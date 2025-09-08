Mariló Montero verbaliza de este modo tan claro lo que cree que Gonzalo Miró va a hacer en TVE

Mariló Montero y Gonzalo Miró han sido compañeros durante años en 'Espejo Público' y curiosamente ahora ambos han dado el salto a TVE. La presentadora como concursante de 'MasterChef Celebrity 10' y el colaborador como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo programa de actualidad que estrenará La 1 en sus tardes el 15 de septiembre.

Y ambos tuvieron varios desencuentros en el sofá de 'Más espejo' por sus opiniones políticas. Por eso el hecho de que ahora Gonzalo Miró pase a ser presentador de TVE después de haber demostrado ser defensor del Gobierno ha generado muchas críticas y Mariló Montero ha querido dar la cara por su compañero.

"A todos los directores y productores, estoy a la escucha como Gonzalo Miró, que quiero programa propio", empieza diciendo Mariló Montero en una entrevista en Bluper cuando le preguntan por su regreso a TVE y si le gustaría tener un programa para ella.

Asimismo, Mariló Montero no duda en opinar sobre el momento de crecimiento que vive TVE en audiencias. "En los medios valoramos mucho los desiertos que suele cruzar alguna cadena de televisión durante determinado tiempo, y ahora mismo podemos decir que Televisión Española está terminando de cruzar el desierto del Gobi. Está saliendo del desierto del Gobi, en el que puede estar entrando, o incluso esté dentro ya, Telecinco. En esa balanza de éxito, creo que para TVE ahora es el momento de su recuperación sin duda alguna", recalca al respecto.

Pero sobre el fichaje de Gonzalo Miró, Mariló es clara. "Magnífico, le adoramos. Es un hombre muy querido, muy admirado y yo le voy a echar mucho de menos porque tengo mis debates con él muy intensos, que tienen gran repercusión, disfrutábamos mucho haciéndolos. Realmente en Espejo Público le voy a echar de menos, y me consta que mis compañeros también le están echando de menos", empieza diciendo. "Sé que él quería presentar, y lleva tantos años trabajando como colaborador en los medios de comunicación, que se merecía la oportunidad de tener su propio programa de televisión, y ahora lo tiene junto a Marta Flich", añade.

Y sobre si es bueno que alguien con un pensamiento ideológico siga haciéndolo como presentador, Mariló Montero da la cara por su compañero. "Él tiene la libertad de posicionarse hacia donde quiera. Como presentador, quiero decir. Como presentador, por supuesto, claro que sí. Óscar Cornejo también lo ha dicho, que van a ir a por todas y que es la apuesta que ellos tienen, entonces la ideologización... No es periodista, es un presentador, es un comunicador que lo lleva haciendo como colaborador. Si lo hace Risto Mejide en Todo es Mentira, por ejemplo, por hablar del vínculo con Marta Flich, que deja Todo es Mentira para ir con Gonzalo Miró a Televisión Española, por qué no lo va a hacer él", sentencia de forma rotunda.

Por último, cuando le cuestionan si cree que TVE está politizada como muchos dicen, Mariló Montero prefiere ser cauta. "La política está en todos los medios de comunicación, y es verdad que hay una crítica actualmente de que hay muchos periodistas que quizás estén abocados bastante a algún partido político, efectivamente eso se está criticando", asevera.