Mariló Montero usa 'La Revuelta' para sacar la cara por Ana Rosa y se alinea con sus críticas a Broncano

Mariló Montero ha acudido este martes por primera vez a 'La Revuelta', aprovechando su participación en esta edición de 'MasterChef Celebrity 10'. Y aunque ha visitado a David Broncano para hablar sobre su concurso en el talent de La 1, la periodista ha terminado reviviendo la cruzada de Ana Rosa Quintana contra el humorista, suscribiendo las duras palabras de la presentadora de Telecinco sobre el espacio de TVE.

Nada más recibir a su invitada de este martes, David Broncano bromeaba sobre su anuncio de este lunes, en el que la propuso a ella, Ana Rosa Quintana o Susanna Griso como posibles invitadas de la semana. Así, el conductor de 'La Revuelta' ha querido rascar alguna crítica a la presentadora de Telecinco debido a la competencia entre ambas, sin ningún éxito. "De hecho comíamos con cierta frecuencia juntas", ha explicado la periodista sobre la buena relación de las tres. Una confesión que al cómico a fantasear con un encuentro de las tres en su plató. Mariló, lejos de resultarle una propuesta imposible, se ofreció a facilitar el encuentro.

Mariló Montero sorprende a David Broncano al criticar su fichaje en TVE durante su primera visita a 'La Revuelta'

Algo atónito, el humorista le replicaba cómo podían encajar también si 'Espejo Público' y 'El programa de AR' han sido competidores históricos en la franja de las mañanas. "Podíamos tener competencia televisiva como la tienes tú con Pablo [Motos], pero nosotras nos llevábamos bien, que es la diferencia", señalaba entonces Mariló Montero, lanzando una pulla directa a Broncano sobre su rivalidad con 'El Hormiguero'.

Otra novedad de la temporada: Ahora somos un programa de debate #LaRevuelta pic.twitter.com/FDa671K4Mw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

"Con Ana Rosa no tengo trato, pero ha dicho muchas cosas. A ella no le gusta esto, me lo dijeron en una rueda de prensa. Que no le gusta esto de que Pedro [Sánchez] me haya puesto una alfombra roja en Televisión Española, porque el gobierno no está para meter a cómicos", explicaba a continuación David Broncano, recordando la dura actitud de la presentadora ante la llegada de 'La Revuelta' a TVE.

"No sufras, lo entiendo", le consolaba Mariló Montero acariciando su hombro entre risas mientras este profundizaba en la naturaleza de su enfrentamiento. "Ella decía que sí, que era una vergüenza, pero nunca he tenido trato con ella personal", continuaba explicando el conductor de 'La Revuelta' antes de que su invitada se mojase de lleno sobre la falta de supuesta pluralidad en la cadena pública.

"Es un encargo de Pedro Sánchez para construir una televisión pública unidireccional"

"A mí me gustaría fomentar que realmente vivimos en un país con muchos colores ideológicos y que nos estamos separando demasiado. Entre nosotros debería haber más corporativismo, libertad de opinión obviamente, sin amargura", ha sentenciado la colaboradora de 'Espejo Público' para explicar al presentador la realidad tras la crítica de Ana Rosa a su fichaje.

"Pero es que no creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti, es más el encargo de Pedro Sánchez para construir una televisión pública unidireccional, sería esa la crítica de Ana Rosa", acababa sentenciando Mariló Montero antes de iniciar una dura radiografía sobre los espacios de la cadena y criticar su "ideología unidireccional" de izquierdas, según la periodista.

"Entiendo que tú lo compartes", le preguntó Broncano, ante la firme defensa de su invitada, que ha cargado contra la supuesta falta de pluralidad en TVE, dentro de TVE: "Casi sí. Veamos, analicemos… Parrilla de Televisión Española. Por la mañana, ideología de presentadores y presentadoras, de izquierdas. Llegas por la tarde, más izquierda, y por la noche más izquierda. Estamos hablando de Televisión Española, una cadena pública, estamos en un país para que se contrate a quien quiera, pero como estamos hablando del hecho de que Ana Rosa ha dicho que Pedro Sánchez te ha puesto una alfombra roja para hacer este programa, pero en las cadenas públicas estaría bien que no hubiera un ideal". Un comentario que se convirtió en un extenso debate lleno de tensión y varios abucheos por parte del público del programa de Broncano.