1XYay — danivilastoessel (@danniariass) March 29, 2026

Tiene una pinta de tremendo hom0sexual que está ahí por el dinero... https://t.co/DtwA5buFxO — Mr SweetBoy (@mrjstark_) March 28, 2026

acabo de ver un vídeo suyo comiéndose una polla y no es ningún tipo de coña https://t.co/ZMLTn8rmiD — picotres (neil mccormick) (@marcpicotres) March 29, 2026

Si los heterosexuales hiciéramos lo que han hecho los gays con este chaval nos estarían diciendo de todo https://t.co/nJRztlzRI9 — morodelsur (@morodelsur) March 29, 2026

Todos los videos que tiene comiendose rabos… pues muy hetero no eres https://t.co/5dW4HgVMoR — Gavichu 🐏 🫒 💫💙❤️ (@javichuoficial_) March 28, 2026

Las etiquetas no, pero las p0llas mas que a un tonto un lápiz... https://t.co/n2vv9abwPR — Maese Abubillo (@MaeseAbubillo) March 29, 2026